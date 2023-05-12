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文件存储也称为文件级存储或基于文件的存储，是一种分层数据存储方法。 它将数据存储在文件中，将文件组织到文件夹中，并将文件夹组织到目录和子目录层次结构中。
服务器内部的电缆
什么是文件存储？

文件存储也称为文件级存储或基于文件的存储，是一种分层存储方法，用于在计算机硬盘驱动器或网络连接存储 (NAS) 设备上组织和存储数据。 它将数据存储在文件中，将文件组织到文件夹中，并将文件夹组织到目录和子目录层次结构中。 要找到某个文件，您或计算机系统需要知道路径 — 从目录到子目录到文件夹最后找到文件。

分层文件存储可以轻松组织大量结构化数据。 但是，随着文件数量的增加，文件检索过程可能变得繁琐而耗时。 扩容需要添加更多的硬件设备，或者不断地使用更高容量的设备来替换现有设备，这两种方式的成本都很高。

在某种程度上，可借助基于云的文件存储服务，缓解这些扩展和性能问题。 这些服务支持多个用户访问和共享位于异地数据中心（云端）的相同文件数据。   您只需支付每月的订阅费用，就可以将文件数据存储在云中，并且可以轻松地扩展容量以及指定数据性能和保护标准。 此外，因为该基础架构由云服务提供商 (CSP) 在其数据中心内管理和维护，所以，您还可以消除维护本地硬件的成本。 这又称为基础架构即服务 (IaaS)
文件存储、块存储与对象存储

几十年来，文件存储一直是广受欢迎的存储技术 — 几乎为所有计算机用户所熟悉，非常适合存储和组织事务性数据或易于管理的结构化数据，这些数据可以整齐地存储在服务器的硬盘上的数据库中。

但现在，许多组织发现，难以管理数量越来越多的基于 web 的数字内容或非结构化数据。 如果您需要存储非常大量的数据或非结构化数据，应该考虑使用基于块或基于对象的存储，以不同方式组织和访问数据。 根据 IT 运营和各种应用对于速度和性能的不同需求，可能需要结合使用这些方法。

块存储

与文件存储相比，块存储的存储效率更高（能够更有效地使用可用存储硬件），性能更好。  块存储将文件分成大小相同的数据块，并将每个块分别存储在唯一的地址下。

数据块可以存储在系统中的任何地方，无需遵循严格的目录/子目录/文件夹结构。 为了访问任何文件，服务器的操作系统使用唯一地址将各个数据块拉取到文件中，这比通过目录和文件层次结构导航来访问文件所需的时间要少。 块存储适用于需要低延迟（最小延迟）的关键业务应用、事务性数据库和虚拟机。   它还提供更细粒度的数据访问和一致的性能。

在下面的视频中，Amy Blea 详细说明了块存储和文件存储之间的区别：

对象存储

基于对象的存储已成为当今数字通信的首选归档和备份方法，适用于非结构化媒体和 web 内容，如电子邮件、视频、图像文件、网页以及物联网 (IoT) 生成的传感器数据。 它还是归档不经常更改的数据（静态文件）的理想选择，如大量的药物数据或音乐、图像和视频文件。

对象是存储在平面结构数据环境中的独立数据单元。 同样，对象存储不涉及文件夹、目录或复杂的层次结构；相反，每个对象都是包含数据、元数据（与对象相关的描述性信息）和用于标识身份的唯一 ID 号的简单的独立存储库。 通过这些信息，应用就可以找到并访问对象。

可将对象存储设备汇集到更大的存储池中，还可以将这些存储池分布在多个位置。 这样就能够实现无限制的规模，提高数据的弹性和灾难恢复能力。 对象可以在本地存储，但通常位于云服务器上，从而可从世界任何地方访问。 
文件存储的优点

如果贵组织需要通过集中、易于访问、负担得起的方式存储文件和文件夹，那么，文件级存储是理想之选。 文件存储的优点包括：

  • 简单：文件存储是在计算机硬盘驱动器或 NAS 设备上组织文件和文件夹的最简单、最熟悉和最直接的方法。 只需命名文件，用元数据进行标记，并将它们存储在目录和子目录层次结构下的文件夹中即可。 不需要为了访问数据而编写应用或代码。

  • 文件共享：文件存储是在局域网 (LAN) 内集中和共享文件的理想选择。 网络上具有适当权限的任何计算机都可轻松访问存储在 NAS 设备上的文件。  

  • 常用协议：文件存储使用常见的文件级协议，如服务器消息块 (SMB)、通用互联网文件系统 (CIFS) 或网络文件系统 (NFS)。 如果您使用 Windows 和/或 Linux 操作系统，那么，SMB/CIFS 和 NFS 等标准协议支持您通过局域网 (LAN) 向基于 Windows 或基于 Linux 的服务器读写文件。

  • 数据保护：将文件存储在连接到 LAN 的单独存储设备上，可以在网络计算机出现故障时提供一定程度的数据保护。 基于云的文件存储服务可以将数据文件复制到分布于多个地理位置的数据中心，从而提供额外的数据保护和灾难恢复能力。  

  • 经济实惠：使用 NAS 设备的文件存储有助于将文件从昂贵的计算硬件转移到更便宜的连接 LAN 的存储设备上。 此外，如果您选择订购云文件存储服务，就可以消除本地硬件升级成本以及相关的持续维护和运营成本。
文件存储用例

文件存储是用于满足以下各种数据需求的理想解决方案：

  • 本地文件共享：如果您通常需要一致、直接的数据存储，例如存储文件，以及与办公室中的团队成员共享文件，应考虑文件级存储的简便性。

  • 集中式文件协作：如果您在本地、异地或云中的集中式库中上传、存储和共享文件，则可以轻松地与内外部用户或网络外的受邀访客协同处理文件。

  • 归档/存储：您可以在小型数据中心环境内的 NAS 设备上高效地归档文件，或者订购基于云的文件存储服务以存储和归档数据。

  • 备份/灾难恢复：您可以将备份文件安全地存储在连接到 LAN 的单独存储设备上。 或者，您可以订购基于云的文件存储服务，以便在分布于多个地理位置的数据中心复制自己的数据文件，以获得距离和冗余方面的额外数据保护。
基于云的文件存储（或文件存储主机托管）

目前，通信正迅速转向云端，以获得共享存储方法的优势，这种方法可从本质上优化规模和成本。 您可以通过使用低成本的云存储，减少本地 IT 基础架构，同时根据需要保持数据访问。

类似于本地文件存储系统，基于云的文件存储— 也称为文件存储主机托管，支持多个用户共享相同的文件数据。 但是，您不需要将数据文件存储在本地 NAS 设备上，而是可以将这些文件存储在数据中心之外（云端），并通过互联网访问它们。

通过使用基于云的文件存储，您不再需要每隔三到五年更新一次存储硬件，也不再需要为管理存储硬件分配安装、维护和人员预算。 相反，只需支付可预测的月度或年度费用以订阅云存储服务即可。 这样可以减少 IT 人手，或者将这些技术资源重新分配到能产生更多收入的业务领域。

将文件数据存储在云中还使您能够根据需要扩展容量。 基于云的文件存储服务通常提供预定义的简单存储层，它们具有不同级别的存储容量，能够满足不同的工作负载性能的需求（每秒输入/输出操作的总数，也称 IOPS），还具有数据保护能力，并且能够将数据复制到其他数据中心以实现业务连续性 — 所有这些都只需支付可预测的月度费用。 或者，您也可以动态地增加或减少 IOPS 和扩展数据量，只需为使用的资源付费。

基于订购的云存储服务可以带来一些战略优势，对于在多个地点运营和较大规模的组织尤其适用。 这些优势包括在多个位置轻松共享文件、灾难恢复，以及在将来轻松添加新出现的创新成果和技术。
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IBM Cloud 提供四个预定义的耐久层，以千兆位 (GB) 为单位进行定价，因此成本可预测，确保您知道满足短期或长期数据存储需要多少费用（按小时或按月可预测的计费）。 文件存储的耐久层支持最高可达 10,000 IOPS/GB 的性能，可以满足大多数工作负载的需求，无论您是需要低强度的常规性能还是高强度的性能。

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