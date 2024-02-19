托管云的目的是将云管理外包，获得提供商提供的云服务。这样，企业既能确保云资源运行良好，又能避免聘请团队管理云资源的成本。在云解决方案的整个生命周期中，随时都可以加入托管云服务，有助于跟上不断变化的云生态系统。

托管云允许组织选择哪些 IT 功能由组织内部控制，哪些 IT 基础设施或功能由外部供应商和数据中心负责。所选服务提供商拥有自己的基础设施，负责拥有、运营和维护数据；利用自动化技术，该基础设施可在云环境中使用。其他服务还包括云计算和云部署，以进一步帮助您的组织处理工作负载。

托管云服务外包的付款方式通常是一种服务订购模式，可在线访问资源。服务提供商的职责是确保所有信息或数据都是最新的，并在出现问题时为组织提供实时支持。同时还进行性能监控和网络安全管理。提供商可以通过公有云或混合云环境提供托管服务，具体取决于组织。

组织可能会在云迁移期间考虑外包云运营。利用托管服务提供商 (MSP) 可以帮助管理云数据和 DevOps，同时让 IT 团队腾出手来做其他相关工作。