每个 NAND 闪存芯片均由一个块阵列（也称为网格）构成，且每个块内均有一个存储单元阵列（称为页面或扇区）。每个单元中存储的位数可能有所不同，而这些单元也通常被归类为单位单元（即“单级单元”或“SLC”）、2 位单元和 3 位单元（即“多级单元/MLC”和“三级单元/TLC”）或 4 位单元（“QLC”）。每种单元类型也有其优点和缺点。SLC 以其可靠性、高速度和价格而著称，而 QLC 的优势则在于价格更低廉。每个网格均可存储 256 KB 到 4 MB 之间的数据。中央处理单元 (CPU) 会充当所有内存读取或写入作业的控制器。由于它们尺寸很小且功率要求低，因而非常适合笔记本电脑、平板电脑和智能手机。

固态硬盘 (SSD) 试图通过使用非易失性固态内存来模仿 HDD，但它们的速度却比传统硬盘驱动器或软盘要快得多。HDD 具有固有的延迟和访问时间，而这源于盘片旋转和读/写磁头移动所产生的机械延迟。由于固态硬盘 (SSD) 不含移动部件，因此访问和存储数据的延迟和时间均会大幅缩短。

根据 Gartner（ibm.com 外部链接）的报道，固态硬盘 (SSD)正成为支持结构化数据工作负载的首选存储平台，而这得益于围绕 NAND 闪存和存储级内存 (SCM) 技术的相关创新。它们预计，到 2025 年将有超过 40% 的本地 IT 存储管理与支持活动会被“托管存储即服务”所取代；而 2021 年时，该比例还不到 5%。