高度安全的专用 IBM Cloud® 裸机服务器使您能够部署和扩展根据确切规格量身定制的企业级 Web 托管解决方案，具有超过 1100 万种配置。 IBM Cloud 专用网络上的所有入站和出站流量均没有限制，并且在全球任何 IBM Cloud 数据中心之间免费提供。