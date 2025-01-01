可再生能源资产绩效管理
最大限度地提高太阳能、风能和电池存储资产的效率和可靠性
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海滩上的太阳能板和风力涡轮机

释放可再生能源资产的性能和价值

IBM Maximo Renewables 可帮助可再生能源运营商最大限度地提高资产绩效、最大限度地减少停机时间并优化能源生产。这款可再生能源资产绩效管理软件可利用高级分析、AI 驱动的洞察分析和自动化工作流，近乎实时地识别根本原因并提出纠正措施建议。Maximo Renewables 专为风能、太阳能和电池存储系统而设计，有助于弥合预期和实际能源输出之间的差距，从而提高可靠性和盈利能力。

 加强可再生能源资产生命周期管理
获得资产绩效可见性

您可以在一个视图中重点查看需要技术关注的资产，并快速了解每个工厂的整体绩效。
解决性能低下的问题

收集工厂数据，应用预先训练的模型来确定绩效低下的原因，并利用工单建议来提高发电量。
减少停机时间和成本

整合来自可再生能源资产的近乎实时的绩效数据，获得切实可行的洞察分析，以提高能源生产并最大限度地减少停机时间。
简化报告

使用行之有效的方法收集和清理数据，让用户了解整个组合，从而促使完全满足报告要求。
IBM Maximo Renewables 视频，展示该解决方案如何帮助组织监控、分析和运营可再生能源 播放视频 (3:11)

关键功能

监控

通过集中解决能源损失的潜在根本原因，缩小目标能源产生量和实际能源产生量之间的差距。借助地图视图，在一个视图中监控并评估可再生能源资产组合的健康状况，突出显示哪些资产需要技术关注，并快速了解每个工厂的整体绩效。

 分析

可再生能源资产绩效管理至关重要。利用整个资产的工厂数据，并应用预先训练好的数据科学模型找出性能不佳的原因，从而促进充分利用状态维护实践并提高发电量。

 管理/运营

通过追踪和管理站点运营，有效获取切实可行的洞察分析，从而优化关键可再生能源资产的运营与维护。自动执行工作流以识别性能不佳问题、提出行动建议并生成工单。

 

 无人机热成像技术

使用无人机热成像技术精确定位系统性损失，直观显示太阳能资产的特定关注区域，从而节省资产操作人员的时间。
采取后续步骤

开始咨询 IBM 可再生能源专家，了解您的组织如何通过 Maximo Renewables 中获益。

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