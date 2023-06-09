主页 topics 什么是云托管？ 什么是云托管？
通过云托管方法，利用云资源以及互联互通的虚拟和物理云服务器的网络，访问应用和网站。
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什么是云托管？

通过云托管方法，利用云资源访问应用和网站。  与传统托管方法不同，解决方案并不是部署在单台服务器上。 而是通过相互连接的虚拟和物理云服务器构成的网络托管应用或网站，确保实现更高的灵活性和可扩展性。
云托管的特点
  • 应用和解决方案部署在云网络上，而不是本地的单台服务器上。

  • 支持扩展资源以满足用户需求。

  • 企业只需为使用的资源付费。

  • 云托管可以支持 SQL（包括 MySQL）或 NoSQL 数据库。

  • 可利用 API、Web 门户网站和移动应用，自动执行和控制解决方案。
云托管的优点
  • 灵活性：传统的托管服务提供有限的带宽。 云托管可以进行扩展，以应对流量峰值或季节性需求。

  • 按使用量付费模式：用户只需按月或按小时，为他们使用的资源付费。 这种设置不同于传统托管方法的固定费用。

  • 可靠性：硬件故障不会造成宕机，因为站点和应用在服务器网络中托管。 流量流过不同的网络接口，在其中进行安全分离并获得保护。
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选择云托管解决方案时的关注点

  • 安全性：客户应考虑提供物理/运营安全性、网络和系统安全性以及应用和数据安全性选项的提供商。  需要处理敏感数据的企业可以考虑采用专用服务器或其他选项，在硬件层面隔离数据。
     

  • 支持：云托管提供商通常会提供若干工具，一些提供商还会提供专业服务，帮助管理云托管环境。 
     

  • 性能：延迟有时候是个问题。  企业应当确保自己拥有牢靠的互联网连接。

 
IBM 对于云托管的看法

从 IT 的角度而言，一个处于发展阶段的企业需要一定的灵活性，以支持快速部署解决方案，这对于客户和服务提供商来说也至关重要。 在具有悠久 IT 实施历史的成熟环境中，要想在几周内部署新解决方案，同时避免大范围地影响现有基础架构或可用资金，并非易事。 云托管提供了快速部署解决方案的选项，同时能够降低实施和运营成本。

如今的企业在使用云托管方面拥有足够的经验，相比部署应用的传统方法，他们更倾向于使用云托管方法。 云托管不仅有助于加速云端部署，还可以确保部署所需的可扩展性、可用性和性能要求。

众多云服务提供商已经拥有成熟的服务和服务交付模式，能够充满自信地完美满足服务级别协议（SLA）的要求。 云托管系统与时俱进，可以提供简化而集中的 IT 服务和管理功能。 

这种集中管理方法可以帮助服务提供商和用户在 Web 上自动定义、履行和跟踪 SLA。 大多数云托管服务都通过简单易用、基于 Web 的用户界面提供，用于处理即时交付的软件、硬件和服务请求。 即便是软件和硬件更新，也可以自动完成。 就像在线购物一样简单！

在内部托管方法和云托管方法中，可扩展性、可靠性和高可用性等非功能性需求都一样，但云托管方法提供了更广泛的 IT 资源池，因此能够以更足的信心满足可扩展性、可靠性和可用性方面的需求。 

这些需求可以自动进行调整，以适应某个用户的解决方案需求。 这就是通过软件定义环境 (SDE) 实现的应用感知服务供应。 SDE 动态地自动供应计算、网络和存储资源，以满足应用的需求。 它有助于最大程度提高效率和优化服务，让用户和服务提供商实现双赢。

因此云托管对于所有行业的客户来说仍然是极具吸引力的部署选择。 如果您还没有部署，现在就是最佳时机，将云托管视为战略选择，利用云托管实现更大的收益。

Suj Perepa
IBM 杰出工程师
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