您的数据无处不在，这也是问题的一部分。 如果您的数据和开发团队都在孤岛中工作，那么孤立的数据会成为一个更大的问题，从而导致对任何事件的响应都十分缓慢。 这种缺乏协作的情况也会影响到您的业务的其他方面（从错误修复到目标设定），从而导致数据的整体使用和运行效率低下。

借助 IBM DataOps 平台，您可以通过协作，开发数据采集之旅的概览来消除以数据为重点的团队和以开发为重点的团队之间的界线。 因此，事件响应和错误修复的速度都会提升，而且富有凝聚力的团队也将能够实时设置和更新性能目标。 您的数据将始终保持敏捷、准确和高效。

