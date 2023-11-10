Web 托管是一种服务，可为构成网站的文件以及使其他人可通过互联网访问网站的软件、物理硬件和网络基础架构提供存储空间。
Web 托管服务提供商提供了各种托管选项，价格从昂贵到便宜不等。 成本基本上由以下因素确定：
以下是三个最常见的托管选项，按照成本从低到高排序：
共享托管
在共享托管环境中，托管提供商将您的网站和其他几个网站（共同租户）托管在一台计算机上，共享 CPU、内存、存储空间和 Web 服务器软件（该软件将 Web 内容提供给请求该内容的浏览器）。
因为您与其他网站的所有者共享这些资源，所以您为这些资源支付的费用较少。 然而，尽管单台共享计算机通常非常强大，但某个托管站点的意外高流量可能会抢夺其他站点的资源，并显著降低它们的速度。 此外，如果一个站点受到病毒或安全攻击的侵害，服务器上的其他站点可能也容易受到攻击。
对于个人网站、个人博客、小型非交易性商业网站（例如创意组合）或非商业网站，共享托管是一个不错的选择。 有关共享托管的更多信息，请参阅“什么是云托管？”
虚拟专用服务器 (VPS) 托管或基于云的 VPS
在 VPS 托管环境中，您的站点拥有自己的专用虚拟服务器。 与共享托管一样，在大多数情况下，您也共享单台计算机的硬件资源，但共享这些资源的共同租户要少得多，并且他们的问题（安全漏洞、崩溃）也不太可能会影响您的站点。
通过使用 VPS，您通常可以完全控制自己的操作系统、CMS 和其他软件，这使其成为托管自定义 Web 应用或基于 Web 的软件（软件即服务，SaaS）的更佳选择。 正如您所猜想的那样，VPS 的价格高于共享托管。
虽然 VPS 托管在更少的网站之间共享资源，但随着每个网站不断增长和吸引更多的流量，它们可能会使单台计算机的资源日益紧张。 出于这个原因，许多托管提供商都提供基于云的 VPS 托管，其中的每个站点共享单个数据中心（甚至是不同地理位置）内多台计算机的组合资源。 这更便于根据需要扩展计算能力、存储容量和带宽，并在发生硬件问题或自然/人为灾难时提供额外的安全永续性。
VPS 或基于云的 VPS 托管是大多数商业网站的理想之选。
专用托管
专用托管让您能够以独占方式访问自己的 Web 服务器硬件。 您可以像使用 VPS 那样控制系统和应用软件，但由于您的站点是使用该硬件的唯一站点，因此运行速度更快。 您也完全不受其他网站的性能或安全问题的影响。
然而，专用托管也有一些缺点 - 它是最昂贵的选择，因为只有您的站点在使用该硬件。 如果您没有相应技能人员来自行管理服务器，就需要支付额外的费用，让提供商替您管理。 专用托管也无法实时扩展，因为在需要时，必须有人使用更多 RAM、存储设备等物理升级服务器。 因此，通常仅当从性能和安全角度证明所产生的额外成本是合理的情况下，才值得使用专用托管。
“裸机服务器”一词有时会与“专用服务器”互换使用，但裸机服务器通常会带来类似云的好处，例如，按分钟（而不是小时）进行配置、按小时计费（而不是按月计费）以及更高端的硬件。
哪种 Web 托管提供商最适合您，具体取决于您的需求、业务规模以及技术专长和资源。 至关重要的是，确保您不会陷入无法随着业务增长满足未来需求的合同中。 您还需要考虑所考量的提供商是否经验丰富且安全可靠，以及他们的安全基础架构是否足够成熟，能够保护您和客户的数据。
应评估以下因素：
网站托管服务包可分为两类，一类是在服务包中包含网站构建工具，另一类则不包含。 “仅托管”服务支持更高的可定制性、可控性和可扩展性，但与使用网站构建器相比，需要掌握更多的技术专业知识以及设计和编程技能。
包含网站构建工具的托管服务非常适合小企业和消费者使用。 它们能够帮助技术技能或资源很少的个人和组织快速轻松地建立网站。 网站构建器工具使用易于定制的标准化模板简化了基本站点的创建过程，这些模板不要求具备专门的 Web 设计或开发技能。
选择此类托管服务时，应做好准备，确保能够使用工具和模板创建外观符合预期的网站，并提供您希望为访客提供的功能。
一些 Web 托管提供商会提供免费的入门级托管服务，或者非常基本的免费托管服务。 这让人难以置信，但最终还是由作为客户的您来确定是否适合自己。
在使用免费服务托管站点之前，应考虑以下问题：
免费域站点和 Web 托管
一些 Web 托管提供商在提供共享托管或其他服务包时，还会额外免费提供域名。 如果您同意在站点上显示广告、使用附属子域（例如 yourname.wordpress.com）或者不常见或模糊的顶级域名（例如 yourname.cf），一些公司还会提供免费的域名注册服务。
请记住，这些做法会降低您的站点的专业度，甚至更难以在搜索引擎中获得高排名。 由于上述及其他一些原因，免费域站点通常主要吸引消费者。
目前有许多点评网站，可帮助消费者评估各提供商的产品服务。 Gartner 等研究与咨询公司可提供跨行业洞察，帮助企业利益相关方制定战略决策，而 Trust Radius（链接位于 ibm.com 外部）和 G2（链接位于 ibm.com 外部）等网站则支持根据认证用户的深入点评来找到最受好评的软件和服务。