Anglian Water Services Ltd

Anglian Water(链接位于 ibm.com 外部)是英格兰和威尔士最大的水务和水循环公司,为超过 600 万家庭和企业客户提供服务。Anglian Water 每天通过 112,833 公里的管道收集、净化和分配约 12 亿升水,覆盖 27,500 平方公里,拥有约 4,000 名员工。