主页 资产管理 Maximo Maximo for Utilities 使用 IBM Maximo Application Suite 管理能源和公用事业资产
通过全套运维改进资产管理策略，并通过能源和公用事业 HSE 应用程序优化性能
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展示使用 IBM Maximo Application Suite 管理能源和公用事业资产的图例说明
创建高效、可靠、可持续的公用事业运维服务

为了给客户提供平价、可靠且可持续的能源，能源和公用事业 (E&U) 公司面临着越来越多的挑战，其中包括基础设施老化、劳动力老龄化以及新型分布式能源不可预测的间歇性输出。
 
IBM Maximo Application Suite (MAS) 是集成式 AI 和 IoT 驱动的单一解决方案，能够帮助应对这些挑战。它为智能资产管理、预测性维护、监控、计算机视觉、安全和移动工具提供了行业最佳实践，为整个运维提供统一的视图和无缝的工作流程。MAS 可以帮助组织降低运营风险，提高资产可用性，并最大限度地减少计划外停机时间以及不必要的日常维护。在这个简短的演示中，您将看到可靠性工程师如何使用基于可定制仪表板的预建运行状况评分方法，以及如何通过 IBM Maximo Health and Predict - Utilities 轻松提交工作单来构建更可靠的能源网。

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您可以做什么
Maximo 公用事业 提供安全、不间断的服务 IBM Maximo Utilities 为天然气和电力输送、配电、发电、水处理和废水处理提供全方位的工作和资产管理解决方案。借此您可以集中管理资产、延长公用事业基础设施的使用寿命并降低运营成本。
运行状况与预测 使用 AI 优化您的资产 IBM Maximo Health and Predict – Utilities 为公用事业公司提供开箱即用的资产绩效管理功能。该功能运用数据和 AI 技术，根据历史和当前资产运行状况以及风险预测提高资产可用性，实现更智能的维护和更换决策。 阅读解决方案简介
视觉检测 为企业主题专家赋能 IBM Maximo Visual Inspection 使用 AI、计算机视觉技术以及无人机、无人驾驶飞机 (UAV)、直升机或其他来源捕获的数据对关键基础设施进行识别、分类和操作，其成本和风险低于工作人员实地检查。AI 引擎可以检查资产是否存在异常，并标记下一步最佳操作，例如维修、更换或工作人员实地检查。 了解有关 IBM Maximo Visual Inspection 的更多信息
Maximo Mobile 随时随地管理任何资产 随着平板电脑、智能手机和移动设备的使用，公用事业工作人员可以在现场完成更多工作，利用企业规模的劳动力和资产数据来进行故障诊断并解决故障。Maximo Mobile 是一种易于部署的平台，可为现场技术人员提供资产运营数据，包括输电、配电、发电、天然气、水和废水处理、车队和设施。
优势 针对维护和更换划分优先级

使运营、维护和财务人员能够就维护计划、资产更换和新基础设施投资做出更明智的决策。

 改进维护计划

收集并分析历史和实时数据，以确定资产运行状况，预测即将发生的故障，并规划基于状态的维护和日程安排。

 提升可持续性实践

提高整个资产管理的效率，从而增强公用事业基础设施的稳健性，同时改善能源和用水效率、废物管理和环境管理。

 采用行业最佳实践

利用嵌入式数据模型、工作流程，以及天然气和电力输送、配电、发电、水处理和废水处理流程，快速启动运营。
成功案例 VPI：通过维护管理实现净零排放

作为最大的天然气供应商之一，VPI 使用 IBM Maximo 软件助力实现净零排放目标。

 Bruce Power：利用数据和 AI 实现能源转型

Bruce Power 通过 IBM Maximo for Nuclear Power 企业资产管理平台来提高可靠性、效率和安全性。

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