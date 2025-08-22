全球可再生能源平台 Matrix Renewables 与 IBM 合作，旨在利用可扩展的解决方案优化其运营效率、增强数据透明度，并为未来的增长加速与创新铺平道路。
作为领先的可再生能源公司，Matrix Renewables 凭借在全球范围内开发可持续能源解决方案的卓越承诺，建立了强大的声誉。凭借多样化且国际化的太阳能资产组合，该公司致力于最大化清洁能源发电量并实现快速增长，同时优化运营效率。
在与 IBM 合作之前，Matrix Renewables 面临着一项运营挑战：由于使用多个分散的监控与数据采集 (SCADA) 系统进行监控，导致其在接入和监控快速收购和/或建设的资产方面困难重重。这些零散的流程导致了效率低下：流程耗时、问题解决延迟、SCADA 配置问题被隐藏，以及大规模监控效果不佳。其结果是，边际运营成本未能得到优化，公司扩展业务和实现长期增长目标的能力受到了制约。
为了克服分散监控的难题，同时实现业务增长和运营流程优化，Matrix Renewables 与 IBM 合作，部署了由 IBM Maximo Renewables 软件驱动的集中化智能平台。该解决方案统一整合了来自主要 SCADA 供应商（包括 GPM、AlsoEnergy 和 Inaccess）以及七家跟踪器原始设备制造商 (OEM) 的数据，从而实现了近乎实时的全资产组合可视性。这也为每个项目的 SCADA 选型带来了灵活性（可依据输电系统运营商 (TSO) 要求和工程总承包 (EPC) 提供商的偏好进行选择），同时确保数据在高层级监控系统中的完整性。
团队并未直接集成 SCADA 系统，而是通过 SCADA 供应商的 API 进行对接，但这带来了新的挑战，如查询频率限制、并发调用限制和超时场景等。尽管存在这些限制，集成过程仍经过精心优化，以确保充足的数据可用性和高质量。IBM 解决方案的灵活性还实现了与智利 NControl 等本地系统的无缝集成，保障了全面的运营覆盖。
此次转型的核心在于 IBM 的先进分析能力，该能力融合了人工智能 (AI) 和机器学习模型，用于检测设备表现不佳、揭示隐藏的低效环节，并支持直接影响投资回报 (ROI) 的数据驱动型决策。通过识别并挽回能源损失，Matrix Renewables 在优化资产绩效方面获得了战略优势。
IBM 以客户为中心的方法是 Matrix Renewables 取得成功的关键。一位专职的客户成功经理 (CSM) 以及对 IBM 全球支持团队及其强大工具集的访问权限，为 Matrix 提供了主动的指导、SCADA 错误的早期解决以及顺畅的实施过程。Matrix Renewables 得以从单个站点的监控流程，转向主动的、数据驱动型的集中化资产性能优化方法。——这为 Matrix 赋予了集中化、精简化的控制能力，增强了内部报告和透明度，最重要的是，创建了一个可扩展的集中化性能监控平台，该平台能够支持规模化增长。
IBM Maximo Renewables 的集成带来了显著改进，包括：报告时间减少 75%、停机时间减少 10% 及年度生产效率获得公认的提升。这些进步得益于使用连接到 IBM Maximo Renewables 驱动的数据仓库的内部商业智能 (BI) 工具实现了报告生成的自动化，从而提高了关键运营和财务 KPI（关键绩效指标）的透明度。
“IBM Maximo Renewables 为我们的资产管理师赋能，使其能够进行数据驱动的决策，为我们整个组织带来了更高的可视性，并帮助我们更快地扩展和优化运营，”Matrix Renewables 拉丁美洲及欧洲资产管理负责人 Víctor Martínez 表示。
从分散化、手动化的资产监控向统一平台的转型，精简了流程，使 Matrix Renewables 能够实时生成多层级报告和仪表板。警报通知和受控的工具访问权限也改善了与运维 (O&M) 团队及承包商的协作。此外，资产的数字化映射现在在运营接入阶段就经过验证，确保 SCADA 系统从一开始就准确无误，从而最大限度地减少了未来的性能问题。
为了确保未来运营的可扩展性和韧性，Matrix Renewables 计划在其全球扩展可再生能源资产组合的过程中，持续利用此项技术。与 IBM 的合作仍是其数字化转型的基石——推动着可再生能源领域的创新和可持续发展。
Matrix Renewables 是一家可再生能源平台，由全球另类资产管理公司 TPG 及其规模达 280 亿美元的影响力投资平台创建并支持。Matrix Renewables 当前的资产组合包含位于欧洲、美国和拉丁美洲的太阳能、储能和绿氢项目，总规模达 15.5 吉瓦 (GW)。欲了解更多信息，请访问 www.matrixrenewables.com。
