云服务器是功能强大的物理或虚拟基础架构，用于交付应用程序、处理信息或提供数据存储。 可使用 虚拟化 软件创建云服务器，将物理（裸机）服务器划分为若干虚拟服务器。 云服务提供商使用 基础架构即服务 (IaaS) 模型支持客户使用虚拟或裸机服务器。
采用云服务器，企业仅需按需要付费，减少维护服务器硬件所需的费用。
用户可以扩展 计算和存储 资源以满足不断变化的需求。 这对于有浮动需求的企业来说尤为有用。
企业的云服务器互相连接形成网络，以确保不间断通信和快速部署。 "单一窗格"支持完全控制。
我曾观察过或参与过为数千个服务器客户制定采购决策，客户范围从 Web 站点初次上线的小型企业所有者，到每天拥有好几千万访问量的成熟平台。 虽然每个采购者对云服务器都有不同的需求和优先级考虑，但是决策中有几个一致的关键决定因素：
这将需要多少费用？ 最佳配置/技术是什么？ 哪个供应商最值得信赖？
每个 Web 站点管理者都必须回答这三个问题。 虽然这些问题看起来非常简单，但是它们相互交织重叠，而且采购决策也开始变得更加复杂：
自然的假设是，每个人都将选择位于三个圈重叠部分"最有效点"的云服务器，但是服务器决策不是在真空环境下制定的。 完全有效的托管决策可以锁定在图形中的每一个点上。
让我们将此图表拆分为几个不同区域，了解用户为何会选择各区域中的服务器：
初始采购决策和后续决策之间会发生许多转变。
无论您如何做出最初的购买决定，需要购买下一个云服务器时，都需要考虑一个新因素：可能希望基于相同的基础来扩展。
在多个供应商之间转换非常痛苦，管理多个供应商之间的环境更加困难，如果服务器必须协同工作，那么它们通常会通过公共网络来实现协作，这样您就无法获得最佳性能。
如果您必须选择一个最符合自己采购决策的区域，那会是哪一个？
Kevin Hazard
IBM Cloud Platform - 基础架构营销主管
推特： @khazard（链接位于 ibm.com 外部）
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