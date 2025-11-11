妥善准备和管理的数据是 AI 成功的基础——正如谚语所说：“垃圾进，垃圾出。”准确、完整且一致的数据能够推动企业 AI 带来更优的性能和生产力提升。同时，针对良好治理和受保护数据的数据策略有助于确保法规合规并保护用户隐私。

随着基于人工智能的决策日益成为竞争优势，许多组织意识到传统的数据管理实践可能不足以提供 AI 就绪的数据。根据 IBM 商业价值研究院 2024 年的一项调查，只有 29% 的技术领导者强烈认同其企业数据能够满足高效扩展生成式 AI (gen AI) 所需的质量、可访问性和安全标准。1

为了实现并维持数据为 AI 应用做好准备的状态，组织可以聚焦于几项关键的数据实践：统一访问、治理、安全和支持。通过落实这些基础要素，组织可以确保其数据真正实现 AI 就绪——并借此将 AI 从昂贵的实验转变为企业价值的强大引擎。