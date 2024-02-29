托管服务提供商 Techwave 发现，传统流程和系统往往会阻碍企业实现数字化转型目标。通过将客户的基础架构迁移到 IBM® Cloud™ Bare Metal Server，Techwave 为他们提供了发展业务所需的敏捷性、性能和可扩展性。
随着全球竞争的加剧，企业必须寻求商业和运营优势和效率。对于许多企业来说，过去行之有效的流程和系统现已成为未来发展的障碍。工作负载和数据量继续急剧增长，需要对本地基础架构进行持续的升级周期，而本地基础架构可能无法支持变革性业务计划。
云迁移可以避免本地系统的前期费用和经常性成本。此外，云服务提供的容量和可扩展性是使用固定基础架构难以比拟的。但迁移到云的可能途径有很多，企业需要仔细考虑如何最大程度地减少淘汰本地系统的潜在风险和成本。
公有云解决方案带来了更多挑战：例如，如果《通用数据保护条例》(GDPR) 等法规要求将数据保存在本地，企业如何开展全球数字化运营？数据安全，特别是财务、个人和健康信息的安全是否会得到保护？Techwave 的托管服务客户一边寻求数字化转型的优势，一边努力解决这些问题。
Techwave 亚太地区和全球交付中心负责人 Chandra Rao Jampa 描述了这一挑战：“借助本地系统，IT 部门难以兑现对业务用户的承诺，这对最终客户和消费者产生了连锁反应。但是，公有云解决方案通常不提供与本地解决方案相同级别的硬件、管理程序和应用程序控制。加上迁移到公有云的高昂迁移成本和复杂性，我们可以看到我们的客户陷入了某种束缚。
“我们致力于帮助客户解决这些问题，以便他们能够利用云的灵活性、可扩展性和容量，迈出数字化转型之旅的第一步。”
Techwave 认识到，IBM Cloud Bare Metal Server 为寻求现代化运营和迁移到云，同时保留对 IT 基础架构的完全控制的企业提供正确的起点。
为了满足需要了解数据实际存放位置的客户的需求（例如，为了遵守 GDPR），IBM 提供超过 60 个符合当地数据合规性法规的全球数据中心。此外，IBM Cloud 支持支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 和 ISO 27001 信息安全管理标准，即使企业扩展到新的地区，也能帮助他们满足监管需求。
在一个示例中，Techwave 为遇到重大基础架构挑战的一家大型教育客户提供帮助：临近生命周期结束，其本地服务器无法管理不断增加的工作负载或支持新的应用程序开发机会。该客户曾考虑迁移到由公有云提供商托管的虚拟服务器，但其面向公众的服务器和仅限内部使用的服务器的复杂组合带来了重大的安全挑战。
为了证明云解决方案可以支持该客户的 SAP® 应用程序和相关环境，Techwave 通过在 IBM Cloud Bare Metal Server 上创建专用的单租户云来进行概念验证。借助 IBM 产品，该客户获得了对基础架构环境的完全控制，从硬件、管理程序和网关到可信应用程序。Techwave 将该客户现有的永久软件许可证从传出的本地基础架构迁移到 IBM Cloud Bare Metal Server。IBM 服务器容量和性能的提高使得相同的工作负载能够在更少数量的设备上运行，从而减少所需的许可证数量，进而降低成本。
通过概念验证，该客户认识到，全面迁移到云基础架构可以带来相当大的优势，因此将 SAP ERP 和 SAP Human Capital Management 应用程序迁移到了 IBM Cloud Bare Metal Server。通过复制到第二个数据中心来提供灾难恢复功能。通过对基础架构堆栈的全面控制，该客户可以安全地分离其内部和外部服务器和服务，并轻松添加服务器容量以满足新的工作负载。
“能够使用现有的 VMware 永久许可证是该客户的一大收获，也消除了他们云之旅的最大障碍之一，”Chandra Rao Jampa 说道，“这种基于 IBM Cloud Bare Metal Server 构建的本地私有云提供一个创新选项，使客户能够实现应用程序的现代化、扩展和开发，同时保留完全控制权。他们可以添加新的 IBM Cloud Bare Metal Server 或选择 IBM Cloud Virtual Server 进行下一阶段的开发。
“通常情况下，我们发现客户通过迁移到云每月可以节省 15% 的 IT 费用。此外，他们还减少了管理和维护人员的数量，从而将成本进一步降低了 25%。此外，IBM Cloud Bare Metal Server 增加了系统正常运行时间，因此可以将更多工作人员重新分配到重要的开发和业务任务中，从而将工作效率再提高 20%。”
Techwave 继续开发客户服务，最近的服务包括为一家大型制药公司在 IBM Cloud Bare Metal Server 上运行 SAP S/4HANA® 进行概念验证。
该客户希望体验 SAP S/4HANA 的功能，而无需在新的服务器基础架构上投入大量资金。Techwave 对“你们多久能够提供解决方案？”这一问题的回应是，在两周内推出 SAP S/4HANA、由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Warehouse、SAP Customer Experience 和 SAP Enterprise Performance Management。
Techwave 定制了 SAP 解决方案，包括批次跟踪、传感器驱动的跟踪和追溯、射频识别 (RFID) 标签和库存管理（药品生产企业的所有典型流程），并演示了与 IBM Blockchain Platform 的集成，该平台基于 Hyperledger Fabric 技术、IBM Hyperledger、IBM Watson® 和 IBM IoT 服务而构建。尽管该客户目前没有计划使用这些技术，但它认为，如果未来需求出现，能够将这些技术与 IBM Cloud 产品组合进行无缝集成，显然很有价值。
“IBM Cloud Bare Metal Server 为该客户的业务现代化和数字化转型计划奠定了基础，”Chandra Rao Jampa 说道，“最大的优势在于，借助 IBM Cloud，该客户可以轻松利用多种其他服务，例如基于 IBM Hyperledger Fabric 技术和 IBM 物联网解决方案构建的 IBM Blockchain Platform，真正推动了他们的数字化转型。”
对于寻求从本地基础架构迁移到基于云的基础架构的企业来说，IBM Cloud Bare Metal Server 可以实现快速、直接的迁移。它们还使组织能够避免本地部署并获得云的运营效率，且没有公有云的缺点。通过将 IBM Cloud Bare Metal Server 添加到其产品组合中，Techwave 鼓励更多客户迁移到云。
IoT 解决方案总监兼全球营销总监 Raj Rentala 补充道：“作为服务提供商，Techwave 使用 IBM Cloud 避免硬件维护、系统更新和类似的技术任务，为我们的客户提供可扩展的基础架构，以满足不断增长的工作负载。IBM Cloud Bare Metal Server 提供的基础架构控制可以直接连接到任何本地系统，从而始终提供安全的性能。”
在许多情况下，迁移到 IBM Cloud Bare Metal Server 是 Techwave 及其客户漫长旅程的第一步，他们随后会从 IBM Cloud 目录中探索人工智能和区块链等服务。
分析与北美交付副总裁 Srinivas Kode 总结道：“IBM Cloud Bare Metal Server 使 Techwave 成为其客户真正的数字化转型合作伙伴。Techwave 将会见证 IBM Cloud 和基于 Hyperledger Fabric 技术构建的 IBM Watson 和 IBM Blockchain 等相关服务如何帮助我们的客户抓住数字化转型机会，轻松快速地实现应用程序和流程的现代化。Techwave 期待与 IBM 和 SAP 合作，帮助更多客户实现数字化转型目标。”
Techwave Consulting, Inc. 成立于 2004 年，是一家为全球蓝筹企业提供服务的全球综合云和数字化转型合作伙伴。Techwave 总部位于宾夕法尼亚州埃克斯顿，在北美、欧洲、亚太地区和非洲拥有约 1,700 名员工，在印度海得拉巴设有全球交付中心，在休斯顿（北美）、布达佩斯（欧洲）和维多利亚（澳大利亚）设有区域交付中心 (RDC)。该公司为银行、金融服务、消费品、生命科学、物流、电信和零售行业的组织提供服务。
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