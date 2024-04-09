在当今气候条件下，公司越来越容易受到气候相关资产损害、供应链中断和运营挑战的影响。随着消费者和投资者对环保决策的需求不断增长以及气候变化持续影响企业，领导者评估极端天气事件如何影响运营以及预测和规划意外中断变得越来越重要。