随着全球竞争的加剧，企业必须寻求商业和运营优势和效率。对于许多企业来说，过去行之有效的流程和系统现已成为未来发展的障碍。工作负载和数据量继续急剧增长，需要对本地基础架构进行持续的升级周期，而本地基础架构可能无法支持变革性业务计划。

云迁移可以避免本地系统的前期费用和经常性成本。此外，云服务提供的容量和可扩展性是使用固定基础架构难以比拟的。但迁移到云的可能途径有很多，企业需要仔细考虑如何最大程度地减少淘汰本地系统的潜在风险和成本。

公有云解决方案带来了更多挑战：例如，如果《通用数据保护条例》(GDPR) 等法规要求将数据保存在本地，企业如何开展全球数字化运营？数据安全，特别是财务、个人和健康信息的安全是否会得到保护？Techwave 的托管服务客户一边寻求数字化转型的优势，一边努力解决这些问题。

Techwave 亚太地区和全球交付中心负责人 Chandra Rao Jampa 描述了这一挑战：“借助本地系统，IT 部门难以兑现对业务用户的承诺，这对最终客户和消费者产生了连锁反应。但是，公有云解决方案通常不提供与本地解决方案相同级别的硬件、管理程序和应用程序控制。加上迁移到公有云的高昂迁移成本和复杂性，我们可以看到我们的客户陷入了某种束缚。

“我们致力于帮助客户解决这些问题，以便他们能够利用云的灵活性、可扩展性和容量，迈出数字化转型之旅的第一步。”