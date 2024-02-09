批处理作业是指任何定期发生的自动化过程，其将类似的任务进行分组，并自动执行这些任务，而无需人工交互提示。
现代工作日的时间有多久？对于充分利用批处理系统的前沿公司来说，没有什么是无法实现的。当优化的业务流程与自动化的强大功能相结合时，可以处理大量数据，尤其是在同时运行多个批处理作业时。
当使用批处理程序来帮助安排工作时，重复性任务的成功率更高。尽管需要一些人工交互来加载批处理作业并为运行作好准备，但批处理作业的一个关键功能是它们不需要持续的用户交互，这也降低了操作员出错的风险。
准备批处理作业的过程分为两个部分。首先是确定需要执行的必要工作流程，并相应地加载作业队列。
然后，操作系统接手，开始数据处理操作，使系统能够处理大量数据。然后，作业处理将推送大量数据集。
公司可以根据需要设置批处理流程，但通常会将其设置为开始自动执行日 (BOD) 活动或结束自动执行日 (EOD) 活动。如果您使用 BOD 流程，则会在当天的批处理运行之前执行交易结束输入 (EOTI)。如果该流程在当日结束时进行，则批处理运行结束后就会生成财务期末输入 (EOFI)。
虽然批处理作业显著提高了组织的计算产出，但使用批处理作业也需要留意一些注意事项。根据使用方式和数量，批处理作业可能会对公司的计算机系统造成巨大压力。
因此，批处理的运行时间通常安排在公司计算资源不太紧张的时间段。这段时间被称为批处理窗口。
现代批处理作业的起源可以追溯到最早的批处理作业，那是在计算发展的早期，当时打孔卡是主要的自动化工具。当时，“批处理作业”一词开始使用，指的是打孔卡包含各种形式的数据，用来向大型机计算机提供说明程序应如何运行、程序何时应停止运行等的指令。
将用于多项作业的打孔卡全部堆放在读卡器的料斗中，某些打孔卡将不同的作业分开，并告知读卡器应如何运行每个程序。
这项技术可以追溯到 1890 年，当时美国人口普查局的一名员工 Herman Hollerith 发明了一种使用打孔纸来指定特定信息的方法。然后，他创建了一种机电设备，可以读取卡及其信息，并将电信号发送到计算设备，以进行后续计算处理。
Hollerith 后来创立了 Computing Tabulating Recording 公司，该公司以其至今仍在使用的名称 International Business Machines（简称 IBM）而闻名全球。
批处理作业主要有三种类型：
这是标准的批处理作业，它位于作业队列中，与其他批处理作业一起排队等待，直到最终根据优先级和序列号得到处理。
在计算机术语中，“作业”表示一个工作单元，当为该作业创建子任务时，原始任务被称为子任务的“父任务”，随后称为“子任务”。批处理即时作业（子任务）可能与其父任务共享许多相同的属性。由于作业会复制父作业的属性，它不需要在作业队列中等待，因此批处理即时作业可以更快地完成。
当打印应用程序或实用程序收到打印作业时，会创建打印机输出文件，通知系统应如何执行该作业。如果当前用户配置文件与创建批处理打印作业时的用户配置文件不同，则批处理打印作业将跟踪这些打印机输出文件。
以下是批处理作业的一些主要用途：
批处理是最基本的处理类型，即在一段时间内收集作业并最终分批运行。在处理时间不是驱动因素的任务时，这一直是首选。批处理功能非常适合生成例行报告。
分布式处理依赖一系列互连的计算机或计算机服务器并行工作，以分配或共享数据处理任务，旨在提高大数据应用程序和大型计算系统的效率。
多重处理的运行方式与分布式处理类似。与此类似，多重处理也使用不同的处理器来处理批处理作业。与之不同的是，计算机不是并行运行，而是将所需的任务分解并在系统之间进行分配。
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