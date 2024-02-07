Norsk Tipping 是国有企业，因此它是人民的游戏公司。它拥有超过 200 万客户，为挪威近一半的成年人口提供服务。

社会如何受益？挪威文化部将 Norsk Tipping 的盈余资金用于一系列公益事业：63% 用于体育事业、18% 用于文化事业、18% 用于人道主义组织。2022 年，该公司为此类活动捐款超过 6.3 亿美元。

为了促进可靠的赌博活动，Norsk Tipping 会跟踪每个用户玩的游戏、投注频率、损失等。然后，当数据分析发现存在显示赌博问题风险增加的图形时，它会采用温和的方式进行干预。登录的用户可以看到他们可靠的游戏状态为绿色、黄色或红色，此外，在必要时会向用户提供有关如何降低风险评分的个人反馈和建议。

挖掘游戏数据是一个真正的挑战。每周，高峰时段多达一百万个用户每秒会生成数千笔交易需要处理、存储和分析。处理工作非常密集，通常以批处理模式完成。

从数据仓库中批量提取数据并对其进行分析以获得可靠的游戏见解需要 24 小时，而批量处理用户彩票订阅在过去需要 8-9 小时。这种延迟促使 Norsk Tipping IT 架构师探索更现代、事件驱动的数据架构。目标是处理动态数据事件，以加快应用程序响应并改善用户体验。

“在我们的旧架构中，当请求来自互联网时，我们会从系统或数据库中提取数据，”Norsk Tipping 的中间件系统工程师 Jan Harald Fonås 解释道，“我们正在测试基于事件的架构，其中数据已经存在，因为当数据生成时，它通过事件流引擎发送并等待使用。”

“在某些情况下，基于事件的架构会更快，并且不会给基础架构带来太多负载，”应用主管 Tormod Kvalheim 补充道，“它还可以推动创新，为开发人员提供数据以创建新产品和服务。”

尽管如此，为了试验事件驱动的架构，IT 团队首先必须选择一个能够满足 Norsk Tipping 需求的事件流平台。