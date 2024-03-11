入门级闪存存储
NVMe 入门级闪存存储
中端闪存存储
高级闪存存储
存储阵列整合了多个磁盘驱动器，以实现基于区块的数据存储。存储阵列将存储与网络通信和连线功能分开，因此提供的容量高于一组文件服务器的容量。借助存储阵列，组织中的多台服务器可高效访问相同的存储数据。这也称为磁盘阵列或磁盘存储阵列。
在固态硬盘中，使用闪存存储条存放数据。SSD 相较于传统硬盘 (HDD) 更有优势。硬盘会不可避免地出现延迟现象，这是由机械部件导致的。固态系统没有移动组件，延迟更少，因此需要的 SSD 也更少。由于大多数现代 SSD 都是基于闪存存储技术，因此闪存存储就成为固态系统的代名词。
全闪存存储阵列完全使用闪存存储进行存储。此类现代架构旨在最大限度提高性能和存储容量，摆脱 SSD 存储区域网络 (SAN) 传统功能的限制。同时，此类架构还具备超低延迟且高度可用，非常适合多云环境和 NVMe 等存储协议。
非易失性高速储存装置 (NVMe) 是一种接口，用于通过外围组件互连高速 (PCIe) 总线访问闪存存储。NVMe 在单项连线支持数千个并行请求。NVMe 消除了应用程序与存储之间的额外消耗，显著提高了性能。
混合闪存存储存储使用了 SSD 和 HDD，为各种工作负载提供平衡的基础架构。硬盘驱动器是一种低成本的技术，非常适合大文件和数据备份。在需要高吞吐量和低延迟的情况下，可将数据移动至 SSD 和闪存存储阵列。
硬盘驱动器使用电机硬件来存储数字信息。硬盘驱动器具有成本效益，非常适合长期存储和大文件存储。硬盘在一段时间后往往会出现物理损坏的情况，并且由于存在移动组件，会产生各种延迟问题。闪存存储介质可用于增强此类存储，能确保应用程序更快速运行并进一步扩展。
闪存存储技术和存储器在基础架构现代化方面发挥了重要作用，有助于经济高效地存储数据，完成转型部署。将闪存存储应用于全新或现有存储空间，可增加可用容量，同时显著提高应用性能。下面介绍了闪存存储系统如何满足一系列要求的示例。
为了支持高性能应用，企业需要快速高效交付数据。全闪存存储系统提供安全、超低延迟以及关键任务可靠性，完全可以满足现代业务要求。
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组织正在寻找存储解决方案，力争从数据资产中获得更多收益，同时控制好成本支出。高度可用的混合系统可让数据中心恢复活力，并能充分利用传统技术和现代技术各自所具备的优势。
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闪存存储是一种浮栅存储器，由东芝的舛冈富士雄 (Fujio Masuoka) 在 1984 年发明。1986 年，东芝推出了第一款 NAND 闪存存储芯片，英特尔发布了 NOR 芯片。闪存存储提供了具有突破意义的性能，并迅速颠覆了数据存储世界，改进了旋转型磁盘和存储卡。随着数据使用量的增长以及设备变得越来越轻便小巧，闪存存储系统被证明是存储、写入、重新编程和传输数字信息的最快方式。
2000 年，USB 闪存存储驱动器（也为拇指驱动器）已被开发用于存储和传输文件。这种便携式设备结构紧凑，容量远大于早期系统。2005 年，Apple 推出了第一款基于闪存存储的 iPods。时至今日，从智能手机、移动设备、数码相机直至汽车等诸多领域，闪存存储已无处不在。对于大型企业来说，闪存存储的速度和密度使其成为首选的存储技术，并在很大程度上取代了硬盘，成为数据中心的主要存储介质。
以下领域已出现新的趋势及新的技术进步：
SSD 和闪存存储的吞吐量比 HDD更高，但前者可能更昂贵。许多组织正在采用混合方法，将闪存存储的速度与硬盘驱动器的容量相组合。平衡的基础架构可确保企业能够针对不同的存储需求，应用正确的技术，并提供一种从传统 HDD 过渡而无需完全转向闪存存储的比较经济的方式。
串行连接 SCSI (SAS) 和串行高级技术附件 (SATA) 是用于与 HDD 进行数据传输的闪存存储接口。SAS 和 SATA可延长旧有系统的寿命，亦可用于 SSD 以支持需要快速输出/输入 (I/O) 的应用程序。SAS 和 SATA 是围绕 HDD 机制设计的，并且存在一些旧有的留存限制配置。许多组织已经从这些接口过渡到 NVME。
基于光纤网的 NVME 支持通过以太网、光纤通道或互联网等网络在主机和 SSD 之间传输数据。光纤网连接的好处包括共享存取、容量增加以及数据保护增强等功能部署。使用光纤网还可以消除单点故障，并简化管理。
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