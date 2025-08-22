为了克服分散监控的难题，同时实现业务增长和运营流程优化，Matrix Renewables 与 IBM 合作，部署了由 IBM Maximo Renewables 软件驱动的集中化智能平台。该解决方案统一整合了来自主要 SCADA 供应商（包括 GPM、AlsoEnergy 和 Inaccess）以及七家跟踪器原始设备制造商 (OEM) 的数据，从而实现了近乎实时的全资产组合可视性。这也为每个项目的 SCADA 选型带来了灵活性（可依据输电系统运营商 (TSO) 要求和工程总承包 (EPC) 提供商的偏好进行选择），同时确保数据在高层级监控系统中的完整性。

团队并未直接集成 SCADA 系统，而是通过 SCADA 供应商的 API 进行对接，但这带来了新的挑战，如查询频率限制、并发调用限制和超时场景等。尽管存在这些限制，集成过程仍经过精心优化，以确保充足的数据可用性和高质量。IBM 解决方案的灵活性还实现了与智利 NControl 等本地系统的无缝集成，保障了全面的运营覆盖。

此次转型的核心在于 IBM 的先进分析能力，该能力融合了人工智能 (AI) 和机器学习模型，用于检测设备表现不佳、揭示隐藏的低效环节，并支持直接影响投资回报 (ROI) 的数据驱动型决策。通过识别并挽回能源损失，Matrix Renewables 在优化资产绩效方面获得了战略优势。

IBM 以客户为中心的方法是 Matrix Renewables 取得成功的关键。一位专职的客户成功经理 (CSM) 以及对 IBM 全球支持团队及其强大工具集的访问权限，为 Matrix 提供了主动的指导、SCADA 错误的早期解决以及顺畅的实施过程。Matrix Renewables 得以从单个站点的监控流程，转向主动的、数据驱动型的集中化资产性能优化方法。——这为 Matrix 赋予了集中化、精简化的控制能力，增强了内部报告和透明度，最重要的是，创建了一个可扩展的集中化性能监控平台，该平台能够支持规模化增长。