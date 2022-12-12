虽然 NoSQL 仍然可以存储关系数据库管理系统 (RDBMS) 中的数据，但与 RDBMS 相比，数据存储方式有所不同。决定使用关系数据库还是非关系数据库在很大程度上取决于上下文，并且因用例而异。

NoSQL 数据库并非采用关系数据库的典型表结构，而是将数据存储在一个数据结构中，例如 JSON 文档。由于这种非关系数据库设计不需要使用架构，因此，它提供快速可扩展性以管理通常为非结构化的大型数据集。

NoSQL 也是一种分布式数据库类型，这意味着将信息复制并存储在不同的服务器上，这些服务器可能是远程服务器或本地服务器。这确保了数据的可用性和可靠性。如果一些数据脱机，数据库的其他部分可以继续运行。

如今，几乎各个行业的公司都需要高速管理大量数据，并能够快速扩展以运行现代 Web 应用程序。在这个云、大数据以及移动和 Web 应用程序不断发展的时代，NoSQL 数据库提供了所需的速度和可扩展性，因卓越的性能和易用性而备受青睐。