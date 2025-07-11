KP Group 已成为印度多元化程度最高的可再生能源集团之一，现有装机容量超过 5.7 千兆瓦，并拥有多项在建项目。该公司制定了到 2030 年突破 10 千兆瓦的宏大目标。目前，该公司管理着超过 1.4 千兆瓦的可再生能源资产组合，业务遍布印度 70 多个站点。随着客户群的不断扩大（包括超过 75 个开放式购电协议 (PPA) 客户和 130 多家自备电厂 (CPP) 客户），该组织认识到亟需增强可见性、提高运营效率并有效扩展规模以满足日益增长的需求。

为了实现这一目标，KP Group 委托其运营和维护服务部门推动太阳能及混合电站资产组合的可持续能源绩效提升。然而，现有的监控措施需要投入大量人力，进而限制了可扩展性和效率。工程师必须通过静态 IP 单独访问每个电站的监控和数据采集 (SCADA) 系统，这往往需要同时打开数十个浏览器选项卡。此外，他们必须使用电子表格跟踪离线工单，且无法利用集中式系统进行工单或问题管理。随着资产基础的扩大，这一碎片化设置逐渐形成瓶颈，导致扩展运营越发困难。

KP Group 发现，需要构建基于云的集中式监控平台来统一其运营和维护 (O&M) 生态系统。他们构思了一体化解决方案，并融入行动驱动型分析、高管级别报告、合同 KPI 跟踪和可定制警报等功能。其目标旨在提高运营敏捷度，交付卓越服务并增强利益相关者的信心。