每天，人们在前往目的地的途中都会遇到重重障碍。堵车，公交车比预定时间晚 15 分钟到达，花 30 分钟才找到停车位——现代社会因交通系统效率低下而充满不便。
然而，瘫痪的车辆与焦急等待公共交通的人群，已不仅仅是个人层面的困扰。不够理想的交通基础设施会影响经济，加速对环境的影响，并降低整体生活质量。如何提升交通效率、扩大服务覆盖规模，始终是城市规划者夙夜忧思的核心议题。
所幸的是，交通运输管理系统领域的新技术和方法论，如今使我们能够着手缓解这些交通困境，并推动下游交通环节的持续优化。解决方案就是智能交通。
物联网 (IoT)、电动汽车、地理定位和移动技术等互联技术的兴起，使得协调人员和货物从一个地方到另一个地方的流动成为可能，尤其是在人口密集的城市地区。
全球多个城市，包括伦敦、巴黎、阿姆斯特丹和里约热内卢，已投资智能交通，将其作为智慧城市计划的重要组成部分。现在已有一些大学在研究智能交通的用例（如纽约大学、新泽西理工大学等）。全球范围内，解决交通问题与提升通行效率似乎已成为焦点议题，因为这能为民生和经济带来多重效益。
被称为智慧出行的智能交通体系，正借助广泛的数据采集与自动化技术的兴起，推动各级地方政府加速布局智能交通建设。该体系的实现基础在于，几乎每位市民与通勤者都拥有可收发信息数据的智能手机。
此外，创建公共 Wi-Fi 网络从未如此简单和便宜，为政府实施智能交通举措创造了许多新的机会。
智能交通体系通常包含公私合作模式，这种模式能有效缓解多重交通困境，包括汽车尾气排放导致的污染问题、道路拥堵现象，以及公共交通对弱势群体与长者出行的重要保障。
多项智能交通解决方案已实施经年，例如由市政交通部门提供的公交地铁实时到站数据、电子收费系统、共享单车服务、城区车辆动态拥堵收费以及公共交通智能卡等。但是，若干不同的技术并不能组成智能交通系统。这需要一个全面的战略和多种智能技术协同工作。
智能交通系统通过优化资源配置，助力城市以更低成本实现更高运营效率，同时规避不必要的能源消耗与资源开支。
优先发展智能交通的城市和州能为所有居民提供更具包容性和公平的生活体验。
以下通过典型场景说明智能交通如何赋能城市：
每位驾驶员都曾经历耗时 30 分钟以上的寻找车位过程，总感觉空车位在抵达前瞬间被占用了。这一痛点可通过部署车位传感器有效解决。驾驶员能预先锁定空位，通过智能手机或车载导航系统直达目标车位，彻底告别盲目巡游。
现在许多地方和国家交通部门都通过中央控制系统实时发布公共交通时刻表更新与运维中断信息。市民和通勤者可以通过智能手机、平板电脑和电脑上的应用程序、社交媒体或浏览器访问这些信息，但这仅是基础能力。
下一代智能交通系统将能够在列车或公共汽车上的部件可能出现故障时进行通信，使运营商能够在车上乘客发生故障之前，让车辆及时停运维修。交通网络投资还应涵盖高速铁路建设，通过大规模客运转移改善交通状况，减少个人驾驶车辆对环境造成的影响。
交通拥堵源于事故、僵化信号配时、恶劣天气、人口增长及基础设施落后等多重因素。虽然每个问题都有解决方法（复杂程度各不相同），但智能交通可以解决所有问题：
多少求职者因列车延误与梦想工作失之交臂？公交站印刷时刻表的失效速度有多快？每日有数万至数百万市民依赖公共交通——这对长者、一线工作者及残障人士而言是生命线。当城市将关键运输工具接入智能网格，确保市民实时掌握公交等交通工具的精准抵达时间，将创造颠覆性的出行体验。
为提升城市友好度并吸引电动车用户，应在高流量区域布设充电站，使车主在充电间隙可休闲活动或就餐。此举既服务驾驶员，也为周边商业创造新机遇。需明确的一点是，智能交通建设关乎未来布局。虽然自动驾驶车辆尚未大规模部署，但许多人预计它们在未来将成为现实。因此，任何有意义的智能交通计划都应该考虑到未来技术的进步，适应车辆技术带来的无人化出行变革。
目前几乎所有主要城市都已为市民提供部分智能交通技术，但当下亟需建立整体性智能交通战略，使出行更快速、安全、环保。随着混合办公模式让员工更能自主选择工作城市，拥有全面智能交通系统的智慧城市将吸引更多居民，，而那些未能适应这一趋势的城市则面临人才流失。
