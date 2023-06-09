通过云托管方法，利用云资源访问应用和网站。 与传统托管方法不同，解决方案并不是部署在单台服务器上。 而是通过相互连接的虚拟和物理云服务器构成的网络托管应用或网站，确保实现更高的灵活性和可扩展性。
安全性：客户应考虑提供物理/运营安全性、网络和系统安全性以及应用和数据安全性选项的提供商。 需要处理敏感数据的企业可以考虑采用专用服务器或其他选项，在硬件层面隔离数据。
支持：云托管提供商通常会提供若干工具，一些提供商还会提供专业服务，帮助管理云托管环境。
性能：延迟有时候是个问题。 企业应当确保自己拥有牢靠的互联网连接。
从 IT 的角度而言，一个处于发展阶段的企业需要一定的灵活性，以支持快速部署解决方案，这对于客户和服务提供商来说也至关重要。 在具有悠久 IT 实施历史的成熟环境中，要想在几周内部署新解决方案，同时避免大范围地影响现有基础架构或可用资金，并非易事。 云托管提供了快速部署解决方案的选项，同时能够降低实施和运营成本。
如今的企业在使用云托管方面拥有足够的经验，相比部署应用的传统方法，他们更倾向于使用云托管方法。 云托管不仅有助于加速云端部署，还可以确保部署所需的可扩展性、可用性和性能要求。
众多云服务提供商已经拥有成熟的服务和服务交付模式，能够充满自信地完美满足服务级别协议（SLA）的要求。 云托管系统与时俱进，可以提供简化而集中的 IT 服务和管理功能。
这种集中管理方法可以帮助服务提供商和用户在 Web 上自动定义、履行和跟踪 SLA。 大多数云托管服务都通过简单易用、基于 Web 的用户界面提供，用于处理即时交付的软件、硬件和服务请求。 即便是软件和硬件更新，也可以自动完成。 就像在线购物一样简单！
在内部托管方法和云托管方法中，可扩展性、可靠性和高可用性等非功能性需求都一样，但云托管方法提供了更广泛的 IT 资源池，因此能够以更足的信心满足可扩展性、可靠性和可用性方面的需求。
这些需求可以自动进行调整，以适应某个用户的解决方案需求。 这就是通过软件定义环境 (SDE) 实现的应用感知服务供应。 SDE 动态地自动供应计算、网络和存储资源，以满足应用的需求。 它有助于最大程度提高效率和优化服务，让用户和服务提供商实现双赢。
因此云托管对于所有行业的客户来说仍然是极具吸引力的部署选择。 如果您还没有部署，现在就是最佳时机，将云托管视为战略选择，利用云托管实现更大的收益。
Suj Perepa
IBM 杰出工程师
探索可快速启动且高度可扩展的单租户和多租户计算能力，旨在实现最大程度的网络隔离和控制。
在虚拟私有云 (VPC) 或传统基础架构上自定义和部署 IBM Cloud 裸机服务器。 这两种部署都专门用于满足单租户用途，具有内置的安全优势和计算控制能力。