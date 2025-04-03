在区分元数据和元数据管理时，将元数据视为书籍上的标签（标题、作者、出版日期），并将元数据管理视为使用这些标签安置书籍的图书馆系统会有所帮助。

强大的元数据战略提供了必要的业务和技术背景，帮助组织提高数据的可发现性、质量和信任度。元数据管理通过确保元数据保持结构化、可访问和可操作，将这一战略付诸实践。值得注意的是，元数据管理支持以下关键能力：