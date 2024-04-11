IBM Databand 是用于数据管道和仓库的可观测性软件，该软件会自动收集元数据来构建历史基线、检测异常并分类警报，以修复数据质量问题。
其工作原理：
1. 收集：Databand 自动收集元数据以获得即时可见性，因此数据平台团队拥有了一套标准方法来进行定制化数据质量验证。
2. 基线：接下来，Databand 根据常见运行和数据行为构建历史基线，本质上是对数据管道环境进行概要分析。
3. 警报：建立历史基线后，Databand 就会根据相对于配置文件的偏差和/或违规情况发出异常和规则警报。
4. 修复：最后，Databand 让您可以创建智能通信工作流程，以修复数据质量问题并保持数据交付正常进行。
通过持续的 Azure Data Factory 可观察性提供更优质的数据
利用 Databand 快速解决数据事件。只用一个仪表板即可管理一切，支持您即时查看、响应并解决问题。
借助 Databand 检测和管理缺失的操作、失败的任务和运行持续时间。应对数据管道的增长并避免意外，无论规模大小。
借助 Databand 重拾数据团队的信心。监控数据 SLA、意外的列更改和空记录，并问题影响消费者之前发出警报。
尽早识别数据事件。Databand 可自动检测异常情况，并提醒您注意延迟和意外变化。
打破孤岛，并通过端到端沿袭，全面理解数据故事。Databand 的工具可帮助您了解数据事件对所有流程的影响。
了解为什么 IBM 能够在 2024 年 Gartner 增强数据质量解决方案魔力象限中连续 17 次荣膺领导者。
探索可用于衡量环境中数据的主要数据质量指标，以及每个 Databand 数据质量指标的示例。
本研究简报由 Futurum Group 撰写，旨在分析数据团队如何通过合适的数据质量平台，更好地理解和扩展企业的高质量可靠数据。