高度安全的专用 IBM Cloud® 裸机服务器使您能够部署和扩展根据确切规格量身定制的企业级 Web 托管解决方案，具有超过 1100 万种配置。 IBM Cloud 专用网络上的所有入站和出站流量均没有限制，并且在全球任何 IBM Cloud 数据中心之间免费提供。
从超过 1100 万种配置以及单核、双核或四核 Intel 处理器中选择，定制 Web 托管服务器。
使用专为低延迟、高带宽和高冗余而设计的全球高级网络流式传输大型文件和视频。
使用按小时计费的 IBM Cloud 裸机服务器，获得在 30 分钟或更短的时间内按需供应的支持。
此解决方案的规范为：英特尔至强 E3-1270 v6，4 核，3.80 GHz，16 GB RAM，1 个 1 TB HDD，CentOS 和 20 TB 带宽*。
此解决方案的规范为：英特尔至强 4110，16 核，2.10 GHz，32 GB RAM，1 个 1 TB HDD，CentOS 和 20 TB 带宽*。
此jj解决方案的规范为：英特尔至强 6140，36 核，2.30 GHz，384 GB RAM，960 GB SSD x 4，CentOS 和 20 TB 带宽*。
*美国、加拿大和欧盟数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。 新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣同享。