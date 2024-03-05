发布日期：2024 年 3 月 7 日
撰稿人：Teaganne Finn、Amanda Downie
内容管理系统 (CMS) 是帮助用户创建、管理、存储和修改其数字内容的软件。这个包罗万象的系统是一站式服务点，可在用户友好的界面中存储内容（例如应用程序、图像和网站），并可根据组织及其员工的需求进行定制。
另外，务必不要将内容管理系统 (CMS) 与数字资产管理 (DAM) 混淆。这两个系统相互补充但不能互换。DAM 软件通过将组织的数字资产存储在一个集中位置来为组织提供支持。换句话说，内容管理系统 (CMS) 构建和管理品牌网站的内容，而 DAM 只是组织和存储品牌数字文件的系统。
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要了解内容管理系统 (CMS) 的工作原理，我们需稍作回顾。手动运行的网站要求个人或组织从头开始编写代码或编写静态 HTML 文件，然后将其上传到每个网页的对应服务器上。此任务需耗费大量时间和精力，同时还需进行定期更新，从而会占用本已十分忙碌的组织的宝贵资源。
避免这项复杂工作的一种方法是使用内容管理系统 (CMS) 平台。该系统已经在后端和前端创建，而创建者看到的只是一个用户友好的界面，允许他们以简化的方式进行必要的更改。内容管理系统 (CMS) 的建立是为了增强在线或在移动应用上查看网页内容时的客户体验。
另外，应用程序编程接口 (API) 是成功内容管理系统 (CMS) 的重要组成部分。API 允许系统跨多个域进行连接。应用程序、手机或网站的 API 可以帮助从内容管理系统 (CMS) 中提取内容。
WordPress 内容流程示例：
1. 使用内容管理系统 (CMS) 的个人在内容创建阶段成为系统内的作者，并根据需要对网站内容进行或多或少的更新。内容更新可在几分钟内完成预览、审核和批准。如果有需要跨渠道查看的更新，可以将这些更改保存起来，以备日后使用。
2. 内容可按计划进行发布，也可自动上线。
3. 网站的访问者可实时查看已发布的内容，并可不断看到当前进行的更新（如果这些变更已发布）。
内容管理系统 (CMS) 的基本构成是什么？有两部分。
第一部分是内容管理应用程序 (CMA)，它允许用户添加和更改网站。它将 HTML、CSS 和 JavaScript 结合在一起，以提供与组织品牌风格相匹配的内容。
第二部分则是“后端流程”，它也被称为内容交付应用程序 (CDA)。此流程会将输入的内容存储到 CMA 并将其存储到后台，以便进行实时发布并对所有网站访问者可见。
这两个部分协同工作，因此组织不再需要手动处理代码和数据库查询。相反，内容创作者可以专注于前端内容并找到营销其产品或服务的最佳方式。
对于那些希望增强营销能力和信息传递目标的公司和组织来说，内容管理系统 (CMS) 是一款至关重要的软件。相反，如果组织有特定的音频、图像或视频文件存储需求，企业管理系统 (ECM) 可能更适合。
希望简化网页设计或提高社交媒体影响力的小型企业可能会从内容管理系统 (CMS) 中受益。不需要编码知识，用户界面对于初学者来说通常足够简单。
可用内容管理系统 (CMS) 选项十分众多。每个系统均有各自的用途和相关功能，以满足组织的需求。当前可用的部分系统如下。
WordPress：最初是一个用于发布博客的网络内容管理系统，但现在已扩展到许多其他领域。开源管理系统可用于网站、专业作品集、电子商务商店等。
Drupal：全球许多公司都使用开源内容管理系统 (CMS) 来构建和维护其网站。用户界面易于访问，可以创建和发布无限量的内容。
Squarespace：与上述内容管理系统 (CMS) 不同，Squarespace 是一个一体化的内容管理系统，这意味着用户只需一次订购，就能完成所有工作，而无需第三方集成。这是一款深受线上和实体小型企业欢迎的内容管理系统 (CMS)。
Joomla：此内容管理系统 (CMS) 是另一个用于构建网站和在线应用程序的开源系统。它便于搜索引擎优化，具有无限设计和内置多语言功能。
Shopify：如果没有内容管理系统 (CMS)，这个电子商务平台就无法运行。该平台专为希望创建在线商店的企业而建。然后，他们能够通过一个软件系统编辑和管理不同的内容类型。
Adobe Experience Manager：该“营销人员与开发人员友好型”软件结合了内容管理系统 (CMS) 和 DAM 的功能。它适合寻求通过一个平台来处理其内容管理、数字资产管理、数字注册、表单处理等任务的企业。
Salesforce CMS：这种混合型内容管理系统 (CMS) 允许组织创建内容并将其提供给任何设备，并根据客户的需求进行定制。该软件支持多种语言，可在网络或应用程序上运行。
Wix：这个基于网络的平台是一款软件，创作者和企业可以使用它来制作和管理自己的网站，而无需了解如何编写代码。该平台提供先进的 SEO 功能和营销工具。
内容管理系统 (CMS) 为企业提供了对其数字内容的更大控制权以及在组织品牌下共享内容的自主权。为了找到最适合您业务的内容管理系统 (CMS)，请查看一些“必备”功能。
由于组织可能有多个人发布内容，因此拥有发布控制和权限非常重要。作者可能具有不同的角色，并且需要不同级别的内容管理系统 (CMS) 访问权限。
一旦这些参数到位，组织就可以为发布内容和其他创意资产建立清晰的工作流程。这些控制还可以防止用户或作者自动发布，从而帮助组织避免犯下代价高昂的错误。
用户正在花费时间和精力为组织创建丰富且引人入胜的内容。他们最不想看到的就是上传这些内容时遇到麻烦。内容管理系统 (CMS) 应具有强大的内容编辑工具以便简化上传过程。
用户应该能够在内容管理系统 (CMS) 界面中简单执行一些功能，包括添加图像、视频、CTA 和外部表单。此外，内容管理系统 (CMS) 应具有适当的发布工具或“拖放”功能，以便根据需要轻松安排和更新内容。
一个组织的网站可能会发生变化，且通常源于新产品发布或设计更新。但是，该组织可能需进行多次迭代才能获得心仪的最终产品；在此情况下，暂存环境便显得十分必要。
在某些情况下可能需要外部模块，但理想情况下内容暂存工具已经位于内容管理系统 (CMS) 中。此功能使用户能够测试新的内容设计，而无需进行公众可以看到的更改。相反，创作者拥有自主权，可以根据自己的条件进行修改。
理想情况下，您组织选择的内容管理系统 (CMS) 系统有内置的分析系统来衡量性能。访客如何与内容交互以及位于哪些设备上等指标是内容管理系统 (CMS) 应维护的重要数据点。
如果内容管理系统 (CMS) 不附带这些分析功能，那么下一步最好是安装 CRM 分析工具，例如 Google Analytics。某些内容管理系统 (CMS) 可能需要插件或第三方集成，以便分析结果直接显示在用户仪表板上。
站点的安全性极其重要，这不仅对于组织自身是如此，对于依赖该站点来存储内容和数据的员工和用户也是如此。选择要使用哪款内容管理系统 (CMS) 时，请检查其是否附带内置的安全功能，并确定团队须遵循哪些安全协议才能遵守内容管理系统 (CMS) 标准。
在寻找新的内容管理系统 (CMS) 时，以下是一些需要回答的重要问题：
- 它有网络应用程序防火墙吗？
- 有安全团队吗？
- 静态代码分析和漏洞扫描的频率是怎样的？
- 是否配备了内容分发网络 (CDN) 以帮助防止 DDoS 攻击？
为组织选择内容管理系统 (CMS) 时必须考虑哪种主题产品最适合您的目标和品牌。电子商务网站的具体需求与发布文章的新闻机构有很大不同。
您最终选择的内容管理系统 (CMS) 可能直接在软件中提供不同的主题，或者可能需要下载或购买。确保主题准确无误并在所有设备上进行了优化，这一点很重要。
适合您组织的内容管理系统 (CMS) 将是最符合用户需求的 CMS。无论您选择哪种类型的内容管理系统 (CMS) 软件（不管是无头 CMS、开源 CMS 还是基于云的 CMS），各系统之间，许多益处都是一致的。
内容管理系统 (CMS) 允许交叉协作，特别是当内容营销团队推广某些内容时。借助基于浏览器的内容管理系统，全球各地的用户都可以访问项目并进行协作，而无需相互发送不同版本的文件。
内容管理系统 (CMS) 的优异特性包括易用性和简化的工作流程。用户无需学习如何编码或具有任何特定的技能水平即可使用该软件。内容管理系统 (CMS) 方便用户使用，整个组织的任何人都可以访问。
多年来，SEO 的重要性与日俱增，而且这一趋势似乎不会改变。内容管理系统 (CMS) 通常会提供内置的 SEO 功能或插件用于优化内容，简化繁琐的流程，让用户轻松使用。
无论是出版物还是网上商店，内容管理系统 (CMS) 都能与您的业务共同成长。该软件可加强编辑和内容创建者的网络内容管理，有助于公司的组织，使可扩展性更加容易。
内容管理系统 (CMS) 可以提供您的组织实现一致的品牌化所需的工具。该系统具有内置流程，可通过标记对内容进行分类，并且根据您选择的内容管理系统 (CMS)，可能会提供更多功能。
随着时间的推移，组织可能会制作大量内容。能够以有组织的方式存储这些内容至关重要。随着企业的成长和发展，编辑组织会变得非常重要。用户需要特定的权限和调度功能以及其他工具来简化工作。