您可以做什么

Maximo 公用事业 提供安全、不间断的服务 IBM Maximo Utilities 为天然气和电力输送、配电、发电、水处理和废水处理提供全方位的工作和资产管理解决方案。借此您可以集中管理资产、延长公用事业基础设施的使用寿命并降低运营成本。

运行状况与预测 使用 AI 优化您的资产 IBM Maximo Health and Predict – Utilities 为公用事业公司提供开箱即用的资产绩效管理功能。该功能运用数据和 AI 技术，根据历史和当前资产运行状况以及风险预测提高资产可用性，实现更智能的维护和更换决策。 阅读解决方案简介

视觉检测 为企业主题专家赋能 IBM Maximo Visual Inspection 使用 AI、计算机视觉技术以及无人机、无人驾驶飞机 (UAV)、直升机或其他来源捕获的数据对关键基础设施进行识别、分类和操作，其成本和风险低于工作人员实地检查。AI 引擎可以检查资产是否存在异常，并标记下一步最佳操作，例如维修、更换或工作人员实地检查。 了解有关 IBM Maximo Visual Inspection 的更多信息