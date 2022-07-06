提供高效、快捷、有影响力的公共服务 过去几年，政府向公民提供了重要的解决方案和服务，来帮助他们度过困难时期。展望未来，政府领导人需要利用这些经验来满足日益增长的公共服务需求，积极响应公民的日常需求，为应对未来冲击做好准备。一系列复杂挑战决定了未来冲击的发生概率和影响力都会增加，经济波动加剧、极端气候事件和供应链中断只是其中一部分。为了增强信任和信心，政府可通过 IT 基础设施和工作流程现代化改造来提供安全可靠的公共服务，从而实现真正以公民为先的数字政府。 AI 和生成式 AI 如何助力政府？