IBM Cloud Block Storage for VPC 是面向虚拟服务器实例并装有虚拟机管理程序的高性能数据存储解决方案。Block Storage for VPC 在所有可用配置文件中提供从 10 GB 到 16,000 GB 的容量范围，支持以 GB 为增加单位卷容量，并能够对实例附带的卷进行 IOPS 调整。

IBM Cloud File Storage

IBM Cloud File Storage for VPC 是一种区域文件存储产品，可提供基于 NFS 的文件存储服务。可在区域内的可用性专区中创建文件共享，并跨多个 VPC 与同一专区或区域中其他专区内的多个虚拟机实例共享。您还可以将文件共享访问限制为 VPC 内的特定虚拟机实例，并对传输中的数据进行加密。