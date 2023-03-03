理解了关键概念后，就该将它们应用于工作负载了。 许多组织设定多个 RTO 和 RPO 来反映每个工作负载对他们业务的重要性。

对于大型银行，网上银行系统可能是关键工作负载，银行需要尽可能减少时间和数据损失。 而银行的员工时间跟踪应用则相对不那么重要。 在发生灾难时，银行允许该应用宕机几个小时甚至一天，而不会对业务造成重大负面影响。 将工作负载定义为第 1 层、第 2 层或第 3 层，可以帮助为灾难恢复计划提供一个框架。

评估部署选项

设计灾难恢复计划的下一步是评估部署选项。 您是否需要在本地保留一些灾难恢复功能或备份数据？ 您会从公有云或混合云方法中获益吗？

云

在各种规模的组织中，基于云的备份和灾难恢复解决方案都越来越受欢迎。 许多云解决方案都提供了数据存储基础架构，在某些情况下，还为管理备份和灾难恢复过程提供了工具。

通过选择基于云的备份或灾难恢复服务，就能避免投入大量资本来建立基础架构，也避免了环境管理成本。 此外，您还能获得快速可扩展性，并保持必要的地理距离，这样在发生区域性灾难时，就可以保护数据安全。

云备份和灾难恢复解决方案可以支持本地和云生产环境。 例如，您可能会决定，仅将备份的或复制的数据存储在云端，而将生产环境保留在自己的数据中心。 通过这种混合方法，您仍能获得可扩展性和地理距离的优势，而不必移动生产环境。 在云到云模型中，生产和灾难恢复都位于云端，但在不同的站点上，因此可以确保足够的物理距离。

本地

在某些情况下，将特定备份或灾难恢复过程保留在本地，可以帮助快速检索数据和恢复 IT 服务。 如果您需要遵守严格的数据隐私或数据主权规定，在本地保留一些敏感数据似乎也很有说服力。

对于灾难恢复，一个完全依赖本地环境的计划必将充满挑战。 如果发生自然灾害或电力中断，包括主系统和辅助系统在内的整个数据中心都将受到影响。 正因如此，大多数灾难恢复战略会距离主数据中心一定距离部署另一个辅助站点。 您可以将该辅助站点安排在同一座城市、同一个国家甚至是地球的另一端，这取决于您决定如何平衡各个因素，例如性能、合规性和对辅助站点的实地访问。

技术

根据所选部署选项，针对备份和灾难恢复所使用的技术类型和流程，您或许有几种备选方案。

传统磁带

尽管已存在数十年之久，传统磁带存储在备份计划中仍占一席之地。 通过磁带解决方案，您可以可靠且经济高效地存储大量数据。

虽然磁带可以有效备份，但通常不会用于灾难恢复，因为灾难恢复需要更快访问基于磁盘的存储。 此外，如果您需要从异地保险库取回磁带，可能会失去几个小时甚至几天的可用性。

基于快照的复制

基于快照的备份可捕获某一时间点应用或磁盘当时的状态。 这种方法仅写入自上次快照以来更改的数据，因此可以在帮助保护数据的同时节省存储空间。

基于快照的复制可用于备份或灾难恢复。 当然，数据的完整性完全取决于最新快照的完整性。 如果每小时采集一次快照，您必须能接受失去一小时的数据。

连续复制

许多组织正转而采用连续复制作为灾难恢复和备份方法。 通过这种方法，磁盘或应用的最新副本将持续复制到另一个地点或云端，从而尽可能地减少宕机时间，并提供更细密的恢复点。