利用最新智能电网技术优化能源生产

新的技术正在改变我们生产、分配和消费能源的方式。智能电网技术是能源数字化转型的重要组成部分，有望通过注入数字智能使传统电力系统现代化，从而帮助能源供应商向清洁能源转型并减少碳排放。
仅美国就安装了近 10,000 台发电机组，通过超过 300,000 英里的输电线路连接，能够产生超过 100 万兆瓦的能量。但是智能电网技术的意义远不止于公用事业公司；智能电网还能让消费者掌控自己的能源消耗。
从历史上看，电网一直是一条单行道。发电站生产电力，然后将电力输送给消费者。该系统在很大程度上是被动的，几乎没有关于使用情况和需求的实时信息。
智能电网彻底颠覆了这种模式。智能电网是一种数字化电力网络，它利用交互式双向通信向消费者供电，实现自动化、先进的能源输送，并为消费者提供一系列控制用电量和成本的机会。
智能电网依赖于多个重要组件，每个组件都对确保运营平稳起着重要作用：
智能电网等先进的能源管理系统可以充分利用一系列技术，帮助消费者和公用事业公司跟踪能源使用情况。
其中一项技术是高级计量基础设施 (AMI)。AMI 按照预先设定的计划，测量、收集和分析来自智能电表、燃气表和/或水表的能源使用情况。然后，将数据发送给消费者和能源公司进行监控和计费，让各方都能清楚地了解消耗模式，实现更高效的能源使用。
需求响应管理 (DRM) 是另一种智能电网技术。在实时定价模型（电价在高需求期间上涨）的推动下，DRM 优先考虑需求侧管理，鼓励消费者在高峰负载时段减少能源使用。
相位测量单元 (PMU) 利用公共时间源进行同步，监测电网中的电波。通过时间同步，公用事业公司可以在配电系统内的多个地点进行测量，并将测量结果综合起来，以全面了解系统状态。
能源供应商还可以利用车辆到电网 (V2G) 技术，也称为车辆到电网集成 (VGI)。电动汽车电池是特别高效的存储系统。V2G 系统利用这种效率，将未使用的能量从车辆转移回智能电网，帮助平衡用电量激增，并减少高峰时段的电网过载。
智能电网技术具备无数优点，包括提高电网效率和可靠性，以及易于与可再生能源整合。然而，要真正最大限度地发挥智能电网的优点，电力公司也必须实施有效的战略。要充分利用智能电网系统，您应该做到以下几点：
利用高级分析可以帮助更有效地预测和管理能源供需。人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术可以分析大量数据，以获得对能耗模式、需求高峰期和电网性能的洞察分析。
公用事业可以利用这些洞察分析，优化电网运营、提高负荷预测准确性、提高能源效率并确定基础设施升级的机会。此外，AI 算法还可以实现智能决策和自动化，促进优化电网管理并降低运营成本。
利用传感器、数据分析和 ML 算法，公用事业公司可以实时监控电网组件（如变压器、变电站和输电线）。而实时电网监控对于优化智能电网技术至关重要。
它可以帮助您立即识别并纠正故障、潜在故障和电能质量问题。它还将帮助您实施预测性维护 (PdM) 计划，主动安排维护活动，以减少停机时间并提高电网整体可靠性。
此外，利用电网监测数据驱动的洞察分析，优化运营战略，识别能源损耗高的区域，减少系统效率低下。它们还将帮助您快速响应电力需求的变化，确保始终稳定的供应。
将 DER（包括光伏系统（即太阳能电池板）、风力涡轮机和储能系统等可再生能源）整合到电网中，可使电网更具可持续性和弹性。这些分布式发电系统可以将多余的电力输回电网，减少对传统化石燃料发电厂的依赖。
公用事业公司还可以利用智能电网优化算法等技术，平衡可再生能源的间歇性，确保电网稳定。此外，利用 DER 可促进当地能源生产并减少输电损失，从而增强整体电网弹性。
由于智能电网严重依赖互联系统和数据交换，因此很容易受到网络攻击。实施全面的网络安全和数据隐私措施将保护电网的完整性和拓扑，确保持续的服务。
优化战略应包括稳健的加密协议、网络分段、入侵检测系统和定期安全审计。
此外，在收集和使用消费模式和个人数据等敏感信息时，保护消费者数据隐私至关重要。优先考虑网络安全和数据隐私将有助于您维护消费者的信任和信心，从而促进智能电网技术的更广泛应用。
在气候相关灾害和紧急情况日益增多的今天，增强智能电网的弹性至关重要。使用微电网，即能够独立发电和配电的自给自足系统，可以提供显著的优势。
微电网可以无缝集成到主电网基础设施中，并在停电期间自主运行，确保社区和关键设施获得电力供应。协调微电网和主电网将有助于负载平衡和资源利用，并最大限度地减少中断。
电网能源存储包括利用电池、飞轮、超级电容器和抽水蓄能等方式存储多余的电力，以供日后使用。
技术能够在非高峰期有效地回收和存储可再生能源产生的多余电力。在整个电网中部署储能系统可以帮助公用事业平衡供需，减轻波动，并确保稳定可靠的电力供应。
此外，储能还可以增强电网灵活性，让电力公司能够在低需求时段储存电力，并在用电高峰时段释放电力，从而减轻电网压力，并将额外发电的需求降至最低。
自动化智能电网组件（如变电站和馈电线）的智能配电管理系统可监测和控制电力流、平衡负载并最大限度地减少损耗。自动切换和自我修复技术可实现快速故障检测和隔离，从而缩短停机时间。
我们可以预见，能源系统的快速发展将会继续，甚至可能加速朝着“能源互联网”的方向迈进，届时智能设备（如家庭自动化系统）将与智能电网通信，从而在更精细的层面上优化能源使用。
IBM Maximo Application Suite 可以帮助您的企业更快地实现目标。这是一个集成平台，可帮助服务提供商优化性能、简化日常公用事业运营并简化智能电网转型。Maximo 采用 AI 驱动的集成云平台，提供 CMMS、EAM 和 APM 功能，可进行高级分析，帮助公用事业公司做出更智能、更数据化的决策。
技术从根本上改变了我们在 21 世纪与电力系统和电力市场互动的方式。它使我们能够更加了解我们的能源使用情况，做出更明智的选择，从而构建一个更可持续的能源未来。只要方法得当，我们都能成为这场革命的一部分。
利用 IBM 的能源与公用事业解决方案，将可持续发展转化为行动。
利用 IBM 的可持续发展咨询服务，成为更负责任、更具盈利能力的企业。
利用 IBM 的先进解决方案来改善公用事业的运营状况。