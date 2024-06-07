首席技术官启示 深入了解首席技术官的崛起如何从根本上影响对技术决策的更强责任感、创新速度以及新解决方案的发现。

首席信息官革命 了解首席信息官如何与同事开展协作（即使在不确定的情况下），从而满足快速变化的需求，并在整个企业内外推动实现价值。