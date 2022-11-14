在极端天气、监管要求以及全球对可持续和可再生能源的推动下，能源与公用事业公司在当今的地缘政治格局中面临着艰巨的任务。

因此出现了一些行业趋势，包括

实现网格现代化，以优化存储空间并最大限度地减少中断

消费者分布式能源资源，如太阳能电池板和蓄电池

从可持续发展到客户体验的运营优化

探索低排放解决方案的脱碳燃料

能源公司如何在这种新的发电方式中保持竞争力？用两个词来概括：数字化转型。



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