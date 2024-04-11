主页 分析 Databand IBM Databand

通过连续的数据可观察性提供值得信赖且可靠的数据

体验交互式演示 开始 14 天沙盒试用

IBM Databand 是用于数据管道和仓库的可观测性软件，该软件会自动收集元数据来构建历史基线、检测异常并分类警报，以修复数据质量问题。

其工作原理：

1. 收集：Databand 自动收集元数据以获得即时可见性，因此数据平台团队拥有了一套标准方法来进行定制化数据质量验证。

2. 基线：接下来，Databand 根据常见运行和数据行为构建历史基线，本质上是对数据管道环境进行概要分析。

3. 警报：建立历史基线后，Databand 就会根据相对于配置文件的偏差和/或违规情况发出异常和规则警报。

4. 修复：最后，Databand 让您可以创建智能通信工作流程，以修复数据质量问题并保持数据交付正常进行。

 IBM 推出 Data Product Hub 以支持企业范围内的数据共享
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通过持续的 Azure Data Factory 可观察性提供更优质的数据

功能

数据事件管理

利用 Databand 快速解决数据事件。只用一个仪表板即可管理一切，支持您即时查看、响应并解决问题。

 数据管道监控

借助 Databand 检测和管理缺失的操作、失败的任务和运行持续时间。应对数据管道的增长并避免意外，无论规模大小。

 数据质量监控

借助 Databand 重拾数据团队的信心。监控数据 SLA、意外的列更改和空记录，并问题影响消费者之前发出警报。

 数据异常检测

尽早识别数据事件。Databand 可自动检测异常情况，并提醒您注意延迟和意外变化。

 数据沿袭和影响分析

打破孤岛，并通过端到端沿袭，全面理解数据故事。Databand 的工具可帮助您了解数据事件对所有流程的影响。
成功案例
The Weather Company The Weather Company 已朝着数据优先型组织的方向迈进。这意味着使用 ML 用例的数据进行客户广告，个性化和运行状况预测。了解一支数据团队如何能利用数据可观察性改进其 ML 工程实践。 阅读成功案例
线性回归资源 2024 年 Gartner 增强数据质量解决方案魔力象限报告

了解为什么 IBM 能够在 2024 年 Gartner 增强数据质量解决方案魔力象限中连续 17 次荣膺领导者。

您需要了解的主要数据质量指标

探索可用于衡量环境中数据的主要数据质量指标，以及每个 Databand 数据质量指标的示例。

 珠联璧合：数据质量和数据可观察性

本研究简报由 Futurum Group 撰写，旨在分析数据团队如何通过合适的数据质量平台，更好地理解和扩展企业的高质量可靠数据。
客户评论
采取下一步行动  

立即使用 IBM Databand 实现主动数据可观测性，以便先于用户了解到何时出现数据运行状况问题。

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脚注

1每日创建的数据量（2023 年）（ibm.com 外部链接），Exploding Topics，2023 年 4 月 3 日