任何熟悉流处理领域的从业者都知晓 Apache Kafka：这一开源事件流处理的事实企业标准。Apache Kafka 具备诸多强大能力，例如实现高吞吐量，并在应用程序故障时保持高容错性。

Apache Kafka 流能将数据输送至目标位置，但若单独部署 Apache Kafka 则无法充分发挥其潜能。若您正在使用 Apache Kafka，Apache Flink 应成为技术栈的核心组件，以确保从实时数据中精准提取所需价值。

Apache Flink 与 Apache Kafka 的结合使开源事件流处理的可能性呈指数级增长。Apache Flink 通过快速精准响应日益增长的实时业务需求，实现低延迟处理。二者结合让实时自动化与洞察生成能力触手可及。

通过 Apache Kafka，您能够从企业所有业务活动中获取原始事件流。然而并非所有数据都具备可操作性，部分数据会积压在队列中或进入大数据批处理流程。这正是 Apache Flink 的价值所在：它能将原始事件转化为可操作的关键事件。此外，Apache Flink 通过模式识别实现数据情境化，助您理解事件间的关联逻辑。这一点至关重要，因为事件具有时效性，延迟处理历史数据可能导致价值衰减。以航班延误事件为例：这类事件需要即时响应，若处理延迟必将引发客户不满。

Apache Kafka 如同事件消防水管，持续传递企业内部的实时动态。当此事件流与 Apache Flink 驱动的模式识别技术结合，将产生绝佳效果：一旦检测到相关模式，系统就能立即作出响应。通过在恰当时机提供精准服务吸引客户、强化用户积极行为，乃至优化供应链决策——这些仅是 Apache Flink 与 Kafka 协同所能实现的部分功能。