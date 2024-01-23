Anglian Water 要求代表该公司托管数据中心的合作伙伴 Capgemini 与供应商合作，提出可能的基础设施解决方案。所提供的解决方案还需要符合公司为下一个资产管理期（AMP，由水务行业监管机构 Ofwat 定义）制定的业务计划。

Sam Melodew 表示：“我们希望获得一个拥有高可用性、优化性能、出色拥有成本和效率，并支持我们可持续发展精神的服务器和数据库平台。

“IBM Power Systems 和 IBM Db2 平台在各个领域都可提供显著的运营优势，从增强灾难恢复到数据压缩，包括提高系统弹性。在某种程度上，我们平衡了迁移到新平台和数据库的风险与承诺的好处。

“在向领导团队展示商业案例后，我们选择了 IBM Power Systems 和 Db2，该最佳组合可为 SAP 提供高性能、可扩展、经过验证、可靠且敏捷的平台，并显著节省成本。”

Anglian Water 与 Capgemini 和 IBM 密切合作，共同开展了为期 9 个月的项目，完成了基础设施部署以及 SAP 应用程序和数据库迁移。专家级 IBM Db2 SAP 迁移服务和 IBM 系统实验室服务作为团队与 Capgemini 和 Anglian Water 密切合作。

Sam Melodew 评论道：“整个项目中的团队合作和协作非常出色，无需在组织和任务之间进行‘仲裁’。我们并未看到 IBM 和 Capgemini 之间有任何界限，我们所有人都秉持“同一个团队”的理念，专注于提供成功的解决方案。

“尤其是，IBM 始终对我们应该期待的可能技术改进以及这些改进如何转化为商业利益保持明确和开放的态度。通过将承诺与现实相匹配，我们可以根据结果准确评估风险，这增强了我们的信念：这是正确的选择。”

Anglian Water 用六台基于 IBM POWER8® 处理器的 IBM Power® System E850 和两台运行 IBM AIX® 和 IBM Db2 软件的 IBM Power System S822 服务器取代了 24 台机器，由 Capgemini 在两个数据中心托管。

核心解决方案（包括 SAP Business Suite、SAP for Utilities、SAP Business Warehouse、SAP Enterprise Portal （链接位于 ibm.com 外部）、SAP Gateway（链接位于 ibm.com 外部）和 SAP Process Orchestration （链接位于 ibm.com 外部）在 8 月的国家法定假日周末（周六至周一）迁移到 IBM Db2，并于周二上午立即上线。

在迁移过程中，Anglian Water 利用 Db2 提供的高级自适应压缩功能将总数据量从约 5 TB 缩减至 2 TB（即约 60%），从而大幅减少了对未来存储投资的需求。此外，由于 SAP NetWeaver / ERP 和 Db2 的发布周期是一致的，因此该公司将能够迅速利用新的应用程序和数据库功能满足其需求，从而最大限度地提高组合解决方案实现的益处、可用性和稳定性。

Power Systems 服务器具有 IBM 按需容量升级 (CUoD) 功能，可根据需要灵活扩展以满足峰值处理要求，同时优化已部署容量的使用。

此外，减少处理器数量有助于降低软件和数据库许可成本，而批处理时间则缩短 40%。缩短批处理时间还可确保 Anglian Water 的 IT 部门能够达到并超越其服务水平协议，为管理人员的业务决策流程提供及时的信息。

“我们在性能和交付方面所设定的目标均已实现，”Sam Melodew 评论道。