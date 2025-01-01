可再生能源资产绩效管理

IBM Maximo Renewables 可帮助可再生能源运营商最大限度地提高资产绩效、最大限度地减少停机时间并优化能源生产。这款可再生能源资产绩效管理软件可利用高级分析、AI 驱动的洞察分析和自动化工作流，近乎实时地识别根本原因并提出纠正措施建议。Maximo Renewables 专为风能、太阳能和电池存储系统而设计，有助于弥合预期和实际能源输出之间的差距，从而提高可靠性和盈利能力。
您可以在一个视图中重点查看需要技术关注的资产，并快速了解每个工厂的整体绩效。
收集工厂数据，应用预先训练的模型来确定绩效低下的原因，并利用工单建议来提高发电量。
整合来自可再生能源资产的近乎实时的绩效数据，获得切实可行的洞察分析，以提高能源生产并最大限度地减少停机时间。
使用行之有效的方法收集和清理数据，让用户了解整个组合，从而促使完全满足报告要求。
通过集中解决能源损失的潜在根本原因，缩小目标能源产生量和实际能源产生量之间的差距。借助地图视图，在一个视图中监控并评估可再生能源资产组合的健康状况，突出显示哪些资产需要技术关注，并快速了解每个工厂的整体绩效。
可再生能源资产绩效管理至关重要。利用整个资产的工厂数据，并应用预先训练好的数据科学模型找出性能不佳的原因，从而促进充分利用状态维护实践并提高发电量。
通过追踪和管理站点运营，有效获取切实可行的洞察分析，从而优化关键可再生能源资产的运营与维护。自动执行工作流以识别性能不佳问题、提出行动建议并生成工单。
使用无人机热成像技术精确定位系统性损失，直观显示太阳能资产的特定关注区域，从而节省资产操作人员的时间。