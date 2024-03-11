2000 年，USB 闪存存储驱动器（也为拇指驱动器）已被开发用于存储和传输文件。这种便携式设备结构紧凑，容量远大于早期系统。2005 年，Apple 推出了第一款基于闪存存储的 iPods。时至今日，从智能手机、移动设备、数码相机直至汽车等诸多领域，闪存存储已无处不在。对于大型企业来说，闪存存储的速度和密度使其成为首选的存储技术，并在很大程度上取代了硬盘，成为数据中心的主要存储介质。