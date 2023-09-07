利用 AI 和数据分析使清洁能源更加可行

气候变化的影响与日俱增。因此，电力行业正在加紧努力减少对环境的影响。为此，他们需要帮助，以更清楚地了解他们在减排路线图上所处的位置，并更好地了解他们的改进机会。这正是人工智能 (AI) 和数据分析的用武之地。

为助力电力企业开展相关工作，IBM 联合美国生产力与质量中心 (APQC) 研发推出了清洁电气化成熟度模型 (CEMM)。该模型依托 14 年的研发积淀，并吸纳了电力行业专家的经验与建议，提供了一系列基准指标，可帮助电力企业评估自身清洁电气化能力的成熟度、制定转型优先级规划，并全程追踪转型工作的推进进度。

基于全球 90 家输配电企业的首轮 CEMM 基准评估结果，清晰展现出技术在这场关键转型中所能发挥的作用。而那些运用 AI 与数据分析技术的企业，还能通过提升相对传统能源的成本竞争力，从整体上提高清洁能源的可行性。

成熟度处于最高水平的电力企业，对能源平衡与能源交易相关研究的重视程度平均达到其他企业的 3.3 倍。这类研究能够助力打造流动性更强的能源市场，进而为客户降低用能成本。通过在可再生能源的发电、输电及配电全流程引入 AI 技术，电力企业可提前对气象模式作出更精准的预测，从而更深入地掌握太阳能与风力发电场的出力情况。