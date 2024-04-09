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获得气候和天气洞察以预测造成中断的环境条件，从而主动管控风险并打造更可持续的运营
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IBM Environmental Intelligence Suite 插图
IBM Environmental Intelligence Suite 是一个用于监控、预测和应对天气和气候影响的 SaaS 平台。

在当今气候条件下，公司越来越容易受到气候相关资产损害、供应链中断和运营挑战的影响。随着消费者和投资者对环保决策的需求不断增长以及气候变化持续影响企业，领导者评估极端天气事件如何影响运营以及预测和规划意外中断变得越来越重要。
基础版软件包每月 500 美元起

包括可配置的交互式仪表板、地图等。

访问地理空间基础模型预览

IBM 和 NASA 在 Hugging Face 上共同推出最大的开源地理空间 AI 基础模型。
为什么要立即采取行动 公司需要采用数据驱动方法适应气候变化，以防止其业务运营面临风险。 查看 IBM Environmental Intelligence Suite 定价 62%

自 2020 年以来，62% 的高管认为可持续发展战略“至关重要”。1

 1.3 万亿美元

未来 5 年，气候变化将给企业造成 1.3 万亿美元的损失。2

 950 亿美元

2020 年，美国 22 起独立气候事件的总损失高达 950 亿美元。3
优势 结合准确的天气、地理空间、温室气体 (GHG) 排放和行业特定的数据，使您能够构建满足企业需求的定制气候适应解决方案。 了解 Verdantix 为何将 IBM 评为企业碳管理领域的领导者 世界上最准确的天气数据

使用准确的地理空间和气象数据以及客户自己的业务数据和资产信息，提高了预测准确度。

 行业特定的额外数据

利用金融服务、农业、能源和公用事业领域专业人士使用的行业标准数据源，改进您的分析结果。

 实时天气洞察和警报

为利益相关者快速提供最新的天气预报，帮助他们有效地管理、准备和应对任何中断。

功能

地理空间 AI 地理空间分析和 IBM 地理空间基础模型技术 利用人工智能和高分辨率卫星图像，检测并减轻气候变化对您的企业的影响。 深入了解地理空间 AI
监控服务 简化的监控 一目了然的仪表板将可视化内容、警报和地理空间洞察放在一个位置中，因此，您可以轻松监控关键作业现场。 深入了解监控服务
定制解决方案 定制适应解决方案 借助用于开发定制模型和监控应用程序的内置工具，您可以访问所需的环境数据，并将其整合到最符合您的业务需求的工作流中。 深入了解定制适应解决方案
API 解决方案 应用天气、地理空间和碳 API 超过 150 个天气、地理空间和碳数据端点无缝地为您的应用程序增加价值和功能，包括警报、通知、预测数据、天气图像等。 深入了解 API 和开发人员解决方案
气候风险洞察 利用气候风险洞察预测意外情况 通过灾害分类、MVaR、地理数据和风险严重性级别等分析工具获取气候情报，以帮助保护您的企业资产。 深入了解气候风险洞察

用例

植被管理 基于条件的植被管理 制订更明智的决策，以了解如何以及何时保护受植被生长威胁的资源。Environmental Intelligence Suite 将卫星数据、盖革模式 LiDAR 预测分析与天气数据相结合，提供有关高风险侵蚀区域的 AI 驱动洞察。 了解有关植被管理的更多信息
天气安全 环境情报就是商业情报 利用清晰可靠的洞察，围绕高风险天气条件进行规划，从而提高员工和客户的安全。将人工智能与天气、气候和运营数据整合到一个解决方案中，以使您做好应急准备，您可以主动采取行动并帮助确保业务安全。 了解有关天气安全的更多信息
风险管理 让天气洞察发挥作用 将主动降低风险转化为竞争优势。将天气、地理空间和行业特定的环境信息整合到一体化平台中，从而利用预测分析并最大限度提高收入。 了解有关风险管理的更多信息
可持续发展战略 利用非常有价值的洞察 保护您的企业和地球免受气候变化的影响。借助分析、警报和仪表板可视化内容，您可以制订更好的决策和监管举措，为更可持续的未来提供信息。 了解有关可持续发展战略的更多信息

深入了解演示

查看断电预测的实际应用 凭借其监控功能，IBM Environmental Intelligence Suite 提供实时警报，帮助您的团队准确监控关键兴趣点，并在部署后保证其安全。
查看植被管理的实际应用 IBM Environmental Intelligence Suite 植被管理平台使用人工智能、卫星成像和 LiDAR 数据（包括盖革模式数据和线性 LiDAR）评估和监控植被并优先工作顺序排定。
查看可再生能源预测的实际应用 气候变化和容量快速增长的影响对全球许多地方的可再生能源发电预测构成了挑战。了解 Environmental Intelligence Suite 可再生能源预测平台如何使用高级分析、IoT 传感器和一流的天气数据，为风力和太阳能发电场生成高准确度的能源生产预测。
查看监控服务的实际应用 凭借其监控功能，IBM Environmental Intelligence Suite 提供实时警报，帮助您的团队准确监控关键兴趣点，并在部署后保证其安全。
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有兴趣进一步了解 Environmental Intelligence Suite 如何帮助您预测极端天气事件并减轻其影响？探索免费试用版的功能，或申请个性化的 Environmental Intelligence Suite 演示。

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脚注

1全球风险报告（ibm.com 外部链接），世界经济论坛，2020 年

2气候和经济（ibm.com 外部链接），国际货币基金组织 (IMF)

3在历史背景下看 2020 年美国十亿美元级天气和气候灾难（ibm.com 外部链接），Climate.gov，2021 年 1 月 8 日