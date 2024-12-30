流数据是来自各种来源的连续实时数据流。不同于按计划的时间间隔处理数据集的批处理，流数据的处理在数据到达时进行，因此可即时提供实时洞察分析。
如今的组织会生成大量数据，涉及从物联网 (IoT) 设备到电子商务交易等方方面面。流数据，也称为“数据流”或“实时数据流”，可帮助组织处理传入的连续数据流。
流数据的示例包括：
各种组织经常使用流数据来支持依赖实时数据的业务举措，以实现快速的数据驱动决策，例如数据分析和商业智能 (BI)。
流数据往往是大数据收集和处理工作的一部分。例如，组织可以使用大数据分析来分析连续数据流，以获得对运营效率、消费者趋势和不断变化的市场动态的洞察分析。
由于连续流动，流数据需要与传统批处理不同的处理方法。常用方法包括可扩展的流架构，以及能够管理数据摄取、处理和分析，同时保持最佳性能的流处理器。
近年来，人工智能 (AI) 和机器学习的兴起导致流数据功能受到更多关注。这些技术往往依赖于流数据处理来生成实时洞察分析和预测。
根据 Gartner 的数据，61% 的组织表示由于 AI 技术的影响，它们必须改进或重新思考自己的数据与分析运营模式。1
组织可采用的数据处理方式主要有两种：批处理或流数据。
虽然这两种方法均可处理大量数据，但它们服务于不同的用例，并且需要不同的架构。
主要区别包括：
组织通常会根据数据量、延迟需求和业务目标，在批处理和流处理之间进行选择。许多组织会在统一的 Data Fabric 架构中同时使用这两种方法，处理不同类型的数据任务。
例如，电子商务组织可能会使用批处理来生成每日销售报告，同时使用流数据和实时分析系统来监控关键网站指标。
在高层次上，流数据的工作原理是持续捕获、处理和分析来自不同来源的实时数据流。这一过程包括四个关键阶段：
第一阶段涉及捕获来自不同来源的传入数据流。Apache Kafka 等现代数据摄取工具会对到达的数据流进行缓冲和标准化，这有助于确保可扩展性和数据一致性。
组织通常会将数据摄取工具与其他组件集成，以创建统一的工作流。数据摄取工具还可以进一步将不同的数据类型调整为一致的标准化格式进行处理，从而帮助确保有效地组合和分析多个来源的数据。
在处理阶段，Apache Flink 等流处理框架可以分析和转换传输中的数据。借助这些框架，组织能够做到以下几点：
在该阶段，组织通过数据可视化和其他分析工具，从流数据流中获得切实可行的洞察分析。
主要应用场景包括：
组织可以使用多种类型的流数据来支持实时分析和决策。一些最常见的流数据包括：
事件流可捕获发生的系统操作或更改，例如应用程序编程接口 (API) 调用、网站点击或应用程序日志条目。事件流通常用于跟踪跨系统的实时活动，从而实现对用户交互或系统事件的即时响应。
实时交易数据可捕获持续的业务交易流，例如数字支付或电子商务购买。实时交易数据可以为欺诈检测和即时决策等应用提供支持。
物联网 (IoT) 和传感器数据包括有关环境条件、设备性能和物理流程的信息。这些数据流往往可以为实时设备监控和过程自动化。
流数据让组织能够处理大量实时信息，以获得即时洞察分析并即时采取行动。
常见应用场景包括：
金融机构经常使用流式分析来处理市场数据、交易和客户交互。
例如，信用卡公司依靠流数据进行欺诈检测。流数据平台让这些公司能够每秒分析数千笔交易，以检测异常活动并标记或阻止可疑交易。
现代化制造设施经常利用 IoT 设备传感器和实时数据处理来提高运营效率。
例如，汽车工厂可能会监控数千个装配线传感器，跟踪温度、振动和性能等指标。这些数据可以帮助操作人员及早发现效率低下的问题，并安排预防性维护，避免停机。
医疗保健提供方依靠流式应用程序来处理来自医疗设备和患者监护系统的数据。
例如，在重症监护室，床旁监护仪通过数据管道将生命体征数据流式传输到中央处理器。然后，这些处理器可以识别令人担忧的模式，并在需要干预时自动向医务人员发出警报。
零售商和电子商务企业利用来自销售点系统、库存传感器和在线平台的流数据来优化运营。
例如，大型电子商务平台可以使用 Apache Kafka 来处理来自数百万购物者的点击流，以评估需求并提供个性化的客户体验。
运输企业经常利用流式分析来处理 GPS 数据和 IoT 传感器读数，以优化车队运营。
例如，物流提供商可以将数千车辆的实时数据与天气和交通数据集集成。然后，流处理器能够以最小延迟自动优化路线，从而帮助驾驶员避免延误。
流数据有助于支持多种网络安全措施，例如自动异常检测。AI 和机器学习系统可以分析来自整个系统中众多监控工具的数据流，识别异常模式或可疑行为，从而助力即时应对潜在问题。
流数据在 AI 和机器学习领域也发挥着至关重要的作用。例如，流式处理框架可支持连续的 AI 模型训练，以便机器学习算法近乎实时地适应不断变化的模式。
机器学习系统还可以通过称为在线学习的过程从流数据源中增量学习，通过使用专门的算法来提高准确性，而无需对整个模型进行重新训练。
借助开源和商业流数据解决方案，组织可以构建具备容错能力的可扩展数据管道，这意味着企业可以从故障中恢复，而不会丢失数据或停机。
大多数流数据实现都基于两类关键技术：流处理框架和流数据平台。
流处理框架为处理连续数据流奠定了基础。这些框架可帮助组织构建高性能数据管道，快速可靠地以一致方式处理大量数据。
三个开源框架在流数据领域占据主导地位：
Kafka 作为领先的流数据平台，可处理海量数据，延迟仅为毫秒级。组织经常使用 Kafka 来构建用于活动跟踪、运营监控和日志聚合的管道。
Apache Flink 专门研究复杂事件处理和有状态计算。它对于实时分析、欺诈检测和预测性维护非常有价值，在这些领域，了解一段时间内事件的背景信息至关重要。
Spark 以其统一分析功能而闻名，可同时处理批处理数据和流数据。得益于这项能力，它在组织需要分析历史数据以及实时数据的场景中非常有用。
流数据平台提供各种工具和功能，有助于为流数据的整个生命周期（从摄取和处理，到存储和整合）提供支持。
许多主要的云供应商都提供了托管式流数据解决方案，让组织能够更轻松地设置高容量数据流应用程序。Amazon Web Services (AWS) 的 Amazon Kinesis、Microsoft Azure Stream Analytics、Google Cloud 的 Dataflow 以及 IBM Event Streams 等服务提供了即用型工具。企业不必从头开始构建复杂的基础设施。
这些服务还可以与本地流数据处理工具集成以创建混合架构，从而帮助平衡性能需求与数据隐私要求。
组织还可以使用 IBM StreamSets 和 Confluent 等工具，构建为其独特 IT 生态系统量身定制的流数据管道。
虽然流数据可以提供许多优点，但组织在构建支持流式应用程序所需的数据架构时可能会面临挑战。
一些常见的挑战包括：
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