我们的云存储服务可为您的数据提供可扩展、高度安全且经济高效的存储空间，同时支持传统和云原生工作负载。配置和部署访问对象、块和文件存储等服务。根据需求变化调整容量并优化性能。只需为所需的云存储付费。
借助我们灵活的套餐选项和免费私有网络，来优化云存储服务支出。在 IBM 数据中心之间迁移数据。
使用 BYOK 或 IBM® Cloud Hyper Protect Services 密钥管理服务保护您的数据。IBM Cloud 支持 FIPS 140-2 4 级硬件。
通过经强化的治理和可观察性功能，跨所有云存储环境管理和实施策略。
为 IBM Cloud Object Storage 实现 99.999999999999% 的数据耐久性，并通过内置容错功能提高数据弹性。¹
该应用程序数据存档和备份平台默认提供持久云存储和数据加密功能。平台专为保留电子记录而设计，有助于监管合规。
IBM Cloud Block Storage for VPC 是面向虚拟服务器实例并装有虚拟机管理程序的高性能数据存储解决方案。Block Storage for VPC 在所有可用配置文件中提供从 10 GB 到 16,000 GB 的容量范围，支持以 GB 为增加单位卷容量，并能够对实例附带的卷进行 IOPS 调整。
IBM Cloud File Storage for VPC 是一种区域文件存储产品，可提供基于 NFS 的文件存储服务。可在区域内的可用性专区中创建文件共享，并跨多个 VPC 与同一专区或区域中其他专区内的多个虚拟机实例共享。您还可以将文件共享访问限制为 VPC 内的特定虚拟机实例，并对传输中的数据进行加密。
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了解为什么基于云的对象存储器是一种高效、可靠、经济的解决方案，对于存储、归档、备份和管理大量静态或非结构化数据是理想之选。
大致了解云安全，以及旨在解决业务安全的内外部威胁的流程和技术。