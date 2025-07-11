KP Group 运用 IBM Maximo Renewables 实现 70 多个站点的资产绩效、报告与合规自动化
KP Group 已成为印度多元化程度最高的可再生能源集团之一，现有装机容量超过 5.7 千兆瓦，并拥有多项在建项目。该公司制定了到 2030 年突破 10 千兆瓦的宏大目标。目前，该公司管理着超过 1.4 千兆瓦的可再生能源资产组合，业务遍布印度 70 多个站点。随着客户群的不断扩大（包括超过 75 个开放式购电协议 (PPA) 客户和 130 多家自备电厂 (CPP) 客户），该组织认识到亟需增强可见性、提高运营效率并有效扩展规模以满足日益增长的需求。
为了实现这一目标，KP Group 委托其运营和维护服务部门推动太阳能及混合电站资产组合的可持续能源绩效提升。然而，现有的监控措施需要投入大量人力，进而限制了可扩展性和效率。工程师必须通过静态 IP 单独访问每个电站的监控和数据采集 (SCADA) 系统，这往往需要同时打开数十个浏览器选项卡。此外，他们必须使用电子表格跟踪离线工单，且无法利用集中式系统进行工单或问题管理。随着资产基础的扩大，这一碎片化设置逐渐形成瓶颈，导致扩展运营越发困难。
KP Group 发现，需要构建基于云的集中式监控平台来统一其运营和维护 (O&M) 生态系统。他们构思了一体化解决方案，并融入行动驱动型分析、高管级别报告、合同 KPI 跟踪和可定制警报等功能。其目标旨在提高运营敏捷度，交付卓越服务并增强利益相关者的信心。
KP Group 与 IBM 合作部署 IBM® Maximo® Renewables 综合平台，旨在助力能源生产商实现监控、分析和运营转型。该解决方案将 KP Group 的自托管 Microsoft Power BI 平台与 Maximo 数据仓库无缝集成，消除人工报告需求，并借助运营团队和投资者仪表板按小时自动更新。
通过全套部署监控、分析和运营模块，该组织现已配备先进的计算机化维护管理系统 (CMMS) 工作流、直观的界面和实时绩效洞察分析。利用自定义仪表板和自动警报，团队可以主动检测并解决零电流组串性能等问题。
借助 Maximo Renewables，KP Group 能够有效管理发电量担保。此解决方案可支持该公司履行合同义务，交付至少 85% 的预计发电量，并实现 100% 合规。该平台还涵盖不可控事件相关的免责条款，以确保所有利益相关者的合规性和透明度。
KP Group 已启动 137 个项目并将其划分为 3 个阶段（各阶段持续 3 至 4 周），通过分阶段的结构化方式加速实现价值。
如今，KP Group 的运营和维护服务 (OMS) 部门 KPI Green OMS 通过自托管 Power BI 平台，借助全自动化、按小时生成报告的功能开展运营，并由 IBM 的数据仓库无缝驱动。这种方法消除了人工干预和使用电子表格的需求。其专有投资者级仪表板可提供全面的营收洞察分析，而实时运营仪表板则能确保团队对电站级绩效保持协同认知。
该平台有助于确保所有项目完全遵守合同合规要求，包括 85% 的发电量担保跟踪和自动处理非可控事件报告。该解决方案已显著降低经济处罚的风险，并帮助 KP Group 加强面向客户的透明度。
超过 200 个开放式商业和工业 (C&I) 子项目现已统一至单一的精简报告结构下，进一步展现了该平台的可扩展性。对 9000 多个电站组串进行高级分析，同时借助实时警报实现即时异常检测。
随着前 100 个项目在数周内上线并创造价值，KPI Green OMS 现已准备将纠正性维护造成的能源损失降至 5%，这凸显了该公司作为可再生能源运营和维护领域数据驱动型领导者的优势。
KP Group 成立于 1994 年，总部位于印度古吉拉特邦，是一家活跃于太阳能、风能、混合能源和绿色氢能领域的顶级可再生能源集团。在其自有制造中心的支持下，KP Group 现已配置 1.7 千兆瓦的 IPP 资产组合（投入运营和执行阶段）。该公司还拥有 5.7 千兆瓦的可再生能源资产组合，并计划在 2030 年突破 10 千兆瓦。除自有电站外，KP Group 还为第三方 IPP 和自备电厂客户提供交钥匙 EPC 和 AI 驱动型 O&M 服务，同时积极拓展浮动式太阳能电池阵列、公用事业级 BESS 和印度新兴海上风电领域的业务。KP Group 拥有 3 个上市实体：KPI Green Energy、KP Energy 和 KP Green Engineering。三者均以自动化实力和深厚的项目执行经验著称。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。