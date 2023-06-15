VPS（虚拟专用服务器）是一种多租户云托管形式，它通过云或托管提供商在互联网上将虚拟化的服务器资源提供给用户。

每个 VPS 都安装在物理计算机上，由运行多个 VPS 的云或托管提供商负责运营。 虽然这些 VPS 共享虚拟机管理器和底层硬件，但每个 VPS 都运行各自的操作系统 (OS) 和应用程序，并保留自己那部分的计算机资源（内存、计算等）。

VPS 所提供的性能、灵活性和控制级别，介于多租户共享托管和单租户专用托管这两者所提供的级别之间。 虽然多租户 VPS 部署被称为“专用”似乎有悖常理（尤其是当单租户选项可用时），但传统托管提供商常常使用“VPS”一词将其与共享托管区分开来，后者是一种在多个用户之间平均共享物理计算机中所有硬件和软件资源的托管模式。

在另一方面，一些云提供商（包括 IBM）会在多租户云服务器之外提供一定程度的托管隔离（和隐私保护能力）。 两种常见的模式包括专用主机和专用实例。 在这两种模式中，用户都可以访问虚拟资源，并且可能会利用受管的虚拟机管理器，但这是在专用的单租户硬件上实现的。

在接下来的章节中，我们将对 VPS 托管、共享托管和专用托管进行更详细的比较。

在考虑虚拟服务器的用例时，提供商之间的差异可能非常明显。 对于传统托管提供商而言，VPS 表示在共享托管和专用托管之间良好地平衡了成本、灵活性、可扩展性和控制能力。 这些特性使其非常适合电子商务、具有中等或峰值流量的应用程序、电子邮件服务器、CRM 等。

但除此之外，来自主要公有云提供商的虚拟服务器明显更加强大而且功能丰富 - 它们是当今大多数“云”的基础构建块，能够处理更加多样化的工作负载。