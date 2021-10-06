什么是 CouchDB？

CouchDB 的开发动机可以“放松”一词来定义。CouchDB 具有一系列功能，旨在降低运行弹性分布式系统的难度。以下是 CouchDB 的部分关键功能及其与其他 NoSQL 数据库的不同之处。

复制。CouchDB 的一大特色是双向复制，它可以通过双向复制实现跨多个服务器和设备的数据同步。该复制功能使企业能够最大限度地提高系统可用性，缩短数据恢复时间，将数据定位到最靠近终端用户的地理位置，并简化备份流程。

在 CouchDB 中，数据存储于一台服务器上还是多台服务器上，没有任何区别。相反，CouchDB 可以识别来自任何来源的文档更改，并确保所有数据库副本与最新信息保持同步。这使得多个数据库副本既能保持独立管理，又能跨越多个计算环境保存准确的实时信息。

视图。CouchDB 使用视图作为运行查询和基于存储文档文件创建报告的主要工具。借助视图功能，您可以筛选文档，查找与特定数据库流程相关的信息。然后，根据您的偏好对这些信息进行映射，并按特定顺序提取。

CouchDB 的美妙之处在于您可以自由选择信息的呈现方式。由于 CouchDB 视图是动态构建的，并且不会直接影响任何底层文档存储，因此对于运行相同数据的不同视图数量没有限制。这些视图在特殊设计文档中创建，能够像常规存储数据一样跨多个数据库实例进行复制。

CouchDB 的另一个重要功能是提供 MapReduce。CouchDB 视图可以对索引中保存的数据进行汇总聚合。这些是预先计算和存储的，意味着它们可以立即返回，甚至可以返回数十亿个文档。

HTTP API。CouchDB 可使用 REST API 从任何位置访问数据库，并具有完整的 CRUD（创建、读取、更新、删除）操作灵活性。这种简单有效的数据库连接方式使 CouchDB 兼具灵活性、高速和强大功能，同时保持高度可访问性。

专为离线而构建。当您扩展数据库的可用性和可访问性时，构建具备离线和在线无缝切换能力的应用程序至关重要。CouchDB 使应用程序能够将收集的数据本地存储于移动设备和浏览器，然后在数据重新上线后进行同步。

高效的文档存储。在 CouchDB 中，JSON 文档以及图像等相关二进制附件是主要的数据单元。每个文档的文本大小或元素数量没有限制。复制后，可以在全球分布的服务器集群上访问和更新数据。

兼容性。CouchDB 非常易于使用，在与当前的基础架构集成时可提供各种兼容性优势。CouchDB 采用 Erlang（一种通用、并发、垃圾回收式的编程语言和运行时）编写，因此对于开发人员来说既可靠又易于使用。可以将其放置在标准 HTTP 负载均衡器后面。HTTP 客户端可用于每种编程语言，以及特定于 CouchDB 的客户端库。

CouchDB 非常灵活，可以在许多作系统和虚拟化工具上安装和运行。它还兼容 PouchDB，这是一个设计用于在 Web 浏览器（包括移动设备）中运行的轻量级数据库。