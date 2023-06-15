VPS（虚拟专用服务器）是一种多租户云托管形式，它通过云或托管提供商在互联网上将虚拟化的服务器资源提供给用户。
每个 VPS 都安装在物理计算机上，由运行多个 VPS 的云或托管提供商负责运营。 虽然这些 VPS 共享虚拟机管理器和底层硬件，但每个 VPS 都运行各自的操作系统 (OS) 和应用程序，并保留自己那部分的计算机资源（内存、计算等）。
VPS 所提供的性能、灵活性和控制级别，介于多租户共享托管和单租户专用托管这两者所提供的级别之间。 虽然多租户 VPS 部署被称为“专用”似乎有悖常理（尤其是当单租户选项可用时），但传统托管提供商常常使用“VPS”一词将其与共享托管区分开来，后者是一种在多个用户之间平均共享物理计算机中所有硬件和软件资源的托管模式。
在另一方面，一些云提供商（包括 IBM）会在多租户云服务器之外提供一定程度的托管隔离（和隐私保护能力）。 两种常见的模式包括专用主机和专用实例。 在这两种模式中，用户都可以访问虚拟资源，并且可能会利用受管的虚拟机管理器，但这是在专用的单租户硬件上实现的。
在接下来的章节中，我们将对 VPS 托管、共享托管和专用托管进行更详细的比较。
在考虑虚拟服务器的用例时，提供商之间的差异可能非常明显。 对于传统托管提供商而言，VPS 表示在共享托管和专用托管之间良好地平衡了成本、灵活性、可扩展性和控制能力。 这些特性使其非常适合电子商务、具有中等或峰值流量的应用程序、电子邮件服务器、CRM 等。
但除此之外，来自主要公有云提供商的虚拟服务器明显更加强大而且功能丰富 - 它们是当今大多数“云”的基础构建块，能够处理更加多样化的工作负载。
基于“租赁”的概念，人们在提及共享托管、VPS 托管和专用托管之间的差异时，常常会拿住房类型之间的差异作类比：
共享托管是最基本、最经济实惠的托管形式。 在共享托管中，一台物理计算机的资源以相同的比例提供给所有租户。 对于流量小、技术要求低、性能或安全要求有限的基础个人网站和 Web 应用程序来说，共享托管是理想之选。
在共享托管模式中，由于为所有租户都分配了有限数量的个人服务器容量，因此提供商不允许网站的扩展超出计划的限制范围。 尽管如此，共享托管仍然是最容易受到“嘈杂邻居”影响的模式，某些租户的应用程序可能会意外地消耗比其资源份额更多的资源，从而给其他租户造成性能问题。 （有关共享托管的更多信息，请参阅“什么是云托管？”和“Web 托管：简介”。）
如前所述，VPS 托管被认为是共享托管的高级选项。 与共享托管相比，在 VPS 托管中，可以使用共享资源的用户对系统规格、访客操作系统和整个软件栈有更大的控制权。
需要注意的是，虽然从控制能力、价格和简便性方面来看，VPS 托管介于共享托管和专用托管之间，但在这三种模式之中，它的可扩展性最强，并且与大多数公有云提供商提供的虚拟机/虚拟服务器最为接近。
与共享托管和 VPS 托管不同，专用托管允许用户访问特定服务器的所有硬件资源。 相较于 VPS 托管和共享托管，专用托管可提供最高级别的隔离、安全性、性能和控制能力。
鉴于分配给单个客户的硬件资源级别，专用托管也是这三种模式中成本最高的模式。 扩展起来也比 VPS 托管更麻烦，因为要进行扩展，就需要提供商配置和提供新的物理硬件资源。
“裸机服务器”一词有时会与“专用服务器”互换使用，但裸机提供商通常会在其专用服务器中提供类似云的特征，例如，按分钟（与小时相对）供应、按小时计费（而不是按月计费），以及提供更高端的硬件，包括 图形处理单元 (GPU)。 （请参阅“专用服务器与裸机服务器详解”，以全面了解这两个选项。）
VPS 通常被理解为与其他虚拟机共享的一个物理硬件上的单个虚拟机。 专用实例和主机通过将虚拟机部署到单租户专用硬件上，为 VPS 托管带来了更高级别的隔离、控制能力和可见性。
专用主机需要租用整个物理计算机，并保持对该计算机、其硬件以及所安装的任何软件的持续访问和控制。 这种模式提供最大程度的硬件灵活性、透明度以及对工作负载部署的控制权，还可以为某些自带许可证的软件提供一些优势。
专用实例 提供相同的单租户隔离级别以及对工作负载部署的相同控制能力，但它未与特定物理计算机绑定。 这就表明它是一个实例。 因此，假如重新启动专用实例，它可能会在新的物理计算机（一台专用于个人帐户的计算机，但仍是一台新计算机，可能位于不同的物理位置）上运行。
专用主机和专用实例在管理选项、定价模式和可见性方面略有不同。
采用 Intel® Xeon® 处理器的公共、专用、预留和瞬态“竞价式”虚拟服务器
100% 专属单租户裸机服务器
采用原生 Kubernetes 体验，部署高度可用的安全集群。