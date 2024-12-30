如今的组织会生成大量数据，涉及从物联网 (IoT) 设备到电子商务交易等方方面面。流数据，也称为“数据流”或“实时数据流”，可帮助组织处理传入的连续数据流。

流数据的示例包括：

跟踪股票价格和交易活动的金融市场数据

监控设备性能的 IoT 传感器读数

捕捉用户参与度的社交媒体活动流



显示访客行为模式的网站点击流数据

各种组织经常使用流数据来支持依赖实时数据的业务举措，以实现快速的数据驱动决策，例如数据分析和商业智能 (BI)。

流数据往往是大数据收集和处理工作的一部分。例如，组织可以使用大数据分析来分析连续数据流，以获得对运营效率、消费者趋势和不断变化的市场动态的洞察分析。

由于连续流动，流数据需要与传统批处理不同的处理方法。常用方法包括可扩展的流架构，以及能够管理数据摄取、处理和分析，同时保持最佳性能的流处理器。

近年来，人工智能 (AI) 和机器学习的兴起导致流数据功能受到更多关注。这些技术往往依赖于流数据处理来生成实时洞察分析和预测。

根据 Gartner 的数据，61% 的组织表示由于 AI 技术的影响，它们必须改进或重新思考自己的数据与分析运营模式。1