内容是数字化转型的动力与血液。内容涉及有用的客户信息，即客户行为、情绪和对组织的价值，但前提是组织能够利用内容。整体而言，深埋在企业存储库、文件共享中心和云文件夹中的内容代表组织的知识。

随着内容以前所未有的速度增长，各个组织纷纷采取具体措施来简化与内容服务相关的流程。“内容混乱”，即缺乏数字化内容和无法在正确的时间访问正确的内容，是企业当今普遍面临的障碍。

现在，ECM 软件在数字化企业转型过程中的重要性日益增加。