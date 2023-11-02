成本、技术以及供应商



我曾观察过或参与过为数千个服务器客户制定采购决策，客户范围从 Web 站点初次上线的小型企业所有者，到每天拥有好几千万访问量的成熟平台。 虽然每个采购者对云服务器都有不同的需求和优先级考虑，但是决策中有几个一致的关键决定因素：

这将需要多少费用？ 最佳配置/技术是什么？ 哪个供应商最值得信赖？



每个 Web 站点管理者都必须回答这三个问题。 虽然这些问题看起来非常简单，但是它们相互交织重叠，而且采购决策也开始变得更加复杂：

自然的假设是，每个人都将选择位于三个圈重叠部分"最有效点"的云服务器，但是服务器决策不是在真空环境下制定的。 完全有效的托管决策可以锁定在图形中的每一个点上。



让我们将此图表拆分为几个不同区域，了解用户为何会选择各区域中的服务器：

区域 1： 预算优先于其他所有考虑事项。





预算优先于其他所有考虑事项。 区域 2： 超大规模企业中的 IT 管理员，具有内部服务器或者具有不希望更改供应商的忠诚客户。





超大规模企业中的 IT 管理员，具有内部服务器或者具有不希望更改供应商的忠诚客户。 区域 3： 该区域所代表的买方需要市场上速度最快、功能最强大、可伸缩性最好的基础架构。





该区域所代表的买方需要市场上速度最快、功能最强大、可伸缩性最好的基础架构。 区域 4： 只要预算不超标，就对供应商忠诚的客户。





只要预算不超标，就对供应商忠诚的客户。 区域 5： 热衷于最新技术并希望由一个供应商管理这些技术的用户。





热衷于最新技术并希望由一个供应商管理这些技术的用户。 区域 6： 选择能够让预算发挥最大作用的云环境，无论是哪个供应商。





选择能够让预算发挥最大作用的云环境，无论是哪个供应商。 区域 7：该区域所代表的用户同等重视所有三个优先事项，并选择满足其所有需求的环境。

初始采购决策和后续决策之间会发生许多转变。

无论您如何做出最初的购买决定，需要购买下一个云服务器时，都需要考虑一个新因素：可能希望基于相同的基础来扩展。

在多个供应商之间转换非常痛苦，管理多个供应商之间的环境更加困难，如果服务器必须协同工作，那么它们通常会通过公共网络来实现协作，这样您就无法获得最佳性能。

如果您必须选择一个最符合自己采购决策的区域，那会是哪一个？

Kevin Hazard

IBM Cloud Platform - 基础架构营销主管

推特： @khazard（链接位于 ibm.com 外部）