为了给客户提供平价、可靠且可持续的能源，能源和公用事业 (E&U) 公司面临着越来越多的挑战，其中包括基础设施老化、劳动力老龄化以及新型分布式能源不可预测的间歇性输出。
IBM Maximo Application Suite (MAS) 是集成式 AI 和 IoT 驱动的单一解决方案，能够帮助应对这些挑战。它为智能资产管理、预测性维护、监控、计算机视觉、安全和移动工具提供了行业最佳实践，为整个运维提供统一的视图和无缝的工作流程。MAS 可以帮助组织降低运营风险，提高资产可用性，并最大限度地减少计划外停机时间以及不必要的日常维护。在这个简短的演示中，您将看到可靠性工程师如何使用基于可定制仪表板的预建运行状况评分方法，以及如何通过 IBM Maximo Health and Predict - Utilities 轻松提交工作单来构建更可靠的能源网。
使运营、维护和财务人员能够就维护计划、资产更换和新基础设施投资做出更明智的决策。
收集并分析历史和实时数据，以确定资产运行状况，预测即将发生的故障，并规划基于状态的维护和日程安排。
提高整个资产管理的效率，从而增强公用事业基础设施的稳健性，同时改善能源和用水效率、废物管理和环境管理。
利用嵌入式数据模型、工作流程，以及天然气和电力输送、配电、发电、水处理和废水处理流程，快速启动运营。