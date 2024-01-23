DCA 信息技术总监 John Harrison 指出：“我们的任务是拼接 DCA 服务。如果政府出台项目，但不清楚在哪里投放项目，最终将通过 DCA 进行协调，这种现象并不罕见。因此，该机构积极推行各种举措，专注改善市民的总体生活质量，例如防止驱逐、灾后援助及降低水电费用。

Harrison 指出：“每当天气日渐寒冷，取暖变得至关重要。总之，电力供应很重要，所以我们制定了一项标准计划，帮助低收入家庭解决能源费用问题，每月定期发放补贴，减轻相关服务的经济压力。但是，受疫情影响，显然需要帮助的人数大幅增加。”

幸运的是，同期美国国会通过了《2021 年美国救援计划法案》(American Rescue Plan Act of 2021)。这项经济刺激法案出台了若干条款，旨在缓解疫情造成的个人财务影响，例如公用事业债务减免和欠款减免计划。

Harrison 补充道：“几乎任何市民，只要逾期支付供暖或能源账单，都可以申请欠款减免计划。服务群体规模大幅增加，但现阶段工作人员的规模却并未增加。”

因此，DCA 需要采取灵活的精简申请和裁决程序，帮助公民迅速顺利申请计划，获得亟需的财务支持。