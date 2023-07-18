想要建立新的网站或博客站点？ 可考虑使用 WordPress。 这种内容管理系统可帮助您快速建立站点，同时控制成本和复杂性。
建立新网站的请求通常都很紧急。 贵公司的营销团队需要快速创建一个新的微型网站，以支持即将举办的产品发布会。 或者，高管决定建立一个博客网站，以便他们可以在即将召开的会议之前轻松发布思想领导力内容流。
您的工作就是立即实现这个目标。 但是，如何以最佳方式快速启动新网站，同时控制成本并降低日常管理的复杂性？
可以使用内部人员或专门从事网站设计的外部机构，从头开始设计和开发新网站。 这种方法最终可能会带来界面美观而功能高级的站点。 但这项工作同样成本不菲，而且耗时耗力。
一旦启动，完全自定义的网站还会带来沉重的管理负担。 您的 IT 团队可能需要帮助内容创建者完成基本任务，例如添加新博客文章、修改现有页面、整合多媒体内容、微调导航、改进 SEO 等。 支持这些 Web 运营会迅速消耗 IT 资源，同时降低内容团队的敏捷性。
采用简单而灵活的内容管理平台可能是更好的解决方案。
准备好开始动手实践了吗？ 要了解如何在企业环境中实施 WordPress，您可以尝试 IBM 提供的这个简明教程，该教程使用 IBM Cloud Virtual Servers 在基于 LAMP 的虚拟服务器上部署 WordPress。
WordPress 于 2003 年发布，时至今日仍是非常受欢迎的开源内容管理平台，用于创建网站、博客网站甚至应用。 事实上，大约 30% 的网页是使用 WordPress 创建的。
WordPress 为内容创建者和 IT 管理员提供了几大优势。 例如，WordPress 提供了高度的灵活性，无需进行大量的设计或开发工作。 使用和管理也很简单。 重要的是，WordPress 支持多种部署方案，因此您可以根据自己的架构偏好将此平台集成到自己的环境中。
采用 WordPress 创建网站或博客站点的最明显优势可能就是该平台的易用性。 内容创建者可以快速学习如何组合新页面或博客文章以及编辑现有页面。 他们可以添加图像或其他媒体、合并链接等 — 只需点几下鼠标即可。 如果内容创建者选择使用可视化编辑器，则不需要编写 HTML 或其他代码。
对于稍微高级一点的用户或分配给日常管理的人员，WordPress 界面可以让这些用户轻松完成各种其他任务，包括交换主题、批准访问者对博客站点的评论和查看站点统计信息。 如果您加入额外的插件，用户可以在同一个一站式界面中微调 SEO 内容并运行更详细的分析。
WordPress 提供了广泛的选项，用于修改网站的外观和功能。 提出请求的业务团队可以从数以千计的设计主题中进行选择。 主题是可下载的文件夹，其中包含开始着手时所需的所有 PHP 文件、样式表和其他文件。 这些模板化设计可以帮助您显著加快任何内容的创建速度，无论是简单的博客站点还是复杂的电子商务网站。 许多主题都是免费的，但有些提供了功能更广泛的付费版本。
WordPress 还拥有庞大的插件生态系统。 您可以选择并轻松安装插件来增强 WordPress 网站的功能。 插件可以帮助您合并联系表格、自动准备缩略图、改进 SEO、加强安全性、生成大量站点报告等等。 与主题一样，许多插件都是免费的，但也提供付费的高级选项。
开发人员可以通过多种方式进一步自定义 WordPress。 例如，虽然内容创建者可以选择避免使用任何 HTML 来构建新页面，但任何具有 HTML 编程技能的人都可以通过主管理界面中的选项卡轻松地对页面和帖子进行 HTML 更改。 您还可以通过修改 CSS（级联样式表）文件来自定义主题。 要实现新功能，您可以创建自己的插件或对现有插件使用自定义挂钩和回调。
虽然通常不能编辑核心 WordPress 应用文件，但可以修改部分 PHP 文件。 例如，可以更改配置和功能文件以更改 WordPress 的行为。
许多使用 WordPress 的小型企业和个人只需通过他们的网络托管服务提供商即可安装平台。 如果您的提供商支持最新版本的 PHP 和 MySQL 以及 HTTPS，那么就可以在该主机站点上运行 WordPress。
WordPress 的最新需求：
但如果您决定在自己的企业环境中安装 WordPress，则有多种选择。 例如，可以在基于 LAMP 的虚拟服务器上安装 WordPress。 LAMP（代表 Linux、Apache、MySQL 和 PHP ）是经过实践检验的成熟技术，通常用于构建动态网站。 通过在基于 LAMP 的虚拟服务器上安装 WordPress，有助于加快部署速度，保持严格的安全性。
在云中基于 LAMP 的虚拟服务器上运行 WordPress，便无需管理物理服务器及其虚拟机管理器和主机。 但是，随着需求的变化，管理员仍然必须扩展环境。 例如，管理员需要复制和部署新的虚拟服务器来应对增长。
另一种选择是使用 Kubernetes 等容器编排 (08:59) 系统，在容器中安装 WordPress。 利用容器，您能够打包应用及其所有依赖项，从而可以在环境之间无缝移动应用。 与虚拟机不同的是，容器不包括访客操作系统。 因此，容器具有轻量级、可移植且效率高的特性。 通过将容器用于 WordPress，您可以轻松地在未来的某个时刻将 WordPress 安装迁移到云端。
Kubernetes 自动化技术还简化了容器化应用的部署、扩展和管理。 随着托管 WordPress 容器的 Pod 使用率的增加，Kubernetes 会自动启动副本来分担负载。 相比复制虚拟服务器来适应增长，在 Kubernetes 中扩展资源更简单。 Kubernetes 还可以确保您的网站免受宕机之苦，如果具有 WordPress 容器的服务器出现故障，Kubernetes 会自动启动另一个 WordPress 容器。
了解如何通过 IBM Cloud Kubernetes 服务来托管 WordPress。
在环境中安装 WordPress 需要什么软件？ 除了 LAMP 组件、Kubernetes 或选择的任何其他平台技术，您只需要 访问自己的 Web 服务器，能够创建 MySQL 数据库，还有文本编辑器、FTP 客户端和 Web 浏览器。
在您自己的环境中安装 WordPress 后，管理应用本身就相对简单了。 与设计和内容相关的任务（例如添加新页面、更改主题和审核站点访问者的评论）通常可以由内容创建团队处理。
您可能希望将更新软件的任务分配给 IT 管理员，包括 WordPress 核心应用以及所使用的任何主题和插件。 WordPress 广泛用于创建博客和网站，这个开源平台由此也成为黑客的攻击目标。 确保应用、主题和插件保持最新，这对于减少漏洞和防范不断变化的威胁至关重要。
WordPress 是用于创建博客站点和网站的最流行、最简单的内容管理平台之一。 在许多情况下，它可能适合低成本快速部署新站点，为用户提供一种简单的方法来修改和管理站点，同时控制 IT 管理的复杂性。
当然，WordPress 并不是网站和博客站点的唯一内容管理平台。 例如，Drupal 就是一种可提供更高级功能的替代方案，但它稍显复杂。
详细了解 Drupal 与 WordPress 之比较。
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