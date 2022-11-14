利用由 AI 和自动化驱动的能源解决方案加速业务转型
在极端天气、监管要求以及全球对可持续和可再生能源的推动下，能源与公用事业公司在当今的地缘政治格局中面临着艰巨的任务。
因此出现了一些行业趋势，包括
能源公司如何在这种新的发电方式中保持竞争力？用两个词来概括：数字化转型。
从数据管理到客户参与，了解 IBM 的企业级人工智能平台、咨询服务和数据驱动型解决方案，利用最新数字技术改造您的公用事业企业并为未来做好准备。
了解您的公用事业公司可以如何利用 IBM watsonx Assistant 来提高客户服务的投资回报率
将 AI 用于电力和公用事业行业的客户服务
可持续发展作为加速器
在整个 IT 环境中实现负责任计算，利用更节能的 IT 基础设施，发挥社会影响力。
利用 AI 技术收集数据、计算排放量，并跟踪可持续发展目标的进展情况，将可持续发展雄心落实在行动中。
为公用事业和能源行业提供运营和 HSE 工具应用软件套件，优化资产性能。
为公用事业企业定制 AI 应用程序，管理所有数据源，并加快负责任的 AI 工作流程—所有这些工作都在一个平台上完成。
网络安全服务可识别并防止严重威胁和漏洞干扰业务运营，从而管理风险并推动业务发展。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术，实现公用事业运营转型，整合优化流程并促成智能增长。
借助 IBM Maximo 解决方案，利用 IoT 技术的力量改善雨水管理。
使用 IBM Power Systems 服务器和 IBM Db2 数据库，降低业务风险、削减运营成本并提高服务效率。
利用 IBM Envizi ESG Suite 提供的自动报告，实现环境、社会和治理跟踪工作的标准化和集中化。
利用 Microsoft Azure 上的计算机视觉技术提高涡轮叶片制造效率。
通过 IBM Cloud Pak 提高业务流程自动化和效率。
使用 IBM Maximo 软件推进净零之路。
了解 IBM 如何帮助公用事业公司，衡量清洁电气化能力的成熟度，并确定转型的优先事项。
了解如何在能源与公用事业等资产密集型行业中，有效利用生成式 AI 助力数字孪生技术。
了解 IBM Turbonomic 如何帮助客户理解数据中心的能源使用和碳排放情况，并提高效率。
了解工业流程电气化如何应对气候变化。
深入了解更可持续资产管理对公用事业的重要性。
了解电力公司如何在去碳化和现代化工作中发挥最大作用。
了解您的公用事业如何在下一阶段的能源转型中茁壮成长。
了解 IBM 如何支持全球面临环境风险的社区。
将可持续发展愿景转化为行动。携手共创，打造可持续发展的未来。