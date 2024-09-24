数据集成是构建任何人工智能 (AI) 应用的关键第一步。虽然有多种方法可以启动此过程，但组织可以通过数据虚拟化来加速应用开发和部署过程。

数据虚拟化使企业能够释放其数据的隐藏潜力，为预测性维护、欺诈检测和需求预测等先进应用提供实时 AI 洞察。

许多公司虽然在数据库和技术上投入了大量资金，但仍难以从其数据中获取更多价值。数据虚拟化解决了这一问题，让组织能够灵活高效地利用现有数据源，开展 AI 和分析计划。

数据虚拟化是一座桥梁，让平台能够按需访问和显示来自外部源系统的数据。这种创新方法集中并简化了数据管理，平台本身无需实际存储数据。它在数据源和用户之间建立一个虚拟层，使组织能够访问和管理其数据，而无需从原始位置复制或移动数据。