每天，人们在前往目的地的途中都会遇到重重障碍。堵车，公交车比预定时间晚 15 分钟到达，花 30 分钟才找到停车位——现代社会因交通系统效率低下而充满不便。

然而，瘫痪的车辆与焦急等待公共交通的人群，已不仅仅是个人层面的困扰。不够理想的交通基础设施会影响经济，加速对环境的影响，并降低整体生活质量。如何提升交通效率、扩大服务覆盖规模，始终是城市规划者夙夜忧思的核心议题。

所幸的是，交通运输管理系统领域的新技术和方法论，如今使我们能够着手缓解这些交通困境，并推动下游交通环节的持续优化。解决方案就是智能交通。

物联网 (IoT)、电动汽车、地理定位和移动技术等互联技术的兴起，使得协调人员和货物从一个地方到另一个地方的流动成为可能，尤其是在人口密集的城市地区。

全球多个城市，包括伦敦、巴黎、阿姆斯特丹和里约热内卢，已投资智能交通，将其作为智慧城市计划的重要组成部分。现在已有一些大学在研究智能交通的用例（如纽约大学、新泽西理工大学等）。全球范围内，解决交通问题与提升通行效率似乎已成为焦点议题，因为这能为民生和经济带来多重效益。