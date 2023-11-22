正如人体的神经系统控制着人类如何对周围的世界做出反应一样，不断发展的技术也使城市有能力对当地城市环境的变化做出反应。

数据（其中包括实时数据）收集技术，是推进智慧城市计划、达成构想成果的核心。数据驱动的洞察力帮助地方政府改进城市规划和城市服务部署，从垃圾管理到公共交通，从而提高居民的生活质量。

更高效的城市服务还有助于减少碳排放，为全球应对气候变化的努力做出贡献，同时还能改善当地的空气质量。此外，智慧城市解决方案可以成为经济增长的引擎，因为更好的基础设施和技术创新可以鼓励创造就业和商业机会。

美国交通部确定了智慧城市和社区的三个标志：1