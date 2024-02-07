Norsk Tipping 是国有企业，因此它是人民的游戏公司。它拥有超过 200 万客户，为挪威近一半的成年人口提供服务。
社会如何受益？挪威文化部将 Norsk Tipping 的盈余资金用于一系列公益事业：63% 用于体育事业、18% 用于文化事业、18% 用于人道主义组织。2022 年，该公司为此类活动捐款超过 6.3 亿美元。
为了促进可靠的赌博活动，Norsk Tipping 会跟踪每个用户玩的游戏、投注频率、损失等。然后，当数据分析发现存在显示赌博问题风险增加的图形时，它会采用温和的方式进行干预。登录的用户可以看到他们可靠的游戏状态为绿色、黄色或红色，此外，在必要时会向用户提供有关如何降低风险评分的个人反馈和建议。
挖掘游戏数据是一个真正的挑战。每周，高峰时段多达一百万个用户每秒会生成数千笔交易需要处理、存储和分析。处理工作非常密集，通常以批处理模式完成。
从数据仓库中批量提取数据并对其进行分析以获得可靠的游戏见解需要 24 小时，而批量处理用户彩票订阅在过去需要 8-9 小时。这种延迟促使 Norsk Tipping IT 架构师探索更现代、事件驱动的数据架构。目标是处理动态数据事件，以加快应用程序响应并改善用户体验。
“在我们的旧架构中，当请求来自互联网时，我们会从系统或数据库中提取数据，”Norsk Tipping 的中间件系统工程师 Jan Harald Fonås 解释道，“我们正在测试基于事件的架构，其中数据已经存在，因为当数据生成时，它通过事件流引擎发送并等待使用。”
“在某些情况下，基于事件的架构会更快，并且不会给基础架构带来太多负载，”应用主管 Tormod Kvalheim 补充道，“它还可以推动创新，为开发人员提供数据以创建新产品和服务。”
尽管如此，为了试验事件驱动的架构，IT 团队首先必须选择一个能够满足 Norsk Tipping 需求的事件流平台。
在繁忙时期，Norsk Tipping 每秒必须处理超过 5,000 笔游戏交易
在 Event Streams 下处理彩票订阅的速度比以前快 6 倍
IT 架构师对流处理平台有几个要求。Apache Kafka 是领先的开源解决方案，作为 Norsk Tipping 基础架构现代化计划的一部分，Kafka 需要在 Kubernetes 容器中运行。架构师还寻找能够持续提供强有力支持的供应商，而不仅仅是建立交易关系。
在尝试不同的流处理解决方案后，他们选择了 IBM® Event Streams，这是一个基于 Apache Kafka 构建的企业级事件流和自动化平台。Event Streams 采用了开源 Strimzi 技术，以弹性且可管理的方式部署 Kafka，并提供一系列附加功能来扩展核心功能。与 IBM Cloud Pak® for Integration 中的所有产品一样，Event Streams 旨在用于在 Red Hat® OpenShift®（ibm.com 外部链接）和其他 Kubernetes 容器平台上运行。
“当我们看到 IBM 正在采用 OpenShift 和 Strimzi 时，我们意识到这正是我们想要的，”Norsk Tipping 的中间件系统工程师 Andrea Knagenhjelm 解释道，“Event Streams 基于操作员，其资源非常易于管理。”
“Event Streams 非常可靠，而且 IBM 一直为我们提供支持，”Fonås 说道，“如果 IBM Norway 无法提供帮助，IBM 世界中的某个旗下公司总会介入。”
尽管现在还为时尚早，但 Norsk Tipping 已开始利用 Event Streams。它支持一项常见的服务，让用户可以订阅他们最喜欢的彩票游戏并每周玩一次。该服务会存储最喜欢的号码或随机选择号码，并且每周一向用户发送有关系统购买的短信更新。
该服务证明了 Event Streams 的处理能力。之前，批量处理订阅列表需要 8-9 个小时。现在，它只需要 1.5 小时，速度提高了 6 倍。这种速度使服务可以更快响应用户需求，有助于改善用户体验。
在另一个用例中，当用户在其网站上购买游戏时，Event Streams 通过快速计算应支付给联营公司的销售佣金来改善合作伙伴体验。它支持一个新的客户应用程序，该应用程序目前正在测试中，将会提高开发人员创建以客户为中心的游戏和服务的效率。
Norsk Tipping 还计划通过实现更大的个性化，将事件流应用于可靠的游戏更新。Event Streams 无需花费 24 小时对用户配置文件进行批量处理，而是可以更快地完成任务，并且可能有助于在用户行为接近红色区阈值时近乎实时地触发干预措施。
“Event Streams 应该帮助我们的系统更快地响应，并且提升个性化效果，”Fonås 说道，“如果多个客户数据事件汇聚到一个系统中，它即可建立响应，为该特定客户提供独特的用户体验。”
订阅服务的速度和改进的用户体验展示了 Event Streams 的潜力。这是支持 Norsk Tipping 为挪威社会做出贡献的使命的众多用例之一。
“订阅服务对我们的客户来说非常重要，因为他们只需订阅即可，而不必考虑一次又一次购买彩票游戏，”Kvalheim 说道，“它之所以受到客户欢迎，是因为系统可以为客户做这件事。”
事实上，许多客户每周都使用这项服务，营业额每周都在增加。当然，所得利润还用于资助那些使 Norsk Tipping 脱颖而出的有益项目。
“有时在我们公司，我们会开玩笑地用儿童足球场来衡量事物，”Kvalheim 打趣道，“当我们成功时，就会为文化事业、人道主义组织和儿童足球场提供更多资金。这就是赌博积极的一面。”
Norsk Tipping（ibm.com 外部链接）成立于 1946 年，总部位于挪威哈马尔，是一家国有赌博公司，它会用所有利润回馈社会。Norsk Tipping 积极致力于降低沉迷赌博的人数，该公司拥有约 400 名员工，2022 年为体育事业、文化事业和人道主义组织捐款超过 6.3 亿美元。
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2023 年 2 月在美国制作。
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