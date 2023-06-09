从 IT 的角度而言，一个处于发展阶段的企业需要一定的灵活性，以支持快速部署解决方案，这对于客户和服务提供商来说也至关重要。 在具有悠久 IT 实施历史的成熟环境中，要想在几周内部署新解决方案，同时避免大范围地影响现有基础架构或可用资金，并非易事。 云托管提供了快速部署解决方案的选项，同时能够降低实施和运营成本。

如今的企业在使用云托管方面拥有足够的经验，相比部署应用的传统方法，他们更倾向于使用云托管方法。 云托管不仅有助于加速云端部署，还可以确保部署所需的可扩展性、可用性和性能要求。

众多云服务提供商已经拥有成熟的服务和服务交付模式，能够充满自信地完美满足服务级别协议（SLA）的要求。 云托管系统与时俱进，可以提供简化而集中的 IT 服务和管理功能。

这种集中管理方法可以帮助服务提供商和用户在 Web 上自动定义、履行和跟踪 SLA。 大多数云托管服务都通过简单易用、基于 Web 的用户界面提供，用于处理即时交付的软件、硬件和服务请求。 即便是软件和硬件更新，也可以自动完成。 就像在线购物一样简单！

在内部托管方法和云托管方法中，可扩展性、可靠性和高可用性等非功能性需求都一样，但云托管方法提供了更广泛的 IT 资源池，因此能够以更足的信心满足可扩展性、可靠性和可用性方面的需求。

这些需求可以自动进行调整，以适应某个用户的解决方案需求。 这就是通过软件定义环境 (SDE) 实现的应用感知服务供应。 SDE 动态地自动供应计算、网络和存储资源，以满足应用的需求。 它有助于最大程度提高效率和优化服务，让用户和服务提供商实现双赢。

因此云托管对于所有行业的客户来说仍然是极具吸引力的部署选择。 如果您还没有部署，现在就是最佳时机，将云托管视为战略选择，利用云托管实现更大的收益。

Suj Perepa

IBM 杰出工程师