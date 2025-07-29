2025 年 7 月 29 日
实时数据是快速决策的驱动力——这对当今商业环境中保持竞争力至关重要。企业运用实时数据驱动实时分析，从而快速可靠地获取可执行洞察。据 IDC 2025 年数据，调研显示 63% 的应用场景需在数分钟内完成数据处理才具价值。
在企业中，实时数据有助于加快欺诈检测、优化供应链、个性化客户体验和管理风险。在人工智能时代，实时数据已被证明对于有效的 AI 系统至关重要。AI 模型在拥有最新、相关数据的情况下表现最佳。如果没有此类数据，它们可能会根据过时的信息（本质上是昨天的现实）做出决定。
实时数据来源多样，包括：
当前仅凭历史数据——即便是昨日收集的信息——已不足以支撑有效决策。1
但这正是企业在使用传统数据处理方法（即批处理）来实现数据驱动型智能时经常被迫要做的事情。通过批处理，任务在一定的时间间隔内收集，并最终在特定时间（例如夜间）批量运行。
虽然批处理对于非时间敏感的任务（例如例行报告）来说是一种有价值的工具，但它阻碍了企业获得即时洞察分析的能力。例如，一家银行如果仅依赖批量数据处理作为其欺诈检测程序的一部分，则可能直到发生重大损失之后才会收到可疑金融交易的通知。
低延迟技术的演进实现了数据瞬时处理（即实时数据），彻底革新了企业响应变化和执行商业智能计划的速度。
重新审视欺诈示例：实时数据处理支持金融交易的实时数据分析（也称为实时数据分析），一旦发生可疑活动就会向银行发出警报。这继而使银行有机会迅速干预，防止重大损失，保护客户资产。
人工智能的日益普及进一步扩大了实时数据的重要性。最新的高质量数据通常是 AI 和机器学习驱动的工作流不可或缺的一部分。
例如：AI 驱动的诊断模型需当前患者数据检测潜在病症，而电商聊天机器人凭借实时库存信息有效解答商品可购性问题。
特别是智能体式 AI 充分利用实时数据来支持自主决策。例如，运输企业可以利用智能体式 AI 来自动调整配送路线，以响应实时交通状况。
运用实时数据的企业可获得多重收益，例如：
高质量最新信息可产生更准确的洞察预测，尤其在数小时前的数据即失效的场景。例如，股票交易中，经纪人常依赖实时市场行情数据捕捉投资机遇。
借助实时数据，企业可以进行快速调整，例如优化库存水平和识别生产瓶颈，从而节省时间和金钱。
实时数据助力企业快速识别风险威胁——从恶劣天气到网络攻击企图——从而预防严重后果。
实时数据可结合历史记录驱动预测性分析与长期规划。 这种综合分析模式能为人员调配、广告投放等多元决策提供依据。
实时数据、准实时数据与流式数据常被混用，实则存在微妙差异。
实时数据在生成或收集后立即可用，而近乎实时的数据可能需要几分钟甚至几小时才能访问以便用于分析或其他目的。
例如，NASA 认为近乎实时的数据是指天基平台的仪器捕获数据后一到三个小时即可使用的数据。2
相比之下，Forrester 将准实时分析数据的可用性定义为 15 分钟或 5 分钟内（依数据源而定）。3（需注意：当数据交付延迟仅数分钟时，常被标注为“实时”——即便实际属于准实时流程。）
流式数据（亦称实时数据流）特指持续生成并从多源流入数据管道的连续数据。此类数据通常具有实时性，如物联网设备记录或社交媒体活动。
但是，并非所有实时数据都必须是流数据：实时数据如果不属于连续流，而是作为单个事件生成和传输，则不被视为流数据。手机用户使用应用程序与朋友分享一次（而不是连续分享）当前位置可以被视为非流式实时数据的一个例子。
通过一系列管理流程与工具协助企业管控实时数据管道。
数据摄取是从各种来源收集数据文件并将其导入数据库，以便存储、处理和分析的过程。实时数据摄取是指以最小延迟从不同来源收集数据。实时数据摄取的领先工具包括 Apache Kafka 和 AWS Kinesis。
数据处理是指将原始数据转换为可用信息，可通过数据收集、准备、分析和存储等结构化步骤实现。实时数据处理需要在数据生成或收集后立即执行这些步骤。流行的实时处理框架包括 Apache Hadoop 和 Spark。
流处理可被视为一种实时数据处理方式。在流处理中，数据在“运动”时被处理。当数据流经数据管道时，会进行过滤、扩充和格式化等转换。框架如 Apache Flink 使组织能够实时处理复杂的事件并规模化执行数据聚合。
数据分析是对数据集的查询、解释和可视化。实时数据分析需要在数据生成时对数据集执行这些任务，从而获得可以为更好的决策提供参考的实时见解。实时分析工具依赖于实时数据摄取、数据处理和数据整合，以及针对分析解决方案优化的存储方法，例如基于云的数据仓库。
实时数据支持不同行业的重要流程和功能。
有关网络安全威胁的实时数据，可帮助企业安全团队采取主动方法来检测、预防和应对网络攻击。团队可以订阅来自开源和商业威胁情报服务的威胁情报源，即实时威胁信息流。
动态定价算法运用实时数据，助力网约车平台、旅游景区等企业确定最优价格策略，在特定时间点实现收益最大化。算法输入数据可包含使用者购买模式、竞品定价及社交媒体趋势。4
实时交易数据分析有助于金融机构和其他企业快速检测异常情况，并在与欺诈相关的损失发生之前进行干预。与此同时，跟踪和分析用户行为的实时数据可以防止欺诈行为：例如，不寻常的打字速度和鼠标移动可以提醒银行，骗子正试图冒充他们的客户。5
有关客户行为的实时数据可以帮助企业立即提供个性化的客户体验，例如在客户在线购物时提供相关的产品推荐。个性化还延伸至医疗保健患者。实时患者健康数据，包括从智能手表等可穿戴设备收集的数据，可以为治疗决策提供信息并改善服务提供者和患者之间的互动。
预测性维护通过持续实时评估设备的健康来优化设备的性能和使用寿命。这些评估基于传感器收集并由机器学习模型分析后的实时数据得出。此类分析可以帮助企业快速识别并维修或更换性能不佳的设备，避免代价高昂的停机和设备故障。
库存、物流追踪、天气中断等实时数据赋能企业快速完成关键性供应链调整。据 IBM 商业价值研究院 2025 年报告，AI 技术强化了该能力：63% 的供应链总监预计 AI 智能体将基于反馈持续优化供应链效能。
企业要想蓬勃发展，就必须利用数据建立客户忠诚度，实现业务流程自动化，并利用 AI 驱动的解决方案进行创新。
