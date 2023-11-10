以下是三个最常见的托管选项，按照成本从低到高排序：

共享托管

在共享托管环境中，托管提供商将您的网站和其他几个网站（共同租户）托管在一台计算机上，共享 CPU、内存、存储空间和 Web 服务器软件（该软件将 Web 内容提供给请求该内容的浏览器）。

因为您与其他网站的所有者共享这些资源，所以您为这些资源支付的费用较少。 然而，尽管单台共享计算机通常非常强大，但某个托管站点的意外高流量可能会抢夺其他站点的资源，并显著降低它们的速度。 此外，如果一个站点受到病毒或安全攻击的侵害，服务器上的其他站点可能也容易受到攻击。

对于个人网站、个人博客、小型非交易性商业网站（例如创意组合）或非商业网站，共享托管是一个不错的选择。 有关共享托管的更多信息，请参阅“什么是云托管？”

虚拟专用服务器 (VPS) 托管或基于云的 VPS

在 VPS 托管环境中，您的站点拥有自己的专用虚拟服务器。 与共享托管一样，在大多数情况下，您也共享单台计算机的硬件资源，但共享这些资源的共同租户要少得多，并且他们的问题（安全漏洞、崩溃）也不太可能会影响您的站点。

通过使用 VPS，您通常可以完全控制自己的操作系统、CMS 和其他软件，这使其成为托管自定义 Web 应用或基于 Web 的软件（软件即服务，SaaS）的更佳选择。 正如您所猜想的那样，VPS 的价格高于共享托管。

虽然 VPS 托管在更少的网站之间共享资源，但随着每个网站不断增长和吸引更多的流量，它们可能会使单台计算机的资源日益紧张。 出于这个原因，许多托管提供商都提供基于云的 VPS 托管，其中的每个站点共享单个数据中心（甚至是不同地理位置）内多台计算机的组合资源。 这更便于根据需要扩展计算能力、存储容量和带宽，并在发生硬件问题或自然/人为灾难时提供额外的安全永续性。

VPS 或基于云的 VPS 托管是大多数商业网站的理想之选。

了解有关虚拟专用服务器 (VPS) 托管的更多信息。

专用托管

专用托管让您能够以独占方式访问自己的 Web 服务器硬件。 您可以像使用 VPS 那样控制系统和应用软件，但由于您的站点是使用该硬件的唯一站点，因此运行速度更快。 您也完全不受其他网站的性能或安全问题的影响。

然而，专用托管也有一些缺点 - 它是最昂贵的选择，因为只有您的站点在使用该硬件。 如果您没有相应技能人员来自行管理服务器，就需要支付额外的费用，让提供商替您管理。 专用托管也无法实时扩展，因为在需要时，必须有人使用更多 RAM、存储设备等物理升级服务器。 因此，通常仅当从性能和安全角度证明所产生的额外成本是合理的情况下，才值得使用专用托管。

“裸机服务器”一词有时会与“专用服务器”互换使用，但裸机服务器通常会带来类似云的好处，例如，按分钟（而不是小时）进行配置、按小时计费（而不是按月计费）以及更高端的硬件。

了解有关专用托管和裸机服务器的更多信息。