什么是 CouchDB？

CouchDB 开发工作背后的动机可以归结为一个词：轻松。 CouchDB 的一系列特性旨在减少运行弹性分布式系统的工作量。 以下是 CouchDB 的一些主要特点以及它与其他 NoSQL 数据库的不同之处。

复制。 CouchDB 的一个重要特性是双向复制，用于在多个服务器和设备之间同步数据。 这种复制功能使企业能够最大程度提高系统可用性，加快数据恢复速度，找到在地理位置上与最终用户最接近的数据，以及简化备份过程。

在 CouchDB 中，数据是存放在一台服务器还是多台服务器上没有区别。 CouchDB 可以发现任何数据源中的文档变更，并确保所有数据库副本更新为最新信息并保持同步。 这样，多个数据库副本都是独立的而且受到妥善管理，同时仍能在多个计算环境中保存准确、实时的信息。

视图。 CouchDB 将视图用作运行查询以及根据存储的文档文件创建报告的主要工具。 可借助视图对文档进行过滤，以查找与特定数据库流程相关的信息。 然后，可以根据自己的首选项按照特定顺序映射和抽取这些信息。

CouchDB 的妙处在于您可以自由选择信息的呈现方式。 由于 CouchDB 视图是动态构建的，不直接影响任何底层文档存储，因此对于可运行同一数据的多少个不同视图没有限制。 这些视图是在特殊设计文档中创建的，能够在多个数据库实例（如定期存储的数据）之间复制。

CouchDB 的另一大特色是可以利用 Apache MapReduce 创建强大的索引，从而能够根据文档中的任何值轻松找到文档。 然后，可利用这些索引在文档之间建立关系，根据这些关系进行各种计算。

HTTP API。 CouchDB 使用 REST API 从任何地点访问数据库，并具有完全的 CRUD（创建、读取、更新、删除）操作灵活性。 这种简单而高效的数据库连接方式赋予 CouchDB 灵活、快速、强大的特性，同时又能保持高度可访问性。

设计中考虑了脱机操作。 在扩展数据库的易用性和可访问性时，构建无论是联机还是脱机都能够一样工作的应用至关重要。 CouchDB 使应用能够将收集到的数据存储在移动设备和浏览器本地，然后在恢复联机后同步这些数据。

高效的文档存储。 在 CouchDB 中，文档是以 JSON 格式使用的主要数据单元，由各种字段和附件组成，便于存储。 每个文档的文本大小或元素数量没有限制，并且数据可从多个数据库源以及全球分布的服务器集群访问和更新。

兼容性。 CouchDB 提供多种兼容性优势，可轻松地与当前基础架构集成。 CouchDB 是以 Erlang 编写的（一种通用的并发式垃圾收集编程语言和运行时系统），因此十分可靠，方便开发人员使用。

开源能力赋予 CouchDB 极大的灵活性，使其可以在各种操作系统和虚拟化工具上安装和运行。 它还兼容 PouchDB，后者是专为在移动设备浏览器中运行而设计的轻量型数据库。