IaaS、PaaS 和 SaaS 是三种最受欢迎的云服务。 它们有时被称为云服务模式或云计算服务模式。
IaaS、PaaS 和 SaaS 并不相互排斥。 对于这三种模式，许多中型企业使用不止一种，大多数大型企业同时使用这三种。
“即服务”指 IT 资产在这些产品中的使用方式，与云计算和传统 IT 有本质区别。 在传统 IT 中，组织通过购买硬件、系统软件、开发工具和应用，并在本地数据中心进行安装、管理和维护来使用这些 IT 资产。 在云计算中，云服务提供商拥有并负责管理和维护这些资产；客户通过互联网连接使用它们，并根据订购或按使用量付费。
因此，IaaS、PaaS、SaaS 或任何“即服务”解决方案都有经济效益：客户以可预测的成本访问和扩展所需的 IT 功能，不必购买也不必在自己的数据中心维护资产，从而节省了费用与开支。 这些解决方案还各有其他优势。
IaaS 是按需访问云托管的计算基础架构 — 服务器、存储容量和网络资源，客户可以与使用本地硬件大致相同的方式来部署、配置和使用。 不同之处在于，云服务提供商在自己的数据中心托管、管理并维护硬件和计算资源。 IaaS 客户通过互联网连接使用硬件，根据订购或按使用量付费。
IaaS 客户通常可以二选一：托管在共享物理硬件上（云服务提供商负责管理虚拟化）的虚拟机 (VM) 或专用（非共享）物理硬件上的裸机服务器。 客户通过图形仪表板部署、配置和运行服务器和基础架构资源，或通过应用编程接口 (API) 自动完成。
IaaS 可能是最初的“即服务”产品：每个大型云服务提供商 — 如 Amazon Web Services、Google Cloud、IBM Cloud 与 Microsoft Azure，都从提供某种形式的 IaaS 开始。
IaaS 的优点
与传统 IT 相比，IaaS 为客户提供更大的灵活性，让他们可按需构建计算资源，在流量增加或减少时相应地进行扩展或收缩。 IaaS 帮助客户避免因购买和维护本地数据中心而产生的预付费用和开销。 它还避免了在以下两种选择之间不断进行权衡，即是购买过多本地容量以满足需求峰值，还是承受由于没有足够容量来应对意外流量骤增或增加而导致的性能不佳或中断。
IaaS 的其他优点包括：
加快采用最先进的技术：云提供商竞相向用户提供最新技术，与在本地实施相比，IaaS 客户可以更早地利用这些技术（而且成本也相对低很多）。
IaaS 用例
IaaS 的常见用途包括：
PaaS 提供用于开发、运行和管理应用的云平台。这种云服务提供商负责托管、管理和维护平台中的所有硬件和软件 — 服务器（用于开发、测试和部署）、操作系统 (OS) 软件、存储、网络、数据库、中间件、运行时、框架、开发工具 ，以及安全、操作系统和软件升级、备份等相关服务。
用户通过图形用户界面 (GUI) 访问 PaaS，开发或 DevOps 团队可以通过 GUI 在整个应用生命周期（包括编码、集成、测试、交付、部署和反馈）协作完成所有工作。
PaaS 解决方案的示例包括 AWS Elastic Beanstalk、Google App Engine、 Microsoft Windows Azure 以及 Red Hat OpenShift on IBM Cloud。
PaaS 的优点
PaaS 的主要优点是，与客户构建和管理自己的本地平台相比，它支持更快、更经济高效地构建、测试、部署运行、更新和扩展应用。 其他优点包括：
PaaS 用例
PaaS 可以推进许多开发和 IT 计划，包括：
API 开发与管理：PaaS 的内置框架支持团队更轻松地开发、运行、管理和保护用于在应用之间共享数据和功能的 API。
物联网 (IoT)：PaaS 支持一系列编程语言（Java、Python 和 Swift 等），以及用于 IoT 应用开发和实时处理 IoT 设备数据的多种工具和应用环境。
敏捷开发和 DevOps：PaaS 解决方案通常可满足 DevOps 工具链的所有要求，其内置的自动化可支持持续集成和持续交付 (CI/CD)。
云原生开发和混合云战略：PaaS 解决方案支持云原生开发技术 — 微服务、容器、Kubernetes 和无服务器计算，开发人员只需一次构建，即可跨私有云、公有云和本地环境进行一致的部署和管理。
SaaS（有时称为云应用服务) 是云托管的即用型应用软件。 用户进行年度或月度支付后，可在 Web 浏览器、桌面客户端或移动应用中使用完整的应用。 应用及用于交付应用的所有基础架构都由 SaaS 供应商进行托管和管理，包括服务器、存储、网络、中间件、应用软件和数据存储。
供应商管理软件的所有升级和补丁，客户通常看不到这些。 供应商一般通过服务等级协议 (SLA) 确保一定程度的可用性、性能和安全性。 客户可以额外支付费用来按需添加更多用户和数据存储。
目前，任何使用电话或手机的人几乎肯定会使用某种形式的 SaaS。 电子邮件、社交媒体和云文件存储解决方案（如 Dropbox 或 Box）都是人们会在日常生活中使用的 SaaS 应用。 常见的商业或企业级 SaaS 解决方案 包括 Salesforce（客户关系管理软件）、HubSpot（营销软件）、Trello（工作流程管理）、Slack（协作和消息传递）及 Canva（图形设计）。 许多最初为桌面设计的应用现在都可以作为 SaaS 使用（例如，将 Adobe Creative Suite 转换为 Adobe Creative Cloud）。
SaaS 的优点
SaaS 的主要优点在于，它将所有基础架构和应用管理任务都转移给了 SaaS 供应商。 用户需要做的就是创建帐户，支付费用，然后开始使用该应用。 供应商负责处理其他所有事情，从维护服务器硬件和软件到管理用户访问和安全性、存储和管理数据以及实施升级和补丁等。
SaaS 的其他优点包括：
一些 SaaS 供应商甚至通过提供配套的 PaaS 解决方案来定制其产品。 一个广为人知的例子便是 Heroku，它是 Salesforce 的 PaaS 解决方案。
SaaS 用例
如今，几乎任何个人或员工生产力应用都可以作为 SaaS 来使用；具体用例数不胜数（上面列出了部分例子）。 如果最终用户或组织可以找到具备其所需功能的 SaaS 解决方案，那么在大多数情况下，它会以更高的易用性、可扩展性和成本效益而将本地软件取而代之。
SaaS、Paas 与 IaaS 并不互相排斥；大多数企业不止使用一种模式，如今许多大型企业通常将这三种模式与传统 IT 结合使用。
显然，客户选择的即服务解决方案首先取决于需要的功能及其可为员工带来的专业知识。 例如，内部不具备远程服务器配置和操作相关 IT 专业知识的组织不适合使用 IaaS；没有开发团队的组织则不需要使用 PaaS。
但在某些情况下，三种“即服务”模式中的任何一种都会提供可行的解决方案。 这时，组织通常会比较这些可替代方案提供的管理便利性与其放弃的控制能力。
例如，假设一个大型组织希望向销售团队交付一个客户关系管理 (CRM) 应用。 它可以：
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