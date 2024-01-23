作为英国最干旱地区之一的水务和水循环服务供应商，安格利亚水务需要确保每一滴水都物尽其用，包括回收利用。作为持续效率提升和可持续发展计划的一部分，Anglian Water 正努力提升其运营弹性，降低风险并增强为数百万客户提供的服务。
按地理区域划分，Anglian Water 是英格兰和威尔士最大的水务和水循环公司。该地区每年平均降雨量仅为 600 毫米，比英国其他地区少三分之一。该公司负责为超过 600 万客户提供可持续的供水和水循环服务，因此，如此有限的供应加上长期干旱给公司带来了持续挑战。
在运营方面，Anglian Water 依靠 SAP® Business Suite（链接位于 ibm.com 外部）和 SAP for Utilities（链接位于 ibm.com 外部）来管理其核心业务流程，包括人力资源、运营、财务和客户计费。例如，当客户致电联络中心以及现场工程师接受维护工单时，SAP Business Suite 解决方案将提供、管理和处理数据。
这些业务关键型 SAP 应用程序在已达到使用寿命的基础设施上实施。维护只能在预定的停机时间内完成，通常是在周日，此时现场工作和交易量较低。
SAP 项目负责人 Sam Melodew 解释道：“我们致力为客户提供最佳服务。这意味着我们需要可靠的后台系统，以便我们的联络中心团队能够在出现问题时快速访问信息，并提供及时响应和实用恰当的服务。
“随着系统老化，业务风险增加。在计划停机期间，我们建议人们改用纸质记录，这可能会影响运营效率和我们的客户服务。
“很明显，现有的 IT 基础设施将无法满足我们未来的容量需求。由于维护停机时间增加，我们最终决定进行全面的系统更新，以解决我们的成本、效率和弹性问题。”
Anglian Water 要求代表该公司托管数据中心的合作伙伴 Capgemini 与供应商合作，提出可能的基础设施解决方案。所提供的解决方案还需要符合公司为下一个资产管理期（AMP，由水务行业监管机构 Ofwat 定义）制定的业务计划。
Sam Melodew 表示：“我们希望获得一个拥有高可用性、优化性能、出色拥有成本和效率，并支持我们可持续发展精神的服务器和数据库平台。
“IBM Power Systems 和 IBM Db2 平台在各个领域都可提供显著的运营优势，从增强灾难恢复到数据压缩，包括提高系统弹性。在某种程度上，我们平衡了迁移到新平台和数据库的风险与承诺的好处。
“在向领导团队展示商业案例后，我们选择了 IBM Power Systems 和 Db2，该最佳组合可为 SAP 提供高性能、可扩展、经过验证、可靠且敏捷的平台，并显著节省成本。”
Anglian Water 与 Capgemini 和 IBM 密切合作，共同开展了为期 9 个月的项目，完成了基础设施部署以及 SAP 应用程序和数据库迁移。专家级 IBM Db2 SAP 迁移服务和 IBM 系统实验室服务作为团队与 Capgemini 和 Anglian Water 密切合作。
Sam Melodew 评论道：“整个项目中的团队合作和协作非常出色，无需在组织和任务之间进行‘仲裁’。我们并未看到 IBM 和 Capgemini 之间有任何界限，我们所有人都秉持“同一个团队”的理念，专注于提供成功的解决方案。
“尤其是，IBM 始终对我们应该期待的可能技术改进以及这些改进如何转化为商业利益保持明确和开放的态度。通过将承诺与现实相匹配，我们可以根据结果准确评估风险，这增强了我们的信念：这是正确的选择。”
Anglian Water 用六台基于 IBM POWER8® 处理器的 IBM Power® System E850 和两台运行 IBM AIX® 和 IBM Db2 软件的 IBM Power System S822 服务器取代了 24 台机器，由 Capgemini 在两个数据中心托管。
核心解决方案（包括 SAP Business Suite、SAP for Utilities、SAP Business Warehouse、SAP Enterprise Portal （链接位于 ibm.com 外部）、SAP Gateway（链接位于 ibm.com 外部）和 SAP Process Orchestration （链接位于 ibm.com 外部）在 8 月的国家法定假日周末（周六至周一）迁移到 IBM Db2，并于周二上午立即上线。
在迁移过程中，Anglian Water 利用 Db2 提供的高级自适应压缩功能将总数据量从约 5 TB 缩减至 2 TB（即约 60%），从而大幅减少了对未来存储投资的需求。此外，由于 SAP NetWeaver / ERP 和 Db2 的发布周期是一致的，因此该公司将能够迅速利用新的应用程序和数据库功能满足其需求，从而最大限度地提高组合解决方案实现的益处、可用性和稳定性。
Power Systems 服务器具有 IBM 按需容量升级 (CUoD) 功能，可根据需要灵活扩展以满足峰值处理要求，同时优化已部署容量的使用。
此外，减少处理器数量有助于降低软件和数据库许可成本，而批处理时间则缩短 40%。缩短批处理时间还可确保 Anglian Water 的 IT 部门能够达到并超越其服务水平协议，为管理人员的业务决策流程提供及时的信息。
“我们在性能和交付方面所设定的目标均已实现，”Sam Melodew 评论道。
通过将关键的 SAP 解决方案迁移到 IBM Power Systems 服务器和 IBM Db2 数据库，Anglian Water 降低了业务风险、提高了效率并降低了运营成本。
Sam Melodew 解释道：“对于Anglian Water 的客户来说，我们的新功能可帮助我们提供响应迅速的优质服务，并得到我们信息系统的持续支持。在运营方面，减少停机时间有助于最大限度地减少转向纸质流程的需要，从而显著提高生产力和连续性。”
该解决方案旨在帮助 Anglian Water 在 Ofwat 的五年监管期及更长时间内，在授予的 AMP 资金限额下实现其业务、客户服务和效率目标。弹性增强和灾难保护可大幅降低业务风险，并且该解决方案可提供更大的容量来支持未来增长。
“由于数据库许可和支持成本较低，以及数据存储和备份成本降低，新的 IBM Power Systems 和 Db2 解决方案具有很高的成本效益，”Sam Melodew 评论道。“节省的成本让我们能够最大限度地为其他业务领域提供资金，例如面向客户的关键服务和可持续性发展计划。
“将我们的 SAP 应用程序和数据迁移到 IBM Power Systems 平台和 IBM Db2 可提高性能，降低运营成本，并为我们的业务带来新弹性。这些是为我们的客户提供更优质、更可持续的水务和水循环服务的重要推动因素——因为，每一滴水都无比重要！”
Anglian Water（链接位于 ibm.com 外部）是英格兰和威尔士最大的水务和水循环公司，为超过 600 万家庭和企业客户提供服务。Anglian Water 每天通过 112,833 公里的管道收集、净化和分配约 12 亿升水，覆盖 27,500 平方公里，拥有约 4,000 名员工。
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Capgemini 是咨询、技术和外包服务领域的全球领导者，在 40 多个国家/地区拥有超过 180,000 名员工。Capgemini 与客户一起创建并提供满足客户需求的业务、技术和数字解决方案，使他们能够实现创新和提升竞争力。有关 Capgemini 的更多信息，请访问：capgemini.com （链接位于 ibm.com 外部）。
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2017 年 8 月在美国制作。
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