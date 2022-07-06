Octo 与 IBM 在 IT 现代化和数字化转型方面的现有优势相辅相成，为联邦机构及其服务的民众带来更大的影响。
索诺玛县无家可归者的住房安置率是全国安置率的²
利用自助虚拟代理解决方案，新泽西州社区事务部呼叫中心每个月的来电量减少了³
通过对特定飞机采用支持人工智能的预测性维护，美国一家国防组织节省了⁴
就业福利门户网站承载着与流媒体平台相同的期望。我们屡获殊荣的设计能力可满足公民的易用性、实用性和速度需求。
AI 可以带来更好的公民体验。利用自动化重新构想流程，减少手动、纸质活动，从而提高团队的满意度和生产力。
当今公民所需的公共服务需要在敏捷、安全的基础之上进行创新和部署。我们将实现价值和成果作为首要任务，帮助全球最大的机构过渡到混合云。
网络安全至关重要，但要做好全面的准备，需要依赖数字化流程。在 IBM Consulting 的帮助下，国防组织得以重新构想流程，利用技术加快响应，甚至能将威胁扼杀于萌芽。
2022 年，公共机构单次数据泄露造成的平均损失超过 200 万美元。¹实施零信任等主动策略，以及更高效的治理、风险和合规流程，有助于保护关键数据，维护公民对政府的信任。
通过改进数据集成，索诺玛县能够编织更强大的社会安全网，增加住房安置，减少无家可归者。
IBM Consulting 和罗德岛州合作构建了基于云的数据湖和自动化流程，可快速改进政策和运营决策。
针对分布式应用程序中存储的数据，英国就业和养老金部 (DWP) 通过采用更高效的数据连接和分析方法，将索赔响应时间从几周缩短到了几天。
作为 Amazon Web Services 年度全球创新合作伙伴，IBM 帮助政府将以前孤立的数据和系统集成到灵活的基础架构中，实现了更高效的公民服务交付。
我们的公共部门专家与 Microsoft 有着长达 30 年的合作（我们的金牌合作伙伴涵盖 Microsoft 产品组合），凭借丰富的经验，帮助政府改善经济、环境和社会成果。
IBM 和 Adobe 正在帮助各国政府打造现代化界面和数字化体验，用新的方式满足公民需求。
IBM 与 Salesforce 展开合作，帮助英国卫生安全局 (UKHSA) 将 COVID-19 检测结果的处理时间从 8 小时缩短到 16 分钟，从而实现更快的追踪，这“对于抑制病毒的传播绝对至关重要”。
¹ IBM 2022 年数据泄露成本，©版权所有 IBM Corporation 2022 (PDF)
² IBM 索诺玛县案例研究，©版权所有 IBM Corporation 2022
³ IBM 新泽西州社区事务部 (DCA) 案例研究，©版权所有 IBM Corporation 2022
⁴ Bell Flight 将基于 AI 的预测性维护应用到未来的机队中，©IBM Corporation 2020
⁵ 后量子密码学研究报告，美国商务部国家标准与技术研究院，2016 年（IBM 外部链接）(PDF)