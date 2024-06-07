通过我们有关存储的文章，获取最新洞察并丰富您的知识。
在磁性、光学或机械介质上存储和保存各种数字信息，以备当前或未来操作之用。
通过将数据存储在文件中、将文件组织到文件夹中以及在目录和子目录中排列文件夹，从而定位和管理文件。
了解块存储（将数据文件存储在存储区域网络 (SAN) 上或云端），从而实现快速可靠的数据传输。
阅读我们的研究报告，了解领导者如何采用技术来推动转型。
深入了解首席技术官的崛起如何从根本上影响对技术决策的更强责任感、创新速度以及新解决方案的发现。
了解首席信息官如何与同事开展协作（即使在不确定的情况下），从而满足快速变化的需求，并在整个企业内外推动实现价值。
了解更智能的架构不仅能推动最具价值的数字计划，还能帮助您的组织更快地发展并实现更多业务价值。
通过我们的系列讲解视频，了解存储领域的基本知识和最热门的主题。
了解如何通过使用计算存储来提高带宽和速度。
聆听来自 IBM Cloud 的 Bradley Knapp 讲解灾难恢复与备份之间的不同和相似之处，以及它们如何帮助您满足业务需求。
观看 Anirup Dutta 讲解对象存储如何使用 REST API 并以可扩展的方式存储大量数据，从而将这些数据用于服务器、Web 应用程序或备份需求。
与 Bradley Knapp 一起深入了解两种最常用的存储类型：块存储和文件存储，包括它们的差异、优点和用例。
|获得市场领先的性能、效率和网络灾备能力，同时简化所有环境的复杂性。
|利用专为 Red Hat OpenShift 设计的云原生基础架构和应用数据服务平台，加速实现价值。
|通过针对主工作负载和辅助工作负载的可见性、威胁检测和安全恢复，超越数据备份，从而实现真正的数据弹性。