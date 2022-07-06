主页 Consulting 政府 助力政府做好应对未来冲击的准备
提高政府的应急应变能力，无惧日益增多的不确定性
了解有关冲击的更多信息 做好应急准备
威斯康星州议会大厦倒映在窗户中。威斯康星州麦迪逊。
提供高效、快捷、有影响力的公共服务 过去几年，政府向公民提供了重要的解决方案和服务，来帮助他们度过困难时期。展望未来，政府领导人需要利用这些经验来满足日益增长的公共服务需求，积极响应公民的日常需求，为应对未来冲击做好准备。一系列复杂挑战决定了未来冲击的发生概率和影响力都会增加，经济波动加剧、极端气候事件和供应链中断只是其中一部分。为了增强信任和信心，政府可通过 IT 基础设施和工作流程现代化改造来提供安全可靠的公共服务，从而实现真正以公民为先的数字政府。 AI 和生成式 AI 如何助力政府？
IBM 收购 Octo

Octo 与 IBM 在 IT 现代化和数字化转型方面的现有优势相辅相成，为联邦机构及其服务的民众带来更大的影响。

 了解有关 IBM 和 Octo 的更多信息
优势 4 倍以上

索诺玛县无家可归者的住房安置率是全国安置率的²

 >20%

利用自助虚拟代理解决方案，新泽西州社区事务部呼叫中心每个月的来电量减少了³

 1,200 万美元

通过对特定飞机采用支持人工智能的预测性维护，美国一家国防组织节省了⁴
功能 公民体验与设计

就业福利门户网站承载着与流媒体平台相同的期望。我们屡获殊荣的设计能力可满足公民的易用性、实用性和速度需求。

 了解我们的设计能力 服务交付和运营

AI 可以带来更好的公民体验。利用自动化重新构想流程，减少手动、纸质活动，从而提高团队的满意度和生产力。

 探索 AI 如何提高效率和员工满意度 技术现代化

当今公民所需的公共服务需要在敏捷、安全的基础之上进行创新和部署。我们将实现价值和成果作为首要任务，帮助全球最大的机构过渡到混合云。

 探索我们的云和现代化功能 国防和情报创新

网络安全至关重要，但要做好全面的准备，需要依赖数字化流程。在 IBM Consulting 的帮助下，国防组织得以重新构想流程，利用技术加快响应，甚至能将威胁扼杀于萌芽。

深入了解我们与美国国防部供应链服务的合作 公共安全现代化和网络安全

2022 年，公共机构单次数据泄露造成的平均损失超过 200 万美元。¹实施零信任等主动策略，以及更高效的治理、风险和合规流程，有助于保护关键数据，维护公民对政府的信任。

了解我们如何保障未来
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们包含设计思维、敏捷性和开发运维实践的端到端框架，顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
我们一直认为要人性化，没有考虑到技术在帮助改变现状方面如何发挥作用。但是，将人性化和技术融为一体，能看到如何取得进展真是太神奇了。 Tina Rivera 署长 索诺玛县卫生署 了解索诺玛县如何改善居民的生活
成功案例 连通无家可归者与关键服务

通过改进数据集成，索诺玛县能够编织更强大的社会安全网，增加住房安置，减少无家可归者。

 利用数据应对罗得岛州的疫情

IBM Consulting 和罗德岛州合作构建了基于云的数据湖和自动化流程，可快速改进政策和运营决策。

 提高英国就业和养老金部 (DWP) 的响应能力

针对分布式应用程序中存储的数据，英国就业和养老金部 (DWP) 通过采用更高效的数据连接和分析方法，将索赔响应时间从几周缩短到了几天。
战略合作伙伴关系 与 AWS 合作提升政府的灵活性和创新能力

作为 Amazon Web Services 年度全球创新合作伙伴，IBM 帮助政府将以前孤立的数据和系统集成到灵活的基础架构中，实现了更高效的公民服务交付。

 深入了解我们的 AWS 功能 与 Microsoft 合作帮助政府加速现代化进程

我们的公共部门专家与 Microsoft 有着长达 30 年的合作（我们的金牌合作伙伴涵盖 Microsoft 产品组合），凭借丰富的经验，帮助政府改善经济、环境和社会成果。

 深入了解我们在 Microsoft 产品方面的能力 与 Adobe 年度合作伙伴一起打造个性化公民体验

IBM 和 Adobe 正在帮助各国政府打造现代化界面和数字化体验，用新的方式满足公民需求。

 详细了解我们的 Adobe 功能

IBM 与 Salesforce 展开合作，帮助英国卫生安全局 (UKHSA) 将 COVID-19 检测结果的处理时间从 8 小时缩短到 16 分钟，从而实现更快的追踪，这“对于抑制病毒的传播绝对至关重要”。

 详细了解此案例以及我们的 Salesforce 功能

洞察

充分利用收件箱，从 IBM 获取最佳资讯。选订我们的精选时事通讯，从中深入了解新兴趋势，获取各种引人深思的洞察分析内容。
立即订阅
优化最受大众欢迎的服务——税收

各国政府正在寻求应用数字服务、生成式 AI 和其他新兴技术来优化税务流程

 什么是“量子安全”以及为什么准备的窗口期会稍纵即逝

专家估计，到 2030 年之前，量子计算机可能会破解今天的标准 2048 位加密。⁵这意味着公共机构和国防组织需要立即制定实施战略和路线图。

 为美国国防部提供任务关键型数字化倡议

美国国防部代理副首席信息官 Lily Zeleke 谈到，要快速高效地完成数字化进程，同时还要符合高标准
相关解决方案 Octo 和 IBM：加速创新

Octo（已被 IBM 收购）将领域专业知识和新兴技术相结合，为联邦政府提供独特的解决方案，帮助解决一些最复杂的挑战。

 了解更多信息 政府技术现代化改造

全球事件的频发凸显了各级政府实现 IT 现代化的紧迫性。IBM 的混合云架构和 AI 解决方案可帮助政府实现弹性转型，既能满足社会需求，又能实现公民的期望。

 了解更多信息 城市基础设施革新

世界各地的城市都在利用混合云、AI 和连接技术进行公共基础设施现代化改造，包括改善交通运输服务。

 了解更多信息
订阅我们的月度时事通讯

接收我们的时事通讯，获取关于新兴趋势的深刻洞察分析。

 立即订阅 了解详情 联系我们的团队

与我们多元化的 IBM 专家团队联系，借助他们的力量完成您的下一项重大举措。

 浏览职业发展机会

加入我们的团队，与我们满怀敬业与创新精神的员工一起为工作和世界创造积极的变化。

 立即报名
脚注

¹ IBM 2022 年数据泄露成本，©版权所有 IBM Corporation 2022 (PDF)
² IBM 索诺玛县案例研究，©版权所有 IBM Corporation 2022
³ IBM 新泽西州社区事务部 (DCA) 案例研究，©版权所有 IBM Corporation 2022
⁴ Bell Flight 将基于 AI 的预测性维护应用到未来的机队中，©IBM Corporation 2020
⁵ 后量子密码学研究报告，美国商务部国家标准与技术研究院，2016 年（IBM 外部链接）(PDF)