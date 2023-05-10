IaaS、PaaS 和 SaaS 是三种最受欢迎的云服务。 它们有时被称为云服务模式或云计算服务模式。



IaaS、PaaS 和 SaaS 并不相互排斥。 对于这三种模式，许多中型企业使用不止一种，大多数大型企业同时使用这三种。

“即服务”指 IT 资产在这些产品中的使用方式，与云计算和传统 IT 有本质区别。 在传统 IT 中，组织通过购买硬件、系统软件、开发工具和应用，并在本地数据中心进行安装、管理和维护来使用这些 IT 资产。 在云计算中，云服务提供商拥有并负责管理和维护这些资产；客户通过互联网连接使用它们，并根据订购或按使用量付费。

因此，IaaS、PaaS、SaaS 或任何“即服务”解决方案都有经济效益：客户以可预测的成本访问和扩展所需的 IT 功能，不必购买也不必在自己的数据中心维护资产，从而节省了费用与开支。 这些解决方案还各有其他优势。