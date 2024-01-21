Java 是一种面向对象的编程语言和软件平台，使用广泛，在数十亿台设备上都能发现它的踪影，其中包括笔记本电脑、移动设备、游戏机、医疗设备等。 Java 的规则和语法基于 C 和 C++ 语言。
Java 在软件开发方面所具备的主要优势之一就是它的可移植性。 一旦您在笔记本电脑上为 Java 程序编写了代码，就很容易将代码迁移到移动设备上。 1991 年，当 Sun Microsystems 公司（后来被 Oracle 收购）的 James Gosling 发明出这种语言的时候，其主要的目标就是实现“编写一次，随处运行”。
了解 Java 与 JavaScript 之间的区别也十分重要。 JavaScript 不需要进行编译，而 Java 代码则需要编译。 此外，JavaScript 只能在网络浏览器上运行，而 Java 则可以在任何地方运行。
如今，全新和改进的软件开发工具正以惊人的速度进入市场，取代了曾被认为是不可或缺的现有产品。 而令人印象深刻的是，尽管这种更替一直在持续，Java 却始终屹立不倒。在 Java 诞生 20 多年后，它仍然是应用软件开发最受欢迎的语言 - 开发人员仍然愿意选择 Java，而不是 Python、Ruby、PHP、Swift、C++ 等语言。 因此，Java 仍然是在就业市场中竞争的重要必备条件。
为了解 Java 如何利用 Kubernetes 和 Java 平台构建可扩展的 Web 应用，IBM 提供了一个简单的教程。
在探讨 Java 经久不衰的原因之前，让我们更加详细地回顾一下 Java 是什么，以及它对企业应用开发的重要性。
Java 是一种由编程语言和软件平台共同组成的技术。 要使用 Java 创建应用，就需要下载 Java Development Kit (JDK)，它在 Windows、macOS 和 Linux 中可用。 使用 Java 编程语言编写程序时，编译器会将程序转换为 Java 字节码，即 Java 虚拟机 (JVM) 的指令集，而 JVM 则是 Java 运行时环境 (JRE) 的一部分。 在任何支持 JVM 的系统上，Java 字节码无需修改即可运行，从而让您的 Java 代码实现随处运行。
Java 软件平台由 JVM、Java API 和一个完整的开发环境组成。 JVM 负责解析和运行（解译）Java 字节码。 Java API 由广泛的库组成，其中包括基本对象、网络和安全函数、可扩展标记语言 (XML) 代系和 Web 服务。 Java 语言与 Java 软件平台的结合，为企业软件开发创造了一种久经考验的强大技术。
如果您是企业应用开发人员，想必您已经对 Java 有所了解，并且您的组织可能已经拥有数千乃至数百万行用 Java 编写的生产代码。 您可能需要掌握一定程度的 Java 专业知识，帮助您对现有代码库进行故障排除、维护和升级。
然而，如果仅仅从遗留应用的角度来看待 Java，那就大错特错了。 Java 语言构成了 Android 操作系统的核心，而迄今为止，在全球智能手机市场中，Android 系统所占份额仍是最大的。 Java 也是机器学习和数据科学应用领域中最流行的语言之一。 Java 的稳健性、易用性、跨平台能力和安全性，使其成为了许多企业商店中的互联网解决方案的首选语言。
特别是，Java 技术是开发 Web 应用的理想框架，而在任何行业中，Web 应用都是数字业务的基础。 Java 应用服务器是 Java 组件、XML 和 Web 服务的 Web 容器，负责与数据库交互，并提供动态 Web 内容。 Java 应用服务器为企业应用构建了一个稳定的部署环境，具有事务管理、安全性、集群、性能、可用性、连接性和可扩展性等功能。
在为您的下一个企业应用选择编程语言和环境时，从技术角度来看，有充分的理由考虑 Java，这包括其互操作性、可扩展性和适应性。
Java 诞生背后的核心理念 - 跨不同设备的互操作性，仍是支持将 Java 用于新企业应用开发的最有力的论据。 Java 面向对象的架构，可帮助您创建模块化程序和可重用代码，并缩短开发周期，延长企业应用的寿命。
平台可扩展性是 Java 的一个关键特性。 借助 Java，您可以在广泛的用例中只使用单个系统。 现有的桌面应用可以很轻松地在资源有限的小型设备上运行。 您还可以将应用从移动端迁移到桌面，为 Android 平台开发业务应用，然后将它们集成到当前的桌面软件中，从而避免了十分漫长且成本高昂的开发周期。
Java 还因其适用于新用例的能力而赢得了策略规划者的青睐。 例如，人们广泛认为 Java 是物联网 (IoT) 的理想平台。 典型的物联网应用要与大量不同的设备互相连接，而数十亿台设备都运行 Java 这一事实则大大简化了这项工作。 此外，Java 广泛的开发者生态系统正在不断地开发和共享专门针对物联网应用开发的功能性新库。
从技术角度来看，使用 Java 的理由很有说服力，而从业务角度来看，选择 Java 的理由也很充分：庞大的人才库、较短的学习曲线和广泛的集成开发环境 (IDE)。
随着更多的公司使用连接设备、机器学习算法和云解决方案，对熟练开发人员的需求正在持续增长。 许多分析人士预测，在不久的将来，高级程序员将会出现短缺，这会使得为新软件项目配备人员变得更加困难。 移动应用开发人员很快也会“供不应求”。
关于为何要在 Java 的基础上开展重大软件项目，一个具有说服力的理由就是 Java 开发人员的人才库十分庞大。 当人事经理发布 Java 开发人员的职位空缺时，他们会收到许多合格人选的简历，并能够以相对较快的速度填补这些职位空缺。 人事经理也可以利用合同资源来为特定任务补充内部员工，而无需增加员工人数。
除了高级开发人员之外，重大软件项目还需要大量的初级贡献者。 虽然在大学计算机科学课程中，Java 仍然是很受欢迎的入门编程语言，但许多毕业生刚入职时显然还做不到得心应手。 与许多其他编程语言相比，Java 更容易学习和掌握，学习曲线更短，生产力提高更快。 Java 的开发者论坛、教程和用户群构成的广泛在线社区，不仅可以帮助初学者快速入门，还为经验丰富的程序员提供行之有效、久经考验的问题解决工具。
在编程工具方面，Java 提供了一系列 IDE。 有经验的 Java 开发人员可以快速适应新环境，这样一来，开发经理便可以自由地选择最适合项目类型、预算、开发方法和程序员技能水平的 IDE。 许多经验丰富的 Java 程序员将 NetBeans、Eclipse 和 IntelliJ IDEA 视为企业应用开发的三大 IDE。 但在某些情况下，一些较为轻量级的 IDE，例如 DrJava、BlueJ、JCreator 或 Eclipse Che，有时也是最好的选择。
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