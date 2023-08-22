标签
Artificial Intelligence

生成式 AI 能否在能源与公用事业行业实现数字孪生的承诺？

运河桥闸天际倒影

数字孪生体是物理资产的数字化表示。它利用真实世界的数据（包括实时数据和历史数据）结合工程、仿真或机器学习 (ML) 模型来增强运营并支持人类决策。

克服障碍，优化数字孪生体优点

为了实现数字孪生体的优点，您需要一个数据和逻辑整合层，以及基于角色的展示层。正如图 1 所示，在任何资产密集型行业，例如能源与公用事业，都必须集成各种数据集，例如：

  • OT（实时设备、传感器和 IoT 数据）
  • IT 系统，如企业资产管理（例如 Maximo 或 SAP）
  • 工厂生命周期管理系统
  • ERP 以及各种非结构化数据集，例如 P&ID、视觉图像和声学数据

对于展示层，您可以利用多种功能，例如 3D 建模、增强现实以及基于预测模型的健康评分和关键性指数。IBM 坚信开放式技术是数字孪生体所需的基础。

在利用传统 ML 和 AI 建模技术时，必须对孤立的 AI 模型进行集中训练，而这需要大量的人工监督训练。这是利用数据（历史数据、当前数据和预测数据）的一大障碍，因为这些数据是在孤立的流程和技术中生成和维护的。

如图 2 所示，生成式 AI 通过模拟任意数量的物理可能且逻辑合理的物体状态，并将其输入数字孪生体网络，从而显著增强数字孪生体的能力。

这些能力有助于持续确定物理对象的状态。例如，热力图可以显示：在预期因空调用电激增导致的热浪中，电网的哪些环节可能出现堵塞（以及如何通过智能切换技术来缓解这些问题）。除了开放的技术基础之外，模型的可信度以及针对业务领域的目标性也至关重要。

AI 学院

面向企业的生成式 AI 的兴起

了解生成式 AI 的历史兴起及其对企业的意义。
转到视频集

资产密集型行业中的生成式 AI 和数字孪生体用例

在能源与公用事业等资产密集型行业中，利用生成式 AI 进行数字孪生体技术应用，可以实现各种用例。以下是我们行业客户的一些用例：

  1. 可视性洞察分析。通过创建各种公用事业资产类别的基础模型（例如塔、变压器和线路），并利用大规模视觉图像以及适应客户设置，我们可以利用神经网络架构。我们可以利用这一点，将 AI 在公用事业资产异常和损伤识别中的应用规模化，而不需要手动审查图像。
  2. 资产绩效管理我们根据时间序列数据及其与工单、事件预测、健康评分、关键性指数、用户手册和其他非结构化数据的相互关系，创建大规模基础模型用于异常检测。我们使用这些模型创建资产的独立孪生体，其中包含所有可用于当前和未来操作的历史信息。
  3. 现场服务。我们利用检索增强生成任务来创建功能或多语言聊天机器人（基于来自广泛知识库的文档或动态内容），以提供实时现场服务协助。这项功能可以极大地影响现场服务的性能，并通过实时回答特定于资产的问题来提高能源服务的可靠性，而无需将最终用户重定向到文档、链接或操作员。

生成式 AI 和大语言模型 (LLM) 给人工智能领域带来了新的风险，我们并不声称能够解答这些新解决方案所引发的所有问题。IBM 认为，在人工智能领域建立信任和透明度并非技术挑战，而是社会技术挑战。

我们看到许多 AI 项目停滞在概念验证阶段，原因包括与商业战略的不匹配以及对模型结果的不信任等。IBM 汇集了丰富的转型体验、行业专业知识以及专有和合作伙伴技术。凭借这些技能和合作伙伴关系的结合，IBM Consulting 在帮助企业制定战略并建立能力，以实现可信 AI 的运营化和规模化方面具有独特的优势，从而帮助他们实现目标。

目前，IBM 是市场上少数几家既提供 AI 解决方案，又拥有专门的咨询服务，帮助客户安全和负责任地使用 AI 的公司之一。IBM 生成式 AI 卓越中心帮助客户实现完整的 AI 生命周期运营，并开发具有伦理责任的生成式 AI 解决方案。

利用生成式 AI 的旅程应该：a) 由开放技术驱动；b) 确保 AI 负责且有治理，以建立对模型的信任；c) 应该为使用平台的人赋能。我们相信，生成式 AI 可以使能源和公用事业公司在为清洁能源转型现代化数字基础设施时，实现数字孪生体的承诺。通过与 IBM Consulting 合作，您可以成为 AI 价值创造者，从而能够训练、部署和管理数据和 AI 模型。

 

