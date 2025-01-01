可再生能源资产绩效管理

IBM Maximo Renewables 可帮助可再生能源运营商最大限度地提高资产绩效、最大限度地减少停机时间并优化能源生产。这款可再生能源资产绩效管理软件可利用高级分析、AI 驱动的洞察分析和自动化工作流，近乎实时地识别根本原因并提出纠正措施建议。Maximo Renewables 专为风能、太阳能和电池存储系统而设计，有助于弥合预期和实际能源输出之间的差距，从而提高可靠性和盈利能力。