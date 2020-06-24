为微服务选择正确的数据库

如果您的应用程序与我们所见的大多数启动微服务重构的应用程序类似，那么基本可以确定它正在使用单一的大型 关系型数据库。此外，该数据库有接近一半的几率是 Oracle 数据库——其余所有关系型数据库（DB2、SQL Server、Informix，甚至是 MySQL 或 Postgres 等开源数据库）共同瓜分剩余份额。事实上，摆脱（通常成本高昂的）企业级关系型数据库，正是推广微服务重构时常提及的优势之一。

目前，为许多微服务选择其他类型数据库——无论是 NewSQL 还是 NoSQL ——都存在充分理由。然而，一次性完全抛弃现有关系型数据库通常是一种鲁莽的决定。相反，您或许可以考虑采用更渐进的方式来更改数据库，正如我们倡导对现有 Java 代码采用渐进式重构方法一样。

但正如我们倡导的渐进式编码方法，数据库重构采用渐进方式的最大难点在于从何处着手。一旦决定采用渐进方法，您必须做出的首个决策是：应该使用一个大型数据库，还是多个小型数据库。初听之下，这似乎毫无意义——您当然不会想要一个大型数据库，那不就是单体架构中的模式吗！但请容我们首先阐明具体含义。

本质上，起点在于区分数据库服务器和数据库架构。对于熟悉 Oracle 或 Db2 等企业级数据库的用户而言，这已是第二天性，因为企业通常会搭建一个大型 Oracle 服务器（或 RAC——一个由多台较小服务器组成的大型服务器），供多个团队在其上托管各自独立的数据库（每个数据库以独立架构表示）。这样做的原因在于许可通常按 CPU 计算，而公司希望最大化资金利用率。将多个团队集中到一个大型服务器正是实现此目的的一种方式。而对于更熟悉 MySQL 或 PostgreSQL 等开源数据库的用户，这种情况较不常见，因为区分必要性较低。

这一点很重要，因为当我们讨论为微服务构建数据库时，关键是要减少或消除数据库层面的耦合——但这实际上是指数据库架构层面的耦合。当两个不同的微服务使用相同信息——即同一架构内的相同表时，问题就会出现。通过查看图 1，您就能理解我们的意思。