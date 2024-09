随着公司从日常运营到关键业务流程都开始使用技术,其 IT 系统也变得越来越庞大和复杂。云服务的爆炸式增长、远程工作的兴起以及对第三方 IT 服务提供商的日益依赖,使更多的人员、设备和软件进入了普通公司的网络。随着 IT 系统的发展,其攻击面也在扩展。网络风险管理计划为企业提供了一种绘制和管理其不断变化的攻击面的方法,从而改善安全状况。

更广泛的威胁态势也在不断发展。每个月,NIST 国家漏洞数据库(ibm.com 外部链接)都会添加大约 2,000 个新漏洞。每个月都会检测到数以千计的新恶意软件变体(ibm.com 外部链接),而这只是网络威胁的一种。

一家公司要弥补每一个漏洞,应对每一个威胁,既不现实,在经济上也是不可能的。网络风险管理可以通过将信息安全工作重点放在最有可能影响他们的威胁和漏洞上,为公司提供更实用的风险管理方法。这样,公司就不会对低价值和非关键资产实施代价高昂的控制。

网络风险管理计划还可以帮助组织遵守通用数据保护条例 (GDPR)、健康保险可移植性和责任法案 (HIPAA)、支付卡行业数据安全标准 (PCI-DSS) 和其他法规。在网络风险管理过程中,公司在设计安全计划时会考虑这些标准。在监控阶段生成的报告和数据,可以帮助企业在审计以及数据泄露后的调查中证明自己尽职尽责。

有时,公司可能需要遵循特定的风险管理框架。美国联邦机构必须同时遵守 NIST RMF 和 NIST CSF。联邦承包商可能还需要遵守这些框架,因为政府合同通常使用 NIST 标准来设定网络安全要求。