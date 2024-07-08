19 世纪末，制造业工厂开始采用电气化来节省成本。现在，两个多世纪过去了，工业电气化迎来了复兴：从美国新泽西州的航运码头（ibm.com 外部链接）到新西兰的钢铁生产（ibm.com 外部链接），工业运营转向电气化的势头比以往任何时候都要强劲。

但是，如今的电气化举措不仅仅是为了节省资金，也是为了拯救地球。

电气化是指将依赖非电能源的设备、系统或流程转换为电力驱动的设备、系统或流程。在可持续发展举措中，电气化技术使用可再生电力，即来自太阳能、风能以及其他可再生清洁资源的电力。

因此，电气化已成为支持全球向可再生能源过渡的关键——在经济脱碳、实现净零排放以及缓解气候变化的运动中，这一过渡发挥着核心作用。正如 IBM 商业价值研究院所指出的，工业“需要采取积极行动来实现脱碳”，而特别值得一提的是，各行各业的电气化已成为“迫在眉睫的关键事项”。