NVMe （ 非易失性内存主机控制器接口规范 ） 是一种用于高度并行数据传输的协议 ，可减少 闪存存储 和 固态硬盘 (SSD) 中使用的每个输入/输出 (I/O) 的系统开销。
由于设备驱动器的更改允许并行和轮询，因此 NVMe SSD 能够提供比传统硬盘驱动器 (HDD) 更快的响应时间。这些改进有助于减少延迟，使其成为企业工作负载以及众多消费者和专业应用程序的理想选择。
固态硬盘 (SSD) 是基于半导体的 存储设备 ，依靠 闪存 在计算机系统中存储持久数据。在 SSD 中，每个内存芯片均由包含内存单元（也称为页或扇区）的块构建而成，而内存单元又包含内存位。与使用磁铁存储数据的磁性存储（例如 HDD 和软盘驱动器）不同，固态硬盘使用 NAND 芯片，这是一种非易失性存储技术，不需要任何电源来维护数据。
HDD 由于盘片旋转和读/写头移动而具有固有的延迟和访问时间，而 SSD 没有移动部件，因此速度更快。 SSD 目前已超越 HDD ，成为结构化数据 工作量的首选行业标准。
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NVM 开发于 2008 年至 2011 年，旨在取代串行高级技术附件 (SATA) 和串行连接 SCSI (SAS) 协议。 与竞争对手相比，NVMe 在延迟和性能方面的改进促进了其他重要技术的发展，包括 物联网 (IoT) 、人工智能 (AI) 和 机器学习 (ML) 。
如今，用户要求应用程序能够比以往任何时候都更快响应。无论用户部署哪种类型的应用程序， NVMe 协议 都旨在提供 下一代 高性能、高带宽 和 低延迟 体验。 NVMe SSD 主要通过外围组件互连高速 (PCIe) 总线 访问闪存，该总线消除了“中间人”控制器，从而减少了延迟。不过 NVMe 也可以在任何类型的“结构”互连例如光纤通道和以太网上运行以及在以太网、iWarp、RoCEv2、iSER 和 NVMe-TCP 中运行。
与使用 SCSI 协议连接的驱动器相比，NVMe SSD 可以运行 成千上万个并行 命令队列并运行程序，而 SCSI 协议只能部署 单个命令 队列。 连接方式与协议无关；例如，NVMe PCIe 可以通过运行 NVMe 协议的 PCIe 链路连接单个驱动器。
NVMe 专为高性能、非易失性存储介质而构建，非常适合当今要求严格的计算密集型环境，例如图形编辑软件、云计算环境、固件和大型数据库。与 SCSI 相比，NVMe 能够快速高效地处理企业工作负载，且基础架构占用空间更小，功耗更低。
虽然 HDD 是业界首选的数据存储和访问方法，但 SATA 和 SAS 是合适的解决方案。这两种技术都旨在作为 SCSI 存储接口 ，以方便数据传入和传出 HDD。SAS 通过运行 SCSI 协议的 SAS 端口连接单个驱动器，然后连接到 PCIe 链路。SATA 通过运行 ATA 协议的 SATA 端口连接单个驱动器，然后通过 ATA 控制器连接到 PCIe 链路。
直到最近，大多数 SSD 都使用 SAS 或 SATA 与计算机系统的其余部分连接。但是，随着整个存储行业固态技术的兴起， SAS 和 SATA 变得越来越尴尬，因为它们曾与 HDD一起使用。根据 International Data Corporation (IDC) 2023 年的一份报告， NVMe 旨在加快通过 PCI Express 连接的系统的 数据传输 速度， PCI Express 是一种串行扩展总线，是将计算机连接到一个或多个外围设备的标准配置。1
除了专为与 SSD 配合使用而设计之外， NVMe 的协议比 SCSI 更加精简，使其成为面向实时应用程序（例如 ML 和 AI）的更好解决方案。随着 云计算 环境的日益普及， NVMe 凭借内置的 高性能 和数据保护功能，也能够很好地支持 混合云 、 多云 和大型机存储环境。
以下是使用 NVMe 存储相对于 SAS 或 SATA 驱动器的一些优势：
提升性能：NVMe 技术可以使用 PCIe 将 SSD 存储直接连接到服务器或中央处理单元 (CPU)。凭借性能的显著提高，对于游戏玩家、视频编辑器和其他需要比 SAS 或 SATA HDD 更高性能的用户来说，NVMe 技术成为了首选数据存储/传输选项。
速度更快： NVMe 驱动器 可以提供比 SAS 或 SATA 驱动器更高的速度，因为它们可以更快地发送和接收 NVMe 命令 并提供更好的吞吐量。
提高兼容性：NVMe 被广泛视为比 SAS/SATA 更具兼容性的选项，并且随着 AI、ML 和云计算等快速发展的关键技术的发展而经常更新。NVMe 技术可以与所有现代操作系统无缝协作，包括手机、笔记本电脑和游戏机。
改进的带宽： PCIe 连接比 SAS 或 SATA 端口更宽并且具有更多的带宽。它还随着每一代的改进而改进，带宽是上一代的两倍。SAS 和 SATA 的带宽连接要低得多并且是固定的，因此它们不会随着时间的推移而改进。PCIe 连接脱颖而出的另一个特点是它们在“通道”中可扩展，因此即使在同一代产品中，用户也可以通过两倍的通道数量将带宽加倍。
要深入了解 NVMe 和 SATA，请查看“NVMe 与 SATA：有什么区别？”
在 SSD 和闪存存储出现之前，所有 HDD 存储系统都使用 SATA 。然而，随着移动应用程序、视频游戏和 AI 等新技术对计算环境的要求不断提高， SATA 的局限性变得越来越明显。具体来说， SATA 的低速度和 低带宽 开始减慢大型数据传输速度，而大 数据传输 对于新应用程序的功能至关重要。
在需要大型 数据传输 而不减慢处理时间的环境中，NVMe 是一种比 SATA 更好的 SSD 数据存储/传输 选项。 NVMe 使 SSD 能够使用 PCIe 总线和 M.2 或 U.2 适配器直接连接到 CPU ，这一点与 SATA 驱动器相同。 NVMe 允许 SSD 直接连接到 CPU 并快速读取和写入大量数据。
为了实现更高的性能，NVMe 为基于 PCIe 的 SSD 定义了寄存器接口、命令集和功能组。通过 PCIe 总线连接后，NVMe 协议可降低延迟并有助于优化每秒 I/O 操作数 (IOPS)。
NVMe 驱动程序支持多种常见的操作系统 (OS)，包括 Windows、Linux 和 MacOS。此外， NVMe 协议 支持所有类型的 NVM，包括支持 NAND 闪存的 SSD 。最后， NVMe 使用 并行命令队列和“轮询循环”，而不是其前身基于“中断”的设备驱动程序，从而减少延迟和系统开销，并有助于 避免 CPU 瓶颈，例如当显卡工作速度快于底层 CPU 时。
NVMe SSD 外形尺寸
NVMe 规范的另一个重要区别在于外形尺寸，或者说尺寸、配置和物理设计对与其他设备兼容性的影响程度。最近，存储网络行业协会 (SNIA) 召开会议，建立了企业和数据中心标准外形尺寸 (EDSFF)，为 SSD 技术创建一个商定的行业级框架。
商定的 SSD 标准 外形尺寸为 2.5 英寸，可轻松装入大多数 笔记本电脑 和台式机的驱动器托架，使 NVMe SSD 与现有技术高度兼容。由于 2.5 英寸驱动器广泛用于消费和商业计算环境，因此对于希望升级系统性能的用户来说，用 NVMeSDD 替换 HDD 非常简单直接。
M.2 NVMe 驱动器
M.2 SSD 是 SSD 中使用的另一种物理 外形尺寸 或 连接器 。虽然该术语经常与 NVMe 互换使用，但它们是不同类型的存储技术。虽然 NVMe SSD 连接到主板上的 PCIe Slot，使 数据传输 速率比竞争对手高得多，但 M.2 驱动器是一种物理 外形尺寸或 连接器 ，可在超薄 笔记本电脑 和平板电脑等功耗受限的小型设备中实现 高性能 存储。
NVMe 和动态随机存取存储器
动态随机存取存储器 (DRAM) 是个人计算机 (PC)、服务器和工作站所依赖的一种广泛使用的随机存取存储器 (RAM)。 NVMe SSD 有 DRAM 和 无 DRAM 两种。 具有DRAM 的 NVMe SSD 比无 DRAM 的 SSD 更昂贵且速度更快，对于照片或视频编辑软件等图形密集型应用程序来说，它们是更好的选择。 无 DRAM 的 NVMe 价格更实惠，速度也更慢，但仍然比 HDD 或 SATA SSD 快得多，对于不需要运行应用程序的速度或性能的用户来说，它们是不错的选择。
NVMe 具有 低延迟、低功耗要求，并且能够以比 SAS 和 SATA 驱动器快得多的速率存储和传输数据，因此使其成为面向企业和消费者的常见选择。除了提高性能和 数据存储容量之外， NVMe SSD 比 SAS 或 SATA SSD 的应用更为广泛，可以从 Intel 和 Samsung 等信誉良好的消费品公司购买。以下是一些常见的 NVMe 用例：
NVMe 的速度、可编程性和并行处理能力使其成为各种高性能计算应用程序的理想选择，包括高频金融交易、AI 和 ML。
许多尖端应用程序需要较大的队列深度进行存储。与之前的 SAS/SATA 不同， NVMe 可以容纳多达 65,000 个队列和每个队列的命令，从而允许再执行数千个命令。
NVMe SSD 帮助 数据中心 扩展 数据存储容量 ，并以与 SATA
SSD 相当的价格提供更高的性能，因此促使许多现代企业做出转变。根据 Enterprise Strategy Group 的报告，近四分之三的组织正在使用 基于 NVMe 的 SSD 存储或计划在 未来 12 个月内进行部署。2
无论您是编辑家庭团聚的视频还是制作动画电影，NVMe 的快速数据传输速率都能使视频编辑速度显著加快。简而言之，在视频编辑软件中编辑和渲染场景会产生大量数据。NVMe SSD 可以处理所有这些数据，而不会减慢处理速度。
在容器化 开发运维 应用程序中部署 NVMe 缩短了许多开发人员的大型构建时间并加快了编码迭代。 NVMe 还可以加快开发速度、降低成本，并帮助团队使用更广泛的工具更快地启动。
NVMe 闪存 系统可提高应用程序性能并减少关系数据库所需的物理服务器数量。这使他们能够比使用传统 硬盘更快地执行操作，从而使操作它们的组织能够更快地运行查询。
对于需要功能强大的紧凑型存储以及 NVMe 存储所提供的所有优势的企业来说，IBM Storage FlashSystem 5200 是一个理想选择。作为 FlashSystem 系列的一部分，5200 统一了核心、云和边缘的数据管理，并采用革命性的 1U 外形设计。5200 可帮助企业通过数据存储解决方案实现更高的速度、性能和可扩展性。
通过利用云原生基础架构，为虚拟机上的应用程序以及 Red Hat OpenShift 上的容器提供服务，从而加速实现价值。
IBM Storage Utility 是一种 IBM Storage 使用模型，为客户提供了一种不同的方式来采购存储容量以满足其业务需求，这些容量与其业务计划相关联，按使用情况按月计算并按季度计费。
1 “2023 年 IDC 全球企业存储系统分类法” （链接位于 ibm.com 外部），多位作者，2023 年 4 月
2 “ESG 研究报告：数据基础设施趋势” （链接位于 ibm.com 外部），Enterprise Strategy Group，2021 年 11 月 15 日