数字孪生体是物理资产的数字化表示。它利用真实世界的数据（包括实时数据和历史数据）结合工程、仿真或机器学习 (ML) 模型来增强运营并支持人类决策。
为了实现数字孪生体的优点，您需要一个数据和逻辑整合层，以及基于角色的展示层。正如图 1 所示，在任何资产密集型行业，例如能源与公用事业，都必须集成各种数据集，例如：
对于展示层，您可以利用多种功能，例如 3D 建模、增强现实以及基于预测模型的健康评分和关键性指数。IBM 坚信开放式技术是数字孪生体所需的基础。
在利用传统 ML 和 AI 建模技术时，必须对孤立的 AI 模型进行集中训练，而这需要大量的人工监督训练。这是利用数据（历史数据、当前数据和预测数据）的一大障碍，因为这些数据是在孤立的流程和技术中生成和维护的。
如图 2 所示，生成式 AI 通过模拟任意数量的物理可能且逻辑合理的物体状态，并将其输入数字孪生体网络，从而显著增强数字孪生体的能力。
这些能力有助于持续确定物理对象的状态。例如，热力图可以显示：在预期因空调用电激增导致的热浪中，电网的哪些环节可能出现堵塞（以及如何通过智能切换技术来缓解这些问题）。除了开放的技术基础之外，模型的可信度以及针对业务领域的目标性也至关重要。
在能源与公用事业等资产密集型行业中，利用生成式 AI 进行数字孪生体技术应用，可以实现各种用例。以下是我们行业客户的一些用例：
生成式 AI 和大语言模型 (LLM) 给人工智能领域带来了新的风险，我们并不声称能够解答这些新解决方案所引发的所有问题。IBM 认为，在人工智能领域建立信任和透明度并非技术挑战，而是社会技术挑战。
我们看到许多 AI 项目停滞在概念验证阶段，原因包括与商业战略的不匹配以及对模型结果的不信任等。IBM 汇集了丰富的转型体验、行业专业知识以及专有和合作伙伴技术。凭借这些技能和合作伙伴关系的结合，IBM Consulting 在帮助企业制定战略并建立能力，以实现可信 AI 的运营化和规模化方面具有独特的优势，从而帮助他们实现目标。
目前，IBM 是市场上少数几家既提供 AI 解决方案，又拥有专门的咨询服务，帮助客户安全和负责任地使用 AI 的公司之一。IBM 生成式 AI 卓越中心帮助客户实现完整的 AI 生命周期运营，并开发具有伦理责任的生成式 AI 解决方案。
利用生成式 AI 的旅程应该：a) 由开放技术驱动；b) 确保 AI 负责且有治理，以建立对模型的信任；c) 应该为使用平台的人赋能。我们相信，生成式 AI 可以使能源和公用事业公司在为清洁能源转型现代化数字基础设施时，实现数字孪生体的承诺。通过与 IBM Consulting 合作，您可以成为 AI 价值创造者，从而能够训练、部署和管理数据和 AI 模型。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。