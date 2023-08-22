在能源与公用事业等资产密集型行业中，利用生成式 AI 进行数字孪生体技术应用，可以实现各种用例。以下是我们行业客户的一些用例：

可视性洞察分析。通过创建各种公用事业资产类别的基础模型（例如塔、变压器和线路），并利用大规模视觉图像以及适应客户设置，我们可以利用神经网络架构。我们可以利用这一点，将 AI 在公用事业资产异常和损伤识别中的应用规模化，而不需要手动审查图像。 资产绩效管理我们根据时间序列数据及其与工单、事件预测、健康评分、关键性指数、用户手册和其他非结构化数据的相互关系，创建大规模基础模型用于异常检测。我们使用这些模型创建资产的独立孪生体，其中包含所有可用于当前和未来操作的历史信息。 现场服务。我们利用检索增强生成任务来创建功能或多语言聊天机器人（基于来自广泛知识库的文档或动态内容），以提供实时现场服务协助。这项功能可以极大地影响现场服务的性能，并通过实时回答特定于资产的问题来提高能源服务的可靠性，而无需将最终用户重定向到文档、链接或操作员。

生成式 AI 和大语言模型 (LLM) 给人工智能领域带来了新的风险，我们并不声称能够解答这些新解决方案所引发的所有问题。IBM 认为，在人工智能领域建立信任和透明度并非技术挑战，而是社会技术挑战。

我们看到许多 AI 项目停滞在概念验证阶段，原因包括与商业战略的不匹配以及对模型结果的不信任等。IBM 汇集了丰富的转型体验、行业专业知识以及专有和合作伙伴技术。凭借这些技能和合作伙伴关系的结合，IBM Consulting 在帮助企业制定战略并建立能力，以实现可信 AI 的运营化和规模化方面具有独特的优势，从而帮助他们实现目标。

目前，IBM 是市场上少数几家既提供 AI 解决方案，又拥有专门的咨询服务，帮助客户安全和负责任地使用 AI 的公司之一。IBM 生成式 AI 卓越中心帮助客户实现完整的 AI 生命周期运营，并开发具有伦理责任的生成式 AI 解决方案。

利用生成式 AI 的旅程应该：a) 由开放技术驱动；b) 确保 AI 负责且有治理，以建立对模型的信任；c) 应该为使用平台的人赋能。我们相信，生成式 AI 可以使能源和公用事业公司在为清洁能源转型现代化数字基础设施时，实现数字孪生体的承诺。通过与 IBM Consulting 合作，您可以成为 AI 价值创造者，从而能够训练、部署和管理数据和 AI 模型。