Java 是一种面向对象的编程语言和软件平台，使用广泛，在数十亿台设备上都能发现它的踪影，其中包括笔记本电脑、移动设备、游戏机、医疗设备等。 Java 的规则和语法基于 C 和 C++ 语言。

Java 在软件开发方面所具备的主要优势之一就是它的可移植性。 一旦您在笔记本电脑上为 Java 程序编写了代码，就很容易将代码迁移到移动设备上。 1991 年，当 Sun Microsystems 公司（后来被 Oracle 收购）的 James Gosling 发明出这种语言的时候，其主要的目标就是实现“编写一次，随处运行”。

了解 Java 与 JavaScript 之间的区别也十分重要。 JavaScript 不需要进行编译，而 Java 代码则需要编译。 此外，JavaScript 只能在网络浏览器上运行，而 Java 则可以在任何地方运行。

如今，全新和改进的软件开发工具正以惊人的速度进入市场，取代了曾被认为是不可或缺的现有产品。 而令人印象深刻的是，尽管这种更替一直在持续，Java 却始终屹立不倒。在 Java 诞生 20 多年后，它仍然是应用软件开发最受欢迎的语言 - 开发人员仍然愿意选择 Java，而不是 Python、Ruby、PHP、Swift、C++ 等语言。 因此，Java 仍然是在就业市场中竞争的重要必备条件。

为了解 Java 如何利用 Kubernetes 和 Java 平台构建可扩展的 Web 应用，IBM 提供了一个简单的教程。