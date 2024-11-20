数据仓库、数据湖与湖仓一体

数据仓库将来自不同数据源（数据库、业务应用程序和社交媒体源）的数据聚合到一个存储库中。数据仓库工具的特征功能是它清理和准备所摄取的数据集。

数据仓库使用一种名为“写时模式”的方法，该方法在将所有数据写入存储空间时对数据应用一致的模式。这有助于优化商业智能和分析的数据。

例如，零售销售数据仓库将有助于确保日期、金额和交易号等详细信息的格式正确并分配给关系表中的正确单元格。

数据市场是一种数据仓库，其中包含特定业务线或部门（而不是整个企业）的特定数据。例如，营销团队可能有自己的数据市场，人力资源团队可能也有自己的市场，等等。