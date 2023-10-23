虽然 HDD 是业界首选的数据存储和访问方法，但 SATA 和 SAS 是合适的解决方案。这两种技术都旨在作为 SCSI 存储接口 ，以方便数据传入和传出 HDD。SAS 通过运行 SCSI 协议的 SAS 端口连接单个驱动器，然后连接到 PCIe 链路。SATA 通过运行 ATA 协议的 SATA 端口连接单个驱动器，然后通过 ATA 控制器连接到 PCIe 链路。

直到最近，大多数 SSD 都使用 SAS 或 SATA 与计算机系统的其余部分连接。但是，随着整个存储行业固态技术的兴起， SAS 和 SATA 变得越来越尴尬，因为它们曾与 HDD一起使用。根据 International Data Corporation (IDC) 2023 年的一份报告， NVMe 旨在加快通过 PCI Express 连接的系统的 数据传输 速度， PCI Express 是一种串行扩展总线，是将计算机连接到一个或多个外围设备的标准配置。1

除了专为与 SSD 配合使用而设计之外， NVMe 的协议比 SCSI 更加精简，使其成为面向实时应用程序（例如 ML 和 AI）的更好解决方案。随着 云计算 环境的日益普及， NVMe 凭借内置的 高性能 和数据保护功能，也能够很好地支持 混合云 、 多云 和大型机存储环境。

以下是使用 NVMe 存储相对于 SAS 或 SATA 驱动器的一些优势：

提升性能：NVMe 技术可以使用 PCIe 将 SSD 存储直接连接到服务器或中央处理单元 (CPU)。凭借性能的显著提高，对于游戏玩家、视频编辑器和其他需要比 SAS 或 SATA HDD 更高性能的用户来说，NVMe 技术成为了首选数据存储/传输选项。

速度更快： NVMe 驱动器 可以提供比 SAS 或 SATA 驱动器更高的速度，因为它们可以更快地发送和接收 NVMe 命令 并提供更好的吞吐量。

提高兼容性：NVMe 被广泛视为比 SAS/SATA 更具兼容性的选项，并且随着 AI、ML 和云计算等快速发展的关键技术的发展而经常更新。NVMe 技术可以与所有现代操作系统无缝协作，包括手机、笔记本电脑和游戏机。

改进的带宽： PCIe 连接比 SAS 或 SATA 端口更宽并且具有更多的带宽。它还随着每一代的改进而改进，带宽是上一代的两倍。SAS 和 SATA 的带宽连接要低得多并且是固定的，因此它们不会随着时间的推移而改进。PCIe 连接脱颖而出的另一个特点是它们在“通道”中可扩展，因此即使在同一代产品中，用户也可以通过两倍的通道数量将带宽加倍。

要深入了解 NVMe 和 SATA，请查看“NVMe 与 SATA：有什么区别？”