全球可再生能源平台 Matrix Renewables 与 IBM 合作，旨在利用可扩展的解决方案优化其运营效率、增强数据透明度，并为未来的增长加速与创新铺平道路。

全景视图展现了太阳能电站的全面运行，将阳光转化为清洁可持续的电力。
可持续发展征程中的流程障碍

作为领先的可再生能源公司，Matrix Renewables 凭借在全球范围内开发可持续能源解决方案的卓越承诺，建立了强大的声誉。凭借多样化且国际化的太阳能资产组合，该公司致力于最大化清洁能源发电量并实现快速增长，同时优化运营效率。

在与 IBM 合作之前，Matrix Renewables 面临着一项运营挑战：由于使用多个分散的监控与数据采集 (SCADA) 系统进行监控，导致其在接入和监控快速收购和/或建设的资产方面困难重重。这些零散的流程导致了效率低下：流程耗时、问题解决延迟、SCADA 配置问题被隐藏，以及大规模监控效果不佳。其结果是，边际运营成本未能得到优化，公司扩展业务和实现长期增长目标的能力受到了制约。
75% 报告时间减少 10% 停机时间减少  生产效率 显著提升
IBM Maximo Renewables 为我们的资产管理师赋能，使其能够进行数据驱动的决策，提升了我们整个组织的运营可视性。
Víctor Martínez 拉丁美洲及欧洲资产管理负责人 Matrix Renewables
携手 IBM Maximo Renewables 重塑效率

为了克服分散监控的难题，同时实现业务增长和运营流程优化，Matrix Renewables 与 IBM 合作，部署了由 IBM Maximo Renewables 软件驱动的集中化智能平台。该解决方案统一整合了来自主要 SCADA 供应商（包括 GPM、AlsoEnergy 和 Inaccess）以及七家跟踪器原始设备制造商 (OEM) 的数据，从而实现了近乎实时的全资产组合可视性。这也为每个项目的 SCADA 选型带来了灵活性（可依据输电系统运营商 (TSO) 要求和工程总承包 (EPC) 提供商的偏好进行选择），同时确保数据在高层级监控系统中的完整性。

团队并未直接集成 SCADA 系统，而是通过 SCADA 供应商的 API 进行对接，但这带来了新的挑战，如查询频率限制、并发调用限制和超时场景等。尽管存在这些限制，集成过程仍经过精心优化，以确保充足的数据可用性和高质量。IBM 解决方案的灵活性还实现了与智利 NControl 等本地系统的无缝集成，保障了全面的运营覆盖。

此次转型的核心在于 IBM 的先进分析能力，该能力融合了人工智能 (AI) 和机器学习模型，用于检测设备表现不佳、揭示隐藏的低效环节，并支持直接影响投资回报 (ROI) 的数据驱动型决策。通过识别并挽回能源损失，Matrix Renewables 在优化资产绩效方面获得了战略优势。

IBM 以客户为中心的方法是 Matrix Renewables 取得成功的关键。一位专职的客户成功经理 (CSM) 以及对 IBM 全球支持团队及其强大工具集的访问权限，为 Matrix 提供了主动的指导、SCADA 错误的早期解决以及顺畅的实施过程。Matrix Renewables 得以从单个站点的监控流程，转向主动的、数据驱动型的集中化资产性能优化方法。——这为 Matrix 赋予了集中化、精简化的控制能力，增强了内部报告和透明度，最重要的是，创建了一个可扩展的集中化性能监控平台，该平台能够支持规模化增长。
通过与我们的 BI 工具集成，我们可以通过 Maximo Renewables 数据仓库无缝跟踪关键业务指标——例如预算、资源和收入。
Javier Tirado 全球运营主管，高级总监 Matrix Renewables
创新与效率的典范

IBM Maximo Renewables 的集成带来了显著改进，包括：报告时间减少 75%、停机时间减少 10% 及年度生产效率获得公认的提升。这些进步得益于使用连接到 IBM Maximo Renewables 驱动的数据仓库的内部商业智能 (BI) 工具实现了报告生成的自动化，从而提高了关键运营和财务 KPI（关键绩效指标）的透明度。

“IBM Maximo Renewables 为我们的资产管理师赋能，使其能够进行数据驱动的决策，为我们整个组织带来了更高的可视性，并帮助我们更快地扩展和优化运营，”Matrix Renewables 拉丁美洲及欧洲资产管理负责人 Víctor Martínez 表示。

从分散化、手动化的资产监控向统一平台的转型，精简了流程，使 Matrix Renewables 能够实时生成多层级报告和仪表板。警报通知和受控的工具访问权限也改善了与运维 (O&M) 团队及承包商的协作。此外，资产的数字化映射现在在运营接入阶段就经过验证，确保 SCADA 系统从一开始就准确无误，从而最大限度地减少了未来的性能问题。

为了确保未来运营的可扩展性和韧性，Matrix Renewables 计划在其全球扩展可再生能源资产组合的过程中，持续利用此项技术。与 IBM 的合作仍是其数字化转型的基石——推动着可再生能源领域的创新和可持续发展。
我们相信该产品提供强大的即用型分析功能，目前我们正通过这些能力专注于 DC 健康状态和跟踪器性能。
Víctor Martínez 拉丁美洲及欧洲资产管理负责人 Matrix Renewables
Matrix Renewables 徽标
关于 Matrix Renewables

Matrix Renewables  是一家可再生能源平台，由全球另类资产管理公司 TPG 及其规模达 280 亿美元的影响力投资平台创建并支持。Matrix Renewables 当前的资产组合包含位于欧洲、美国和拉丁美洲的太阳能、储能和绿氢项目，总规模达 15.5 吉瓦 (GW)。欲了解更多信息，请访问 www.matrixrenewables.com

 解决方案组件 IBM Maximo Renewables
IBM Maximo：重塑可再生能源资产管理

了解 IBM Maximo 如何通过集中化监控和自动化，变革您的可再生能源运营。

