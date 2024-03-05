要了解内容管理系统 (CMS) 的工作原理，我们需稍作回顾。手动运行的网站要求个人或组织从头开始编写代码或编写静态 HTML 文件，然后将其上传到每个网页的对应服务器上。此任务需耗费大量时间和精力，同时还需进行定期更新，从而会占用本已十分忙碌的组织的宝贵资源。

避免这项复杂工作的一种方法是使用内容管理系统 (CMS) 平台。该系统已经在后端和前端创建，而创建者看到的只是一个用户友好的界面，允许他们以简化的方式进行必要的更改。内容管理系统 (CMS) 的建立是为了增强在线或在移动应用上查看网页内容时的客户体验。

另外，应用程序编程接口 (API) 是成功内容管理系统 (CMS) 的重要组成部分。API 允许系统跨多个域进行连接。应用程序、手机或网站的 API 可以帮助从内容管理系统 (CMS) 中提取内容。

WordPress 内容流程示例：

1. 使用内容管理系统 (CMS) 的个人在内容创建阶段成为系统内的作者，并根据需要对网站内容进行或多或少的更新。内容更新可在几分钟内完成预览、审核和批准。如果有需要跨渠道查看的更新，可以将这些更改保存起来，以备日后使用。

2. 内容可按计划进行发布，也可自动上线。

3. 网站的访问者可实时查看已发布的内容，并可不断看到当前进行的更新（如果这些变更已发布）。

内容管理系统 (CMS) 的基本构成是什么？有两部分。

第一部分是内容管理应用程序 (CMA)，它允许用户添加和更改网站。它将 HTML、CSS 和 JavaScript 结合在一起，以提供与组织品牌风格相匹配的内容。

第二部分则是“后端流程”，它也被称为内容交付应用程序 (CDA)。此流程会将输入的内容存储到 CMA 并将其存储到后台，以便进行实时发布并对所有网站访问者可见。

这两个部分协同工作，因此组织不再需要手动处理代码和数据库查询。相反，内容创作者可以专注于前端内容并找到营销其产品或服务的最佳方式。

对于那些希望增强营销能力和信息传递目标的公司和组织来说，内容管理系统 (CMS) 是一款至关重要的软件。相反，如果组织有特定的音频、图像或视频文件存储需求，企业管理系统 (ECM) 可能更适合。

希望简化网页设计或提高社交媒体影响力的小型企业可能会从内容管理系统 (CMS) 中受益。不需要编码知识，用户界面对于初学者来说通常足够简单。