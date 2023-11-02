主页 topics 什么是云服务器 CVM | 云计算服务器？ 什么是云服务器？
云服务器是由云服务提供商远程托管的虚拟或物理服务器，客户可通过互联网连接创建或访问云服务器。
什么是云服务器？

云服务器是功能强大的物理或虚拟基础架构，用于交付应用程序、处理信息或提供数据存储。 可使用 虚拟化 软件创建云服务器，将物理（裸机）服务器划分为若干虚拟服务器。 云服务提供商使用 基础架构即服务 (IaaS)  模型支持客户使用虚拟或裸机服务器。
云服务器的主要特点
  • 计算基础架构可以是物理（裸机）服务器、虚拟服务器或这两者的组合体，具体取决于用例

  • 具有本地服务器的所有功能

  • 使用户能够处理密集型工作负载并存储大量信息

  • 可通过 API 按需访问自动化服务

  • 可让用户选择按月付费或按使用量付费

  • 用户可以选择共享托管计划，根据需求进行伸缩  
为何选择云服务器？

 

成本效益

采用云服务器，企业仅需按需要付费，减少维护服务器硬件所需的费用。

可扩展性

用户可以扩展 计算和存储 资源以满足不断变化的需求。 这对于有浮动需求的企业来说尤为有用。

集成

企业的云服务器互相连接形成网络，以确保不间断通信和快速部署。 "单一窗格"支持完全控制。

 了解 IBM 的云服务器
注意事项
  • 虚拟服务器与物理服务器：物理（裸机）服务器最适合数据密集型工作负载。   虚拟服务器 更适用于非常多变的工作负载

  • 虚拟化： 云服务器可以是物理的，也可以是虚拟的。 虚拟化软件选项包括 VMware、Parallels 和 Hyper-V。 （有关虚拟化的更多信息，请参见下面的视频。）

  • 自定义： 物理服务器具备许多定制选项，比如更多的处理功能、其他 RAM 和备份功能。

  • 安全： 云服务器的安全选项包括防火墙、防病毒软件、监视和主机入侵防护。
选择云服务器：IBM 观点

成本、技术以及供应商

我曾观察过或参与过为数千个服务器客户制定采购决策，客户范围从 Web 站点初次上线的小型企业所有者，到每天拥有好几千万访问量的成熟平台。 虽然每个采购者对云服务器都有不同的需求和优先级考虑，但是决策中有几个一致的关键决定因素：

这将需要多少费用？ 最佳配置/技术是什么？ 哪个供应商最值得信赖？

每个 Web 站点管理者都必须回答这三个问题。 虽然这些问题看起来非常简单，但是它们相互交织重叠，而且采购决策也开始变得更加复杂：

自然的假设是，每个人都将选择位于三个圈重叠部分"最有效点"的云服务器，但是服务器决策不是在真空环境下制定的。 完全有效的托管决策可以锁定在图形中的每一个点上。

让我们将此图表拆分为几个不同区域，了解用户为何会选择各区域中的服务器：

  • 区域 1： 预算优先于其他所有考虑事项。

  • 区域 2： 超大规模企业中的 IT 管理员，具有内部服务器或者具有不希望更改供应商的忠诚客户。

  • 区域 3： 该区域所代表的买方需要市场上速度最快、功能最强大、可伸缩性最好的基础架构。

  • 区域 4： 只要预算不超标，就对供应商忠诚的客户。

  • 区域 5： 热衷于最新技术并希望由一个供应商管理这些技术的用户。

  • 区域 6： 选择能够让预算发挥最大作用的云环境，无论是哪个供应商。

  • 区域 7：该区域所代表的用户同等重视所有三个优先事项，并选择满足其所有需求的环境。 

初始采购决策和后续决策之间会发生许多转变。

无论您如何做出最初的购买决定，需要购买下一个云服务器时，都需要考虑一个新因素：可能希望基于相同的基础来扩展。

在多个供应商之间转换非常痛苦，管理多个供应商之间的环境更加困难，如果服务器必须协同工作，那么它们通常会通过公共网络来实现协作，这样您就无法获得最佳性能。

如果您必须选择一个最符合自己采购决策的区域，那会是哪一个？

Kevin Hazard
IBM Cloud Platform - 基础架构营销主管
推特： @khazard（链接位于 ibm.com 外部）
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