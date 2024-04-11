其工作原理：

1. 收集：Databand 自动收集元数据以获得即时可见性，因此数据平台团队拥有了一套标准方法来进行定制化数据质量验证。

2. 基线：接下来，Databand 根据常见运行和数据行为构建历史基线，本质上是对数据管道环境进行概要分析。

3. 警报：建立历史基线后，Databand 就会根据相对于配置文件的偏差和/或违规情况发出异常和规则警报。

4. 修复：最后，Databand 让您可以创建智能通信工作流程，以修复数据质量问题并保持数据交付正常进行。