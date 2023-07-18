想要建立新的网站或博客站点？ 可考虑使用 WordPress。 这种内容管理系统可帮助您快速建立站点，同时控制成本和复杂性。

快速建立新的网站或博客站点，同时控制成本





简化日常内容管理和 IT 管理





轻松自定义设计和功能





灵活地适应部署偏好，包括 LAMP 虚拟服务器或 Kubernetes 容器部署

建立新网站的请求通常都很紧急。 贵公司的营销团队需要快速创建一个新的微型网站，以支持即将举办的产品发布会。 或者，高管决定建立一个博客网站，以便他们可以在即将召开的会议之前轻松发布思想领导力内容流。

您的工作就是立即实现这个目标。 但是，如何以最佳方式快速启动新网站，同时控制成本并降低日常管理的复杂性？

可以使用内部人员或专门从事网站设计的外部机构，从头开始设计和开发新网站。 这种方法最终可能会带来界面美观而功能高级的站点。 但这项工作同样成本不菲，而且耗时耗力。

一旦启动，完全自定义的网站还会带来沉重的管理负担。 您的 IT 团队可能需要帮助内容创建者完成基本任务，例如添加新博客文章、修改现有页面、整合多媒体内容、微调导航、改进 SEO 等。 支持这些 Web 运营会迅速消耗 IT 资源，同时降低内容团队的敏捷性。

采用简单而灵活的内容管理平台可能是更好的解决方案。

准备好开始动手实践了吗？ 要了解如何在企业环境中实施 WordPress，您可以尝试 IBM 提供的这个简明教程，该教程使用 IBM Cloud Virtual Servers 在基于 LAMP 的虚拟服务器上部署 WordPress。