当前仅凭历史数据——即便是昨日收集的信息——已不足以支撑有效决策。1

但这正是企业在使用传统数据处理方法（即批处理）来实现数据驱动型智能时经常被迫要做的事情。通过批处理，任务在一定的时间间隔内收集，并最终在特定时间（例如夜间）批量运行。

虽然批处理对于非时间敏感的任务（例如例行报告）来说是一种有价值的工具，但它阻碍了企业获得即时洞察分析的能力。例如，一家银行如果仅依赖批量数据处理作为其欺诈检测程序的一部分，则可能直到发生重大损失之后才会收到可疑金融交易的通知。

低延迟技术的演进实现了数据瞬时处理（即实时数据），彻底革新了企业响应变化和执行商业智能计划的速度。

重新审视欺诈示例：实时数据处理支持金融交易的实时数据分析（也称为实时数据分析），一旦发生可疑活动就会向银行发出警报。这继而使银行有机会迅速干预，防止重大损失，保护客户资产。

人工智能的日益普及进一步扩大了实时数据的重要性。最新的高质量数据通常是 AI 和机器学习驱动的工作流不可或缺的一部分。

例如：AI 驱动的诊断模型需当前患者数据检测潜在病症，而电商聊天机器人凭借实时库存信息有效解答商品可购性问题。

特别是智能体式 AI 充分利用实时数据来支持自主决策。例如，运输企业可以利用智能体式 AI 来自动调整配送路线，以响应实时交通状况。