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功能强大、可扩展的 Web 托管服务器，在专用全局网络中提供免费的无限回程流量
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使用 IBM Cloud® 的 Cloud Web 托管

高度安全的专用  IBM Cloud® 裸机服务器使您能够部署和扩展根据确切规格量身定制的企业级 Web 托管解决方案，具有超过 1100 万种配置。 IBM Cloud 专用网络上的所有入站和出站流量均没有限制，并且在全球任何 IBM Cloud 数据中心之间免费提供。
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经济高效
  • 无成本，无限制的后端带宽
  • 无成本，无限制的入站数据传输
  • 无成本，24x7 式支持
 灵活
  • 全球部署
  • 按需配置
  • 广泛定制
  • 灵活的带宽包
集群解决方案

从超过 1100 万种配置以及单核、双核或四核 Intel 处理器中选择，定制 Web 托管服务器。

 可靠的流式传输

使用专为低延迟、高带宽和高冗余而设计的全球高级网络流式传输大型文件和视频。

 简单明了地进行扩展

使用按小时计费的 IBM Cloud 裸机服务器，获得在 30 分钟或更短的时间内按需供应的支持。
建议的服务器配置，选择最适合您的服务器 入门级 Web 托管

此解决方案的规范为：英特尔至强 E3-1270 v6，4 核，3.80 GHz，16 GB RAM，1 个 1 TB HDD，CentOS 和 20 TB 带宽*。

 中级 Web 托管

此解决方案的规范为：英特尔至强 4110，16 核，2.10 GHz，32 GB RAM，1 个 1 TB HDD，CentOS 和 20 TB 带宽*。

 入门级 Web 托管

此jj解决方案的规范为：英特尔至强 6140，36 核，2.30 GHz，384 GB RAM，960 GB SSD x 4，CentOS 和 20 TB 带宽*。
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脚注

*美国、加拿大和欧盟数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。 新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣同享。