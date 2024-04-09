在当今气候条件下，公司越来越容易受到气候相关资产损害、供应链中断和运营挑战的影响。随着消费者和投资者对环保决策的需求不断增长以及气候变化持续影响企业，领导者评估极端天气事件如何影响运营以及预测和规划意外中断变得越来越重要。
包括可配置的交互式仪表板、地图等。
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自 2020 年以来，62% 的高管认为可持续发展战略“至关重要”。1
未来 5 年，气候变化将给企业造成 1.3 万亿美元的损失。2
2020 年，美国 22 起独立气候事件的总损失高达 950 亿美元。3
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1全球风险报告（ibm.com 外部链接），世界经济论坛，2020 年
2气候和经济（ibm.com 外部链接），国际货币基金组织 (IMF)
3在历史背景下看 2020 年美国十亿美元级天气和气候灾难（ibm.com 外部链接），Climate.gov，2021 年 1 月 8 日